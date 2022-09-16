24 446 26
Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У звільненому від російських окупантів Ізюмі знайшли масові поховання цивільних та військових ЗСУ. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зараз на місці проводять ексгумацію тіл загиблих, працюють криміналісти та поліція. Серед цивільних знайшли масове захоронення тіл українських військових.
"Одне з тіл, показує кореспондент - із зав'язаними руками. Як кажуть військові, це може свідчити про вбивство полонених", - зазначає видання.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар16.09.2022 14:58
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.09.2022 14:56
+26 Дмитро Хлопченко ae9eba52
показати весь коментар16.09.2022 14:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Шкода, шкода...
Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
Цею кількістю можна було ще три місяці кацапа муярити, алє потєшний усе те просрав
нет...., чудес с участием кацапа на свете не бывает.....
Кпцап и нквд-кгб это одно целое.
Просто вторгнення на територію РФ - і зачистка шляхом тотального геноциду. Масові розстріли, спалення дєрєвєнь у хлівах, газенвагени і концтабори смерті з газовими камерами - усе годиться. Холокост до останнього немовляти! Знищити москалів як біологічний вид.
Якщо хтось скаже "а чим ми тоді будемо кращі за них?" - одразу відповім. Тим простим фактом, що ми - люди повноцінної раси, а вони унтерменші. І ми маємо природне право на Остаточне Вирішення, якщо недолюди становлять загрозу.
Так само як ми знищуємо мільйонні поголів'я свиней чи іншої худоби, рогатої або безрогої, коли серед них ******** небезпечна ґепідемія.