УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16462 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 186 20
Німеччина (4508) зброя (5740) ХДС-ХСС (11)

Християнсько-демократичний союз разом з ХСС закликатиме уряд Німеччини дати Україні танки й БТР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бмп,німеччина

Відповідний проєкт резолюції готуються винести на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

У тексті резолюції блок ХДС-ХСС закликають "негайно дати згоду на експорт до України бойових танків, БМП та БТР" з промислових складів та запасів Бундесверу, та одразу закупити заміну.

Крім того, партії закликають уряд якнайшвидше організувати навчання для українських військових з інструкторами Бундесверу, щоб вони починали освоювати нову зброю.

"Як економічно найсильніша держава, Німеччина тепер має взяти на себе відповідальність за лідерство та поставити важкі системи озброєння, у тому числі зі складів Бундесверу, в Україну та провести необхідну підготовку", — заявили в керівництві Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Урядова коаліція Німеччини вирішила не постачати Україні танки Leopard II, кажуть підготовка воїнів займе багато часу

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Олег Пономарь: "ВСУ получили от Финляндии вот такие плавающие боевые машины (см.видео). И они, в отличие от российских тонущих, действительно - плавающие".

Фіни нам постачають свою бойову техніку, а німчура - "боїться"...
показати весь коментар
16.09.2022 15:49
+7
От добре, що в них є чим занятися. Одні закликають надати, інші - кажуть, що ні, а деякі взагалі горді, що завдяки ним стався Харківський контр-наступ. Майже як у нас до війни - боротьба нанайських хлопчиків...
показати весь коментар
16.09.2022 15:35
+7
Меркель представляла левое крыло партии, нынешнее ХДС "ястребы".
показати весь коментар
16.09.2022 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шальки терезів знову хитнулись в наш бік.
показати весь коментар
16.09.2022 15:30 Відповісти
У світі ******* сильних.
показати весь коментар
16.09.2022 15:44 Відповісти
дайте старуе консервацию - а себе пусть немцы клепают новые
там говорят и у норвежцев есть на складах всякой вкусняшки со сроком хранения много
показати весь коментар
16.09.2022 16:57 Відповісти
Это же партия меркельши. Вот дела
показати весь коментар
16.09.2022 15:35 Відповісти
Меркель представляла левое крыло партии, нынешнее ХДС "ястребы".
показати весь коментар
16.09.2022 15:39 Відповісти
Тільки збирався це написати ))
показати весь коментар
16.09.2022 15:40 Відповісти
С тех пор как меркельша ушла а лашет просрал для партии выборы, они постоянно, ещё до 24 февраля, ратовали за поставки Украине нормального оружия.
показати весь коментар
16.09.2022 15:54 Відповісти
От добре, що в них є чим занятися. Одні закликають надати, інші - кажуть, що ні, а деякі взагалі горді, що завдяки ним стався Харківський контр-наступ. Майже як у нас до війни - боротьба нанайських хлопчиків...
показати весь коментар
16.09.2022 15:35 Відповісти
"Як безперечно найсцикливіша держава в Європі, Німеччина тепер накінець має взяти на себе відповідальність за лідерство та поставити важкі системи озброєння, у тому числі зі складів Бундесверу, в Україну та провести необхідну підготовку"
показати весь коментар
16.09.2022 15:46 Відповісти
Олег Пономарь: "ВСУ получили от Финляндии вот такие плавающие боевые машины (см.видео). И они, в отличие от российских тонущих, действительно - плавающие".

Фіни нам постачають свою бойову техніку, а німчура - "боїться"...
показати весь коментар
16.09.2022 15:49 Відповісти
Где-то в твиттере видел 3 ед финских БТР Sisu, тихо и без анонсов поставили).
показати весь коментар
16.09.2022 15:57 Відповісти
А что ответит херр Шмальц?
показати весь коментар
16.09.2022 15:55 Відповісти
Напищені німаки, думають що вони самі розумні. Любий українець набагато швидше розбираються в техніці чим німці, провірено на власному досвіді. Вони думають що їм техніка дається важко то українцям буде ще важче, а ні, на оборот.
показати весь коментар
16.09.2022 16:04 Відповісти
навпаки
показати весь коментар
16.09.2022 22:38 Відповісти
А зачем нам вообще эти железные капуты? Лучше абрамсов выпросить или купить
показати весь коментар
16.09.2022 16:28 Відповісти
абрамсы тяжелые для некоторых мостовых переходов и на мягких черноземах не так эффективны ну и экипажей нужно готовить много
показати весь коментар
16.09.2022 17:02 Відповісти
так леопард 2 весит столько же, сколько и абрамс
а экипажи все равно нужно готовить, что для абрамса, что для леопарда.
показати весь коментар
16.09.2022 18:23 Відповісти
агатам и ообезьяна поедет руль педали иномарка это тебе не т 34
показати весь коментар
16.09.2022 18:51 Відповісти
ну так какая разница выходит правильно что пока выгребают по сусекам советские танки по всем странам а не дают натовские хотя вроде у Кореи есть неплохие танки и легкие
показати весь коментар
16.09.2022 21:51 Відповісти
чмольц озобочен
показати весь коментар
16.09.2022 18:50 Відповісти
 
 