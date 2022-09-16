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війна (56124) Херсон (2314) Гуменюк (663) ЗСУ (5686)

Причиною вибуху в окупованому Херсоні може бути недотримання заходів безпеки, навіть просто нервове куріння, - Сили оборони півдня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Причиною вибуху в херсонській будівлі, де розміщувались і так званий уряд загарбників, і "військово-цивільна адміністрація", можуть бути вибухонебезпечні предмети серед намародерених речей.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про вибух в адміністративній будівлі в центрі Херсона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колабораційної влади, окупаційних військ, дуже метушливі збори речей тощо. Цілком можливо, що серед цих намародерених речей є й вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки - це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що цілком можливе просто нервове куріння", - сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що скарги колаборантів щодо зруйнованих приміщень свідчать про їх бажання "зібрати більше коштів на ремонт".

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Відповідаючи на запитання про ситуацію на південному напрямку, речниця зазначила, що українські захисники продовжують звільнення територій, і звернулась із закликом дотримуватися інформаційної тиші, адже розповсюдження будь-яких даних дуже шкодить підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, 16 вересня зафіксовано вибух в будівлі у центрі Херсона.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
Буде. Після звільнення. Тому що кацапи почнуть по ньому шмаляти як зараз шмаляють по Харкову,Кривому Рогу, Запоріжжю і т.д.
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16.09.2022 15:46
+8
Спєрмаусов нажаль тимчасово живий...
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16.09.2022 15:42
+8
Корочє нас там нєт
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16.09.2022 15:44
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Скоріш за все місто Херсон буде зруйноване.
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16.09.2022 15:40 Відповісти
Буде. Після звільнення. Тому що кацапи почнуть по ньому шмаляти як зараз шмаляють по Харкову,Кривому Рогу, Запоріжжю і т.д.
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16.09.2022 15:46 Відповісти
Щось треба з цим робити, бо навіть, коли випремо тварюк з нашої землі, безпеки в містах не буде.
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16.09.2022 15:52 Відповісти
Ну тогда хоть будут нормальные коридоры и можно будет выехать. А городу достанется это и так понятно.
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16.09.2022 15:52 Відповісти
Достанеться - але є варіанти, враховуючи що ще до кінця не зрозуміло, як (де)саме розвиватиметься наступ.
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Согласен.
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16.09.2022 17:25 Відповісти
Кацапам уже зрозумило. В Энергодар нагнали 5000 рыл.вспомним сколько наших защищали крупнейшую АЭС, 50 нацгвардейцев
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16.09.2022 18:27 Відповісти
Так, вони розуміють чим воно обернеться, і в Бердянськ тако сунуть, і лінію оборони там стараюся зміцнити…
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16.09.2022 18:41 Відповісти
За 800 років орда не змінилася в цьому плані.
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16.09.2022 15:59 Відповісти
В Херсоне будут разрушения, и до освобождения и после, но не такие, какие бы случились если бы город остался у кацапов навсегда.
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16.09.2022 16:58 Відповісти
Спєрмаусов нажаль тимчасово живий...
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16.09.2022 15:42 Відповісти
але він став "стрЬОмо--ass--ов" --ом
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Нервы? Следующий залп хаймерса - боярой. Это нервы приводит в порядок и курильщик навсегда прощается с дурной привычкой.
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16.09.2022 15:43 Відповісти
Ну а пока нервно курят.
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16.09.2022 16:28 Відповісти
Корочє нас там нєт
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16.09.2022 15:44 Відповісти
Моя экспертная версия - эффект линзы.
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16.09.2022 15:46 Відповісти
А эффект линзы? Всё таки ЮГ.
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16.09.2022 15:49 Відповісти
Шедевр тролінгу від Гуменюк ))
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16.09.2022 15:58 Відповісти
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16.09.2022 16:00 Відповісти
Ох уж эти курильщики
А в Крыму когда больше курить начнут?
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16.09.2022 16:14 Відповісти
Нехай собі курять!
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16.09.2022 16:19 Відповісти
«Так грустно, что хочется курить» (с)
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16.09.2022 17:24 Відповісти
 
 