Причиною вибуху в окупованому Херсоні може бути недотримання заходів безпеки, навіть просто нервове куріння, - Сили оборони півдня
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Причиною вибуху в херсонській будівлі, де розміщувались і так званий уряд загарбників, і "військово-цивільна адміністрація", можуть бути вибухонебезпечні предмети серед намародерених речей.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи інформацію про вибух в адміністративній будівлі в центрі Херсона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поки що ми спостерігаємо підвищене нервування колабораційної влади, окупаційних військ, дуже метушливі збори речей тощо. Цілком можливо, що серед цих намародерених речей є й вибухонебезпечні. Тому недотримання заходів безпеки - це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що цілком можливе просто нервове куріння", - сказала Гуменюк.
Вона також зазначила, що скарги колаборантів щодо зруйнованих приміщень свідчать про їх бажання "зібрати більше коштів на ремонт".
Відповідаючи на запитання про ситуацію на південному напрямку, речниця зазначила, що українські захисники продовжують звільнення територій, і звернулась із закликом дотримуватися інформаційної тиші, адже розповсюдження будь-яких даних дуже шкодить підрозділам ЗСУ.
Нагадаємо, 16 вересня зафіксовано вибух в будівлі у центрі Херсона.
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А в Крыму когда больше курить начнут?