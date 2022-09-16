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В окупованому Бердянську ліквідували "заступника мера" Бойка та його дружину, яка організовувала "референдум", - росЗМІ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бердянську ліквідували зрадника та посібника окупантів Олега Бойка та його дружину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську біля власного гаража було вбито так званого "заступника голови ВЦА м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка. Повідомляється, що разом з ним ліквідовано його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала "міську територіальну виборчу комісію" з проведення псевдо-референдуму.
Топ коментарі
+82 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.09.2022 14:31
+78 Старый зольдат
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+59 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.09.2022 14:32
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Будь ласка, зачекайте...
двома гвоздичками... на сиру землю! 😂
Другій хвилі - приготуватись.
1 ч ·
Щось дивне сталося. Ніколи не думав що буду погоджуватися з Царьовим. А тут геть і заперечити нічого.
1 ч
Так называемый генпрокурор «ЛНР» полностью выжил после удара ВСУ. Абсолютно здоров и счастлив. Как и его родственники. Единственное, что это всё отрицательно, а так все ок.
Здоровья и творческих успехов генпрокурору на том свете.
Mamy doswiadczenie..
Краще б лайном вимазав, ніж ці чорні стрічечки.
Гарні приклади для колаборантів.
- Чуєш, як кобзон спiває?
- Чую.
- А бачиш його?
- Бачу. I шо?
- I всьо...