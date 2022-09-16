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В окупованому Бердянську ліквідували "заступника мера" Бойка та його дружину, яка організовувала "референдум", - росЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бердянську ліквідували зрадника та посібника окупантів Олега Бойка та його дружину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія у Бердянську біля власного гаража було вбито так званого "заступника голови ВЦА м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства" Олега Бойка. Повідомляється, що разом з ним ліквідовано його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала "міську територіальну виборчу комісію" з проведення псевдо-референдуму.

В окупованому Бердянську ліквідували заступника мера Бойка та його дружину, яка організовувала референдум, - росЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують провокації в Бердянську на День міста


В окупованому Бердянську ліквідували заступника мера Бойка та його дружину, яка організовувала референдум, - росЗМІ 02
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Топ коментарі
+82
Сьогодні що, "День колабрационіста" ?😂
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16.09.2022 14:31
+78
Дуже файно.
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16.09.2022 14:30
+59
так-притому дохлого...
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16.09.2022 14:32
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Дуже файно.
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16.09.2022 14:30 Відповісти
partizanam respekt
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16.09.2022 14:34 Відповісти
сегодня праздник какой-то! ))
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16.09.2022 14:51 Відповісти
Нет. Просто народный суд. Быстрый и правильный. Без Украинской фемиды.
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16.09.2022 19:03 Відповісти
а судді хто? їх потрібно поставити суддями замість українських продажних суддів.
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16.09.2022 20:26 Відповісти
Слава Партизанам Юга 🙏🙏🙏❤️💙💛👍 мир стал чище‼️
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16.09.2022 20:39 Відповісти
Сьогодні що, "День колабрационіста" ?😂
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16.09.2022 14:31 Відповісти
так-притому дохлого...
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16.09.2022 14:32 Відповісти
Колабрационіст за визначенням вже дохлий - це як масло маслене 😁
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16.09.2022 14:34 Відповісти
Dead man walking.
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16.09.2022 22:26 Відповісти
тоді всіх їх вітаю!

двома гвоздичками... на сиру землю! 😂
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16.09.2022 14:33 Відповісти
День хорошого колабораціоніста
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16.09.2022 16:25 Відповісти
Последний ...
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16.09.2022 17:25 Відповісти
теперь организовывают фан-сцену у кобзона
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16.09.2022 14:31 Відповісти
Іншим мерзенним гнидам-вибору без наслідків не буває...
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16.09.2022 14:31 Відповісти
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16.09.2022 14:31 Відповісти
Та і йух з ними! Повітря хоч трохи чистішим стане.
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16.09.2022 14:31 Відповісти
Та ні, йух відідірвало нах#й!
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16.09.2022 16:26 Відповісти
Схоже, йде зачистка колаборантів першої хвилі.
Другій хвилі - приготуватись.
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16.09.2022 14:33 Відповісти
Фсьо ? Фсьо-о-о-о........
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16.09.2022 14:33 Відповісти
Нєт, нє всьо! Це ми ще не починали...
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16.09.2022 14:44 Відповісти
в гаражах всегда было опасно. Особенно вечерами.
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16.09.2022 14:36 Відповісти
Кабзон вже замахався стрічати друзів!
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16.09.2022 14:36 Відповісти
Вони самі цього хотіли.Не жилося їв в Україні,захотіли москалів і здохли.
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16.09.2022 14:39 Відповісти
туди їм і дорога як говориться
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16.09.2022 14:39 Відповісти
я оп'ять плякаль...
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16.09.2022 14:41 Відповісти
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16.09.2022 14:42 Відповісти
Це тільки 1-й кляс, друга чверть...
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16.09.2022 14:48 Відповісти
СЛАВА ВАМ 🙏❤️💙💛НАШ МОССАД ‼️Так держать‼️🍀🍀🍀
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16.09.2022 20:42 Відповісти
Наконец-то начали кацапов учить, что бывает с колоборантами.
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16.09.2022 14:44 Відповісти
Цікаво, як це спати вночі, знаючи, що на тебе полюють партизани, а згодом повернеться українська влада?
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16.09.2022 14:45 Відповісти
І машина в гаражі....
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16.09.2022 14:49 Відповісти
це диверсанти а не партизани. українських партизан не иснує.
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16.09.2022 18:33 Відповісти
Більше треба більше, хай сруться суки.
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16.09.2022 14:45 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

1 ч ·

Щось дивне сталося. Ніколи не думав що буду погоджуватися з Царьовим. А тут геть і заперечити нічого.
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16.09.2022 14:50 Відповісти
и шо я не удивлена леопардовым пинжачком?)))
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16.09.2022 14:52 Відповісти
Та да , со стилистом ей тоже не повезло
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16.09.2022 16:44 Відповісти
Я думаю там і лосіни такі ж знизу. Тільки не видно.
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16.09.2022 22:41 Відповісти
коллаборант - не коллаборант, если он не воняет......
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16.09.2022 14:53 Відповісти
Фото дуже показові. Нічого зайвого
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16.09.2022 14:53 Відповісти
Ну..Траурні стрічки на фото зайві.Я не думаю,що на цьому форумі є люди які відчувають скорботу по цьому непотрібу.Ці стрічки на фото повинні бути хрест навхрест.
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16.09.2022 16:54 Відповісти
Красіва пара...
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16.09.2022 14:55 Відповісти
Коли будуть загрібать-надіньте на жінку фату.Так буде ще красивіше.
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Sergey Naumovich

