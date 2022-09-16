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Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителю Конотопського района Сумщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати військових РФ на блокпосту. Серед іншого, чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м’ясом. За це він отримав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та безперешкодного переміщувався по території окупованого на той час району.
Так, жителю одного з селищ Конотопського району повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Топ коментарі
+6 Marie Mbange
показати весь коментар16.09.2022 15:51
+5 Светлана Круп
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+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.09.2022 15:58
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Будь ласка, зачекайте...
1) Коли до всіх дойде що олігархія то ЗЛО
2) Коли це влада судила "попередників"?
Тута Юля випада, але правило робоче.
Якщо людина пригостила отруйними харчами це не зрада
А зрада коли свідомо допомагає ворогу вижити
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Але "владу" у нас очолюють зрадники, тому і результати такі...
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Зовсім їпанувся???
розговорився якось тиждень тому з жіночкою з Бахмута (впо) так вона міні сказала ми не знаєм хто ми !