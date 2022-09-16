Зеленський скасував дію чотирьох указів про економічне співробітництво з Росією та Білоруссю
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Президент України Володимир Зеленський скасував дію деяких документів, які стосуються економічного співробітництва України з РФ, а також з суміжними областями республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова.
Про це йдеться в указі №653/2022, оприлюдненому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Втратили чинність такі документи:
- Указ Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації";
- Указ Президента України від 3 червня 1994 року № 271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова";
- Указ Президента України від 9 червня 1994 року № 287/94 "Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями російської федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію";
- Указ Президента України від 2 липня 1996 року № 495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями російської федерації".
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
Геракл ти наш!
Подвиг за подвигом!!!
Даремно сподівається, спетляти не вийде!
Молдова при чем???
может за то что более 500 тыс беженцев после начало войны поехали Молдову и получили у нас помошь
или может за то что молдаване причиняли более 100 тыс беженцев в свои дома и до сих пор делятся куском хлеба!!!????
я не раз читал в разных конетаниях что Молдову многие приравнивают к Белорусии!!
интересно по каким критериям???
Понятное дело когда пишут некомпетентные люди
а тут указ Президента!!!!
тогда это понять можно и все правильно
но надо более подробней объяснять когда было озвучено слово Молдова- ибо можно вообще не понять и делать разные выводы!