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Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Жителю Конотопського района Сумщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати військових РФ на блокпосту. Серед іншого, чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м’ясом. За це він отримав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та безперешкодного переміщувався по території окупованого на той час району.

Так, жителю одного з селищ Конотопського району повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Боже, і скільки ще таких виродків земля носить! Як черв'яки після дощу: ти їх вбиваєш, а вони множаться
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16.09.2022 15:51
+5
Для "любітєлєй срущего міра" треба вводити мінімум - негромадянство, максимум - депортацію в "срущий мір". Занадто багато лайна в країні назбиралося.
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16.09.2022 15:55
+5
А когда объявят подозрение зеленым клоунам? За вагнеровцев, ха Херсон, за Стугны? И еще за сотни "*****-и"?
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16.09.2022 15:58
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Боже, і скільки ще таких виродків земля носить! Як черв'яки після дощу: ти їх вбиваєш, а вони множаться
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16.09.2022 15:51 Відповісти
на м'ясі не було навіть трохи щурячої отрути?
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16.09.2022 15:52 Відповісти
Для "любітєлєй срущего міра" треба вводити мінімум - негромадянство, максимум - депортацію в "срущий мір". Занадто багато лайна в країні назбиралося.
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16.09.2022 15:55 Відповісти
А когда объявят подозрение зеленым клоунам? За вагнеровцев, ха Херсон, за Стугны? И еще за сотни "*****-и"?
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16.09.2022 15:58 Відповісти
це те саме питання:
1) Коли до всіх дойде що олігархія то ЗЛО
2) Коли це влада судила "попередників"?
Тута Юля випада, але правило робоче.
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16.09.2022 17:58 Відповісти
Підгодовувати можна тільки треба не забувати сипати оркам отруту в їжу
Якщо людина пригостила отруйними харчами це не зрада
А зрада коли свідомо допомагає ворогу вижити
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16.09.2022 16:00 Відповісти
Те що передав м'ясо - це не більше ніж хабар щоб переміщатися по місту.
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Але "владу" у нас очолюють зрадники, тому і результати такі...
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16.09.2022 18:00 Відповісти
Те що передав м'ясо - це не більше ніж хабар щоб переміщатися по місту.
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Зовсім їпанувся???
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16.09.2022 20:25 Відповісти
Ну ватники і люмпени не мають гідності це вже поків з 20 відомо, а про національну свідомість голі і говорити взагалі.
розговорився якось тиждень тому з жіночкою з Бахмута (впо) так вона міні сказала ми не знаєм хто ми !
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16.09.2022 16:00 Відповісти
За каждый килограмм мяса кацапам-один год тюряги.
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16.09.2022 16:08 Відповісти
Треба простежити за цією справою скоріш за все Суд його випустить, перечитайте статтю яку інкременують,там не під один пункт годування ворога не підпадає треба вносити зміни шановні.
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16.09.2022 16:14 Відповісти
А бабульке, которая траванула орков пирожками премию или 13-ю пенсию дадут!?
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16.09.2022 16:19 Відповісти
Цікаво, коли буде підозра дєрьмаку, який добровільно живе за окупантівські гроші.
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16.09.2022 16:21 Відповісти
Коммерция-святое дело.Солдатам буржуйки,оккупантам-рошеньки.
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16.09.2022 16:22 Відповісти
 
 