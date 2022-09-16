Християнсько-демократичний союз разом з ХСС закликатиме уряд Німеччини дати Україні танки й БТР
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Відповідний проєкт резолюції готуються винести на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
У тексті резолюції блок ХДС-ХСС закликають "негайно дати згоду на експорт до України бойових танків, БМП та БТР" з промислових складів та запасів Бундесверу, та одразу закупити заміну.
Крім того, партії закликають уряд якнайшвидше організувати навчання для українських військових з інструкторами Бундесверу, щоб вони починали освоювати нову зброю.
"Як економічно найсильніша держава, Німеччина тепер має взяти на себе відповідальність за лідерство та поставити важкі системи озброєння, у тому числі зі складів Бундесверу, в Україну та провести необхідну підготовку", — заявили в керівництві Союзу.
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там говорят и у норвежцев есть на складах всякой вкусняшки со сроком хранения много
Фіни нам постачають свою бойову техніку, а німчура - "боїться"...
а экипажи все равно нужно готовить, что для абрамса, что для леопарда.