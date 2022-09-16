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Зеленський скасував дію чотирьох указів про економічне співробітництво з Росією та Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Президент України Володимир Зеленський скасував дію деяких документів, які стосуються економічного співробітництва України з РФ, а також з суміжними областями республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова.

Про це йдеться в указі №653/2022, оприлюдненому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Втратили чинність такі документи:

- Указ Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації";

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- Указ Президента України від 3 червня 1994 року № 271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова";

- Указ Президента України від 9 червня 1994 року № 287/94 "Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями російської федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію";

- Указ Президента України від 2 липня 1996 року № 495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями російської федерації".

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
і пів року не пройшло.Чи пройшло?
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16.09.2022 14:29
+8
И що,тепер Арахамiя тiльки с гуманiтарки харчуватиметься?
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16.09.2022 14:39
+7

Геракл ти наш!
Подвиг за подвигом!!!
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16.09.2022 14:49
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і пів року не пройшло.Чи пройшло?
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16.09.2022 14:29 Відповісти
Треба у календарі глянути))
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16.09.2022 14:48 Відповісти
Коли б з Білорусі щось тактовноядерне перелетіло ось тоді...
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16.09.2022 15:23 Відповісти
Точно, начасі?...
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16.09.2022 14:37 Відповісти
И що,тепер Арахамiя тiльки с гуманiтарки харчуватиметься?
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16.09.2022 14:39 Відповісти

Геракл ти наш!
Подвиг за подвигом!!!
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16.09.2022 14:49 Відповісти
це він барижив шоколад? от жеж барига який. може ти нам розкажеш, сидячи в окопах Європи, правду, як шоколад пропадав в Україні .
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16.09.2022 16:29 Відповісти
Нічого дивного. Після Ze-угруповання, Онопрієнко виглядав би дрібним злодюжкою.
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16.09.2022 23:23 Відповісти
Тю, а развє шото случілось? Надо ж било всєволіш пєрєстать стрєлять!
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16.09.2022 15:13 Відповісти
Він сподівається, що всі забудуть про вдалий енергетичний стан, коли країна що постачала раніше енергію в ЄС, раптом почала купувати її в Білорусі.
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16.09.2022 15:20 Відповісти
Він сподівається, що як війна скінчиться, його не повісять.
Даремно сподівається, спетляти не вийде!
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16.09.2022 15:26 Відповісти
А Молдову за что?
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16.09.2022 17:37 Відповісти
Хороший вопрос!!
Молдова при чем???
может за то что более 500 тыс беженцев после начало войны поехали Молдову и получили у нас помошь
или может за то что молдаване причиняли более 100 тыс беженцев в свои дома и до сих пор делятся куском хлеба!!!????
я не раз читал в разных конетаниях что Молдову многие приравнивают к Белорусии!!
интересно по каким критериям???
Понятное дело когда пишут некомпетентные люди
а тут указ Президента!!!!
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16.09.2022 20:04 Відповісти
Возможно идёт речь о Приднестровье временно оккупированой и этого ватного загона Гагаузии
тогда это понять можно и все правильно
но надо более подробней объяснять когда было озвучено слово Молдова- ибо можно вообще не понять и делать разные выводы!
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16.09.2022 20:08 Відповісти
Но договор-то заключался не с Транснистрией и не с Гагаузией?
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16.09.2022 23:17 Відповісти
А чого тільки чотири а не всі?
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19.09.2022 22:19 Відповісти
 
 