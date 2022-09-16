За тиждень на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, - МВС

У звільненому від окупантів РФ Ізюмі на Харківщині розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію", - сказав уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Своєю чергою, під час брифінгу 16 вересня голова Національної поліції України Ігор Клименко уточнив, що на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, повідомляє Еспресо.

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"Тіла майже 50 осіб виявили на території Харківської області. Це тіла цивільних, яких було знайдено за цей тиждень. На території масового поховання наших громадян - орієнтовно 445 поховань (поблизу Ізюма. - Ред.). Характер тілесних ушкоджень, причини смерті встановлюватимемо, це робота не на один тиждень", - сказав Клименко.

Голова Нацполіції наголосив, що ці тіла закопували з березня. Ексгумувати та ідентифікувати будуть кожне тіло. Вилучення трупів експерти розпочали сьогодні, 16 вересня.

Ці дані без урахування масових поховань, де тіла ще не ексгумовано.

Нагадаємо, напередодні у деокупованому Ізюмі Харківської області виявлено кладовище із сотнями нових поховань. Відомо, що окупанти самі публікували відео із цього місця, тому українські сили його шукали. Серед іншого, виявлено братську могилу українських військових - у ній поховано до 25 захисників.

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