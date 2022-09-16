Через агресію Росії проти України 70 мільйонів людей опинилися на межі смерті від голоду, - ООН
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Гостра нестача продовольства наразі спостерігається у 82 країнах світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.
Як повідомив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізл, через продовольчу кризу до голодної смерті наблизилися 345 мільйонів людей, з них 70 мільйонів – через війну в Україні.
"Те, що було хвилею голоду, тепер стало цунамі голоду", - сказав він.
Однієї з причин загострення продовольчої кризи у світі - повномасштабне російське вторгнення в Україну. Виконавчий директор продовольчої програми зазначив, що розв’язана Росією війна призвела до різкого зростання витрат на їжу, паливо та добрива.
Попри підписану в липні угоду, яка дозволяє транспортувати українське зерно з трьох чорноморських портів, що були заблоковані РФ, і продовження спроб повернути російські добрива на світові ринки, "цього року існує реальний і небезпечний ризик численних голодоморів", зазначив Бізлі.
"І у 2023 році поточна криза цін на продовольство може перерости в кризу доступності продовольства, якщо ми не вживемо заходів", - додав він.
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Теперь идите и решайте вопрос с ******! Нас в это не впутывайте
У нас на сегодняшний день проблемы с посевной озимыми!
Если кто знает, что на самом деле происходит с посевной, поправьте меня, пожалуйста!
Как бы нам самим не столкнуться с голодом...
просто констатация угрозы голода уже забелемкала...
Конго,Зимбабве.
а если серьезно... голод волнует некоторых .... а истребление украинцев, как нацию, уничтожение наших зернохранилищ, гидросооружений, электроподстанций, минирование пахотных земель и пр. последствия войны с русней как-то им по фиг....
ОНИ пусть и вступают в ВСУ за зерно, уже с бамбуковыми луками,стрелами.
Не хочешь другим помогать,сам не проси о помощи.
Для них люди и в Африке и в Украине одинаковые.
И не из-за Украины уж точно,а потому му что по 10 детей плодят ,в надежде,что скоро будет лучше
І головне треба донести до них,що вмирають,і будуть вмирати завяки расєянам!
А це моожуть зробити тільки ті організаціі,які поставляють їм харчі.
А от чи будуть?
Срібна гривня - основна грошова одиниця держави Русь зі столицею в Києві, відрубану половину гривні називали рубль
Шоб обеспокоенность прошла
Між іншим через те, що більшість європейців були приємно вражені тим, що основна маса українців (бо і свині і мудаки також є) бажає працювати і навіть в такі скрутні часи бути максимально незалежними матеріально особисто і одночасно корисними для суспільства, котре допомогло в цю скруту.
Украинцы пользуются законам о беженцах.
Конвенция ООН о беженцах 1951 г.
Да,да той самой бесполезной ООН,к которую твой президент ежедневно
просит о помощи.
Благодаря той конвенции ООН они
получают в Германии 430 Евро+жилье +бесплатную медицину ежемесячно.
В Швейцарии в 2 раза больше конечно
Вот и считай 1миллион беженцев×1000 евро=1 Миллиард в месяц благодаря
ООН.И это ещё не считая затрат на обработку всех этих дел.
Может лучше на эти деньги хлеб в Африку ежемесячно слать?
Но Женевская конвенция одна для всех и твоя страна её подписала и будет принимать беженцев из любой страны,тебя не спросят.А вот платят по-разному,но в Германии это минималка-социал,меньше не бывает
Таких как ты осталось только в ЕС ещё
взять и тогда будет полный порядок
Но в расии , чтоб они все здохли .
а бідні мавпи сидять на пальмах і чекають їжу.
Мерін гастролює по Африці , а голодні африканці
підносять подарунки та пригощають кавою.
Но почему зерновые из Украины едут на корм итальянским коровкам, а не голодным африканцам ???
А идёт туда где продавец больше бабла получит,спроси продавцов и их президента.
За это даже медальки дадут,но в Украине таких дураков не нашлось конечно.
То, что они войну затеяли никто и не оспаривает, но говорить о голоде где-то в Африке, кормя зерном животных, как-то непонятно, возможно только мне.
Ты бомжа видел,дал ему 5 гривен.
Тебе его жаль,ты ему сочувствуешь?
Ты его взял к себе домой,поселил у себя,а сам ночуешь на улице,отдаёшь
ему всю зарплату?
Вот так и с коровками.
1. Русские начали войну - это плохо и это мне понятно.
2. По этой причине зерно не идёт в Африку, там голод - это плохо и это тоже мне понятно.
3. Русские пропустили зерно - хорошими они не стали, но сам факт коридора для зерна позитивный и это тоже мне понятно.
4. Зерно поехало в Италию коровкам, в Африке голод и виноваты русские - вот тут я теряю нить.
И ещё раз, на всякий случай повторяю, что категорически не одобряю их действий, но кормить своих коров и рассказывать про голод в Африке из-за русских - попахивает лицемерием.
А ООН уговаривала Украина-Договорняки называется.
Русские то свое(и ворованное) в Африку довезли и свои голоса они
от Африканцев на заседании ООН опять получат,когда опять о статусе Крыма будут говорить.
А вот Украину политика не интересует,куда важнее грошами карманы набивать.
ООН всемирная организация,не ЕС.
Вот они и делают выводы какие страны
только визжат как свиньи про мировой голод,а какие до Африки зерно довозят.
Почему я здесь должен говядину плохого качества кушать,если в Украине кто то не захотел другим помочь хоть на 1% от того как им помогают.
Хто зараз ризикне сіяти на окупованих та прифронтовій територіях в Україні?
От і рахуйте втрати на наступний рік. А це ланцюгова реакція, яка б'є по дуже великому спектру сільськогосподарського виробництва.