Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах, - ОВА

Сьогодні, 16 вересня, російські окупаційні війська знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

"Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян… Працюємо. Не панікуємо", - йдеться у повідомленні.

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