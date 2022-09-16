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Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Сьогодні, 16 вересня, російські окупаційні війська знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

"Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян… Працюємо. Не панікуємо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
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Топ коментарі
+25
І сидить десь ця гидота, та командує... поки що
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16.09.2022 14:40
+21


Известный итальянский дизайнер ********* разработал комплект офисной мебели для Минобороны России.
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16.09.2022 14:39
+21
Проржали
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16.09.2022 14:43
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esho raz tuda zhe udarili ?🤬
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16.09.2022 14:36 Відповісти
по шламовідстойнику прилетіло?

Вода в річці Інгулець у Кривому Розі почервоніла, повідомляє місцеве видання «Перший Криворізький». https://t.me/operativnoZSU/42117?single
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16.09.2022 14:38 Відповісти
Ні, дірку в дамбі засипали камінням з відвалів. Відповідно залишки залізної руди пофарбували воду.
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16.09.2022 14:47 Відповісти


Известный итальянский дизайнер ********* разработал комплект офисной мебели для Минобороны России.
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16.09.2022 14:39 Відповісти
Таки хочуть дамбу "розфігачити"! А де наша ППО, чи ПРО? Бо як там все рухне мало не покажеться...
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16.09.2022 14:39 Відповісти
Проржали
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16.09.2022 14:43 Відповісти
"Кінжали" та "Іскандери" практично неможливо перехопити тим, що зараз є на озброєнні.
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16.09.2022 14:48 Відповісти
Іскандери збивають - над Дніпропетровщиною 3 шт. збили. А кінжали - навряд чи ними гатять, вони дуже цінні.
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16.09.2022 15:24 Відповісти
Збили "Іскандери К" типу крилатої ракети Калібр.

Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та отрк "Іскандер" з пастками

ОК "Південь"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05x27o2qz9YAwwbAEW9nDh8YsHGMzG8w1oADmSwvCM7F3Hu5rxwgy6C9HwVDFCUD6l&id=528312067340051&eav=AfbfqFxCHCHnOUv_usTuguNXLD__qWJzAwOPZX0r-q7xc9I38j50uknmHNfmPNch398&m_entstream_source=timeline&*****=0
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16.09.2022 16:44 Відповісти
Перехватываюься с той же вероятностью, как и другие баллистические ракеты. Т.е. - не высокой, но реальной.
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16.09.2022 16:54 Відповісти
І сидить десь ця гидота, та командує... поки що
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16.09.2022 14:40 Відповісти
Рашисты пытаются вызвать разлив реки Ингулец для того, чтобы сделать более трудным продвижение украинских военных, которые находятся под Херсоном.
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16.09.2022 14:40 Відповісти
та не може бути
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16.09.2022 15:10 Відповісти
Твари устроили нам Чернобаевку? Когда Зеленский, наконец, поймет, что в этом случае надо действовать так, как рекомендует Юрий Швец: https://www.youtube.com/watch?v=ymx_pxrc4WQ
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16.09.2022 14:41 Відповісти
швєц це той кгбшнік шо робить дибільні вброси про розпродаж зброї?
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16.09.2022 15:11 Відповісти
З 2020 року МО знову розпродає надлишкове майно.
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16.09.2022 15:44 Відповісти
Харошиє руськіє против! Нє надо, просто прєкратітє стрєльять!
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16.09.2022 14:45 Відповісти
Підараси кончені!
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16.09.2022 14:47 Відповісти
Тавтологія. "Кончені" тут зайве, бо ПІДАРАСИ!
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16.09.2022 14:49 Відповісти
А ППО что, вся под Киевом?
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16.09.2022 14:50 Відповісти
У Дніпрі теж непогано працює (тьху-тьху, щоб не наврочити).
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16.09.2022 14:54 Відповісти
проти калібрів. По КР - не калібри...
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16.09.2022 15:01 Відповісти
Охороняє бункер Зелі.
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16.09.2022 15:02 Відповісти
Ну чтож, закономерный результат - надо было к войне готовиться , а не трындеть про шашалычки.
Если рашисты безпрепятственно вошли на херсонщину, то чего им теперь и Кривой Рог не разбомбить?
Тем более, что ответки не будет
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16.09.2022 14:51 Відповісти
может пора реагировать какой-нибудь соответствующей организации, например, ООН, как там с Женевской конвенцией, все ли с ней все в порядке, соответствуют ли ей действия рашистов по уничтожению гидротехнических сооружений, просто интересно..., может хоть какое-то заявление из себя выдавят, так, на всякий случай, а то как-то неудобно молчать, может амнести интернэшнл чего-нибудь каркнет...
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16.09.2022 15:00 Відповісти
У білгородській обл. є чудове старооскільське водосховище
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16.09.2022 15:05 Відповісти
Водосховище є , а чим по дамбі бити ? Дамба не піаніно членом зруйнувати не вийде ((
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16.09.2022 17:48 Відповісти
Це вже питання до ЗСУ
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16.09.2022 20:41 Відповісти
Они не великороссы, а орда бешенных садистов,еще их крестила Киевская Руссь и Москву основала , но к сожалению ни чего не помогло- полностью сумашедшие садисты.
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16.09.2022 15:27 Відповісти
Это они так выполняют Будапештский меморандум - разрушая города и убивая людей.
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16.09.2022 15:30 Відповісти
Где ответка по Белгороду? Почему рабсияне сами вынуждены отрабатывать ответку по Валуйкам?
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16.09.2022 16:29 Відповісти
 
 