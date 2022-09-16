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Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 16 вересня, російські окупаційні війська знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.
"Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Черговий ракетний терор росіян… Працюємо. Не панікуємо", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар16.09.2022 14:40
+21 Irina So 2b51f28f
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+21 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар16.09.2022 14:43
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Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та отрк "Іскандер" з пастками
ОК "Південь"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05x27o2qz9YAwwbAEW9nDh8YsHGMzG8w1oADmSwvCM7F3Hu5rxwgy6C9HwVDFCUD6l&id=528312067340051&eav=AfbfqFxCHCHnOUv_usTuguNXLD__qWJzAwOPZX0r-q7xc9I38j50uknmHNfmPNch398&m_entstream_source=timeline&*****=0
Если рашисты безпрепятственно вошли на херсонщину, то чего им теперь и Кривой Рог не разбомбить?
Тем более, что ответки не будет