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Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У звільненому від російських окупантів Ізюмі знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зараз на місці проводять ексгумацію тіл загиблих, працюють криміналісти та поліція. Серед цивільних знайшли масове захоронення тіл українських військових.

"Одне з тіл, показує кореспондент - із зав'язаними руками. Як кажуть військові, це може свідчити про вбивство полонених", - зазначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масове поховання в Ізюмі - ще один доказ воєнних злочинів РФ в Україні, - президент Естонії Каріс

Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 01
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 02
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 03
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 04
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 05
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 06
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 07
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 08
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 09
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
А тепер таки будує ті укріплення.
Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
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16.09.2022 14:58
+32
Мерзенні кацапські вбивці мають бути всі жорстоко покарані...
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16.09.2022 14:56
+26
Це їх ***** вбив, чи расіяні? Ще хтось вважає, що є харошіє рузькіє?
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16.09.2022 14:59
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16.09.2022 14:55 Відповісти
А тепер таки будує ті укріплення.
Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
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16.09.2022 14:58 Відповісти
Так це безповоротні втрати ,в грошовому еквіваленті неможливо виміряти людські життя тому в майбутньому репарації від рф мають включати крім іншого цікаві нам території які вона колись контролювала ,це суто моя суб'єктивна думка.
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16.09.2022 15:22 Відповісти
А що там рахувать, шість складів на 200 тисяч тон.
Цею кількістю можна було ще три місяці кацапа муярити, алє потєшний усе те просрав
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16.09.2022 15:56 Відповісти
Zе не дурачок , він свідомий зрадник як і його зелена шайка .
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16.09.2022 16:28 Відповісти
Зрадник...але ж який милий , з добрими очима, наш Бубачка
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16.09.2022 16:31 Відповісти
От саме що Зекономив.
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16.09.2022 15:20 Відповісти
Мерзенні кацапські вбивці мають бути всі жорстоко покарані...
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16.09.2022 14:56 Відповісти
ООн ЭТОТ факт не волнует?
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16.09.2022 14:58 Відповісти
Нє, то ж не негри. Білих можна.
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16.09.2022 15:08 Відповісти
фу как не толлерантно! афроафриканцы! )
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16.09.2022 15:18 Відповісти
А чого я маю не говорити так як є насправді?
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16.09.2022 15:22 Відповісти
Це їх ***** вбив, чи расіяні? Ще хтось вважає, що є харошіє рузькіє?
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16.09.2022 14:59 Відповісти
Очередная Катынь. российские ублюдки "могут повторить" только то, что хорошо умеют
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16.09.2022 15:00 Відповісти
Страшна робота у хлопців....
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16.09.2022 15:03 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.09.2022 15:06 Відповісти
сомневаться тут не приходиться...... в Буче был один кацап, а в Изюме стал другой?
нет...., чудес с участием кацапа на свете не бывает.....
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16.09.2022 15:26 Відповісти
Агову "гамнесті... "! Чого вам заціпило?!!! Язик ніяк з дупи неможете вийняти!!!
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16.09.2022 15:30 Відповісти
А що там омбудсмен? Щось його геть не чутно...
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16.09.2022 15:51 Відповісти
А шо ему рыпаться? Ему ЗЕшобла и платит хорошие деньги за то, шоб молчал и не лез куда не надо. ЗЕшобле нужны ,,хорошие русские", им ещё дела вместе крутить
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16.09.2022 19:20 Відповісти
ООН обязана, просто обязана признать геноцид украинцев кацапским кодлом!
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16.09.2022 17:05 Відповісти
Царство Небесне...
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16.09.2022 17:05 Відповісти
Кацап это диагноз.
Кпцап и нквд-кгб это одно целое.
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16.09.2022 20:25 Відповісти
Після такого вже не треба навіть шукати, хто серед кацапів винен і якою мірою.
Просто вторгнення на територію РФ - і зачистка шляхом тотального геноциду. Масові розстріли, спалення дєрєвєнь у хлівах, газенвагени і концтабори смерті з газовими камерами - усе годиться. Холокост до останнього немовляти! Знищити москалів як біологічний вид.

Якщо хтось скаже "а чим ми тоді будемо кращі за них?" - одразу відповім. Тим простим фактом, що ми - люди повноцінної раси, а вони унтерменші. І ми маємо природне право на Остаточне Вирішення, якщо недолюди становлять загрозу.
Так само як ми знищуємо мільйонні поголів'я свиней чи іншої худоби, рогатої або безрогої, коли серед них ******** небезпечна ґепідемія.
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17.09.2022 01:10 Відповісти
 
 