1 ч
Так называемый генпрокурор «ЛНР» полностью выжил после удара ВСУ. Абсолютно здоров и счастлив. Как и его родственники. Единственное, что это всё отрицательно, а так все ок.
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16.09.2022 14:56 Відповісти
шо даже пушок на лысине не пригорел?
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16.09.2022 15:14 Відповісти
Маркиз, пора бы уже привыкнуть, что наши СМИ не врут. Можешь убедиться в своих.
Здоровья и творческих успехов генпрокурору на том свете.
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16.09.2022 15:33 Відповісти
Отрицательно скорбим!
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16.09.2022 15:49 Відповісти
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16.09.2022 16:04 Відповісти
Хорошего концерта!
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16.09.2022 17:24 Відповісти
И этого урода не можете просто убить? Может надо помогать? Достаточно обратится. Polska chetnie pomoze zabic każdego kolaboranta.
Mamy doswiadczenie..
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17.09.2022 03:45 Відповісти
За зраду - смерть !
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16.09.2022 14:59 Відповісти
карма она и есть карма.хотели по легенькому а получили по полной.
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16.09.2022 15:06 Відповісти
они умерли за мордор. Туда же желательно вышвырнуть и прах.
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16.09.2022 15:10 Відповісти
...прєдварітєльно абассав
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16.09.2022 15:12 Відповісти
У автора траур за зашквариними?
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16.09.2022 15:13 Відповісти
Земля цим ********* битим склом.
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16.09.2022 15:18 Відповісти
Я якщо чесно теж не зрозумів цих фотографій. Автор статті скорбить за бєзнєвінно пагібшимі?
Краще б лайном вимазав, ніж ці чорні стрічечки.
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16.09.2022 15:23 Відповісти
от не естет Ви... Мені сподобалось - такі молоді, їм би жить та жить
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16.09.2022 15:59 Відповісти
Дуже яскравий день!
Гарні приклади для колаборантів.
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16.09.2022 15:24 Відповісти
Это же не тот Бойко у которого были вышки в Азове с российским РЭБ?
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16.09.2022 15:33 Відповісти
от відчувається, що Ви не з України. нє тот, в нас бойків не менше ніж лемків
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16.09.2022 16:00 Відповісти
Я из Латвии. У нас полно Берзиньшев (берёзок) 🙂
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16.09.2022 16:41 Відповісти
un aboliuku
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17.09.2022 00:22 Відповісти
Зачеркнуть да и все, у кобзона аншлаг.
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16.09.2022 15:34 Відповісти
Кобзон на три смены поёт. Черти уже четвёртый стадион строит.
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16.09.2022 16:43 Відповісти
Тьфу на обоих.
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16.09.2022 15:42 Відповісти
Бойко дружинi:
- Чуєш, як кобзон спiває?
- Чую.
- А бачиш його?
- Бачу. I шо?
- I всьо...
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16.09.2022 15:43 Відповісти
гарно але мало
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16.09.2022 15:49 Відповісти
Сегодня на концерт к Парику ходят исключительно парами - прокуроры и мэры!
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16.09.2022 15:50 Відповісти
А обіцяли що ху-ло назавжди у Бердянську, а воно он як!
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16.09.2022 15:53 Відповісти
я так собі думаю що він навіть у Бердську не назавжди.
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16.09.2022 16:02 Відповісти
Отрицательно родились
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16.09.2022 16:02 Відповісти
родились обратно
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16.09.2022 21:43 Відповісти
Там, за гаражами...там..там тарам, там тарам.
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16.09.2022 16:03 Відповісти
земля їм бетоном...
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16.09.2022 16:54 Відповісти
Красивая была пара! Сколько бы они наплодили падликов Морозовых та зоек Космодемьянских? А так теперь найн. Судьба суровая досталась.
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16.09.2022 17:22 Відповісти
гірше за московські воші можуть бути тільки українські гниди - Симон Петлюра
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16.09.2022 17:45 Відповісти
Тепер пусть Кобзону что-то там на ухо пистит...
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16.09.2022 18:49 Відповісти
От всей души желаю им долгих лет и хорошего здоровья. Та безкинченого пекла.
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16.09.2022 19:38 Відповісти
*************...
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16.09.2022 20:55 Відповісти
посоны к успеху шли, но ...
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16.09.2022 21:38 Відповісти
спочатку подумала про бойка, того що з вишками.
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16.09.2022 21:40 Відповісти
Здохли і славно. А вас ніхто не примушував розклеювати листівки чи підривати мости. Просто попереджали : не співпрацюй. Сиділи б собі і чекали наших. Ні, вирішили подохнути як зрадники і колаборанти. Хто вам дохтор?
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16.09.2022 23:25 Відповісти
снова ..внутренние разборки.. снова падлы курят где непопало --- теперь попало
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17.09.2022 07:10 Відповісти
 
 