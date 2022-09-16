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Строковиків з Таманської дивізії РФ примушують "обороняти Бєлгородщину", згодні їхати лише четверо, - BBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

таманська

Військовослужбовців, яких призвали навесні на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії РФ, примушують підписати контракти, щоб перекинути в Бєлгородську область "для захисту державного кордону".

Матері трьох військовослужбовців, які пішли на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку в підмосковному Наро-Фомінську, розповіли BBC, що все літо, поки солдати проходили навчання, де новобранців готували до служби, в частині взагалі не було офіцерів, а командували новобранцями військовослужбовці призовом старше, інформує Цензор.НЕТ.

Але на початку вересня офіцери в частині з'явилися. "Майор Нікітін і лейтенант В'ялих повідомили, що найближчими днями вони вирушають до Бєлгородської області, Валуйки, на кордон з Україною, це всього за 50 кілометрів від Ізюма, який днями був зайнятий українською армією ", - розповіла мати одного із військовослужбовців.

За словами близьких військовослужбовців, на початку російського вторгнення в Україну в цьому полку були загиблі серед строковиків, потім їх вивели на територію Росії, але не повернули до Підмосков'я до місця постійної дислокації частини. Їх залишили у Валуйках.

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Сестра одного з військовослужбовців, який продовжує перебувати там досі, пояснює нинішній рух у частині ротацією: "Новий призов їде міняти тих, у кого в жовтні дембель. Ми намагалися тиснути на командування частини, щоб бодай строковиків повернули звідти до місця постійної служби у Підмосков'ї, але досягти нічого не змогли: формально вони перебувають на території Росії, кордон не перетинають, а отже, не беруть участь у бойових діях".

Президент Путін ще навесні заявляв, що солдати строкової служби брати участь у бойових діях не будуть, а коли з'ясувалося, що строковики все ж таки опинялися на території України, гинули там або потрапляли в полон, у низці випадків вживалися кадрові заходи.

Саме високий відсоток строковиків, які опинилися на території України, називали однією з причин відставки командувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова.

Родичі військовослужбовців, яких відправляють на кордон, розповідають, що на солдатів тиснуть із пропозиціями скоріше підписати контракт, після чого їх можна буде відправляти до зони бойових дій.

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Формально перший контракт можна укласти після трьох місяців служби, тому весняні призовники у вересні вже можуть це зробити, але матері військовослужбовців розповідають, що охочих підписувати контракт і їхати на війну в частині небагато.

"Офіцери сказали, що якщо знайдете заміну серед охочих, то можна буде до Валуйків не їхати, але добровільно туди вирушити захотіли лише чотири людини, а решта не хочуть ні підписувати контракт, ні їхати у відрядження", - розповіла одна з матерів BBC.

До початку російського вторгнення в Україну Таманська дивізія, до складу якої входить і 1-й гвардійський мотострілецький полк, вважалася елітним підрозділом російської армії. Але з першого місяця війни стало зрозуміло, що цей її імідж багато в чому штучний. У квітні стало відомо про провальний наступ на Суми та Чернігів, у якому брав участь 1-й танковий полк тієї ж Таманської дивізії, після чого командира полку нагородив його батько, командувач Центрального військового округу генерал Лапін.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
На вопрос, почему он стал таким активным в последнее время, Евгений Пригожин ответил - "Вы не понимаете, если я не наберу достаточное количество ЧВК и зеков, то воевать пойдут ваши дети".
Вопрос, чтобы вообще не воевать, для россии уже не актуален.
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16.09.2022 16:11
+13
какая география, если 38% расеянцев не знает, что Земля вращается вокруг Солнца! )))
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16.09.2022 16:14
+13
Necro Mancer @666_mancer
Российский канал ТНТ, сериал "Универ. 10 лет спустя". 11-я серия, #зрада на холодильнике

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16.09.2022 16:26
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Все меньше бажаючих отримати " жигулі"...
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16.09.2022 16:04 Відповісти
Ага, а кто тогда на параде маршировать красивенько будет? Не пАйду.
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16.09.2022 16:05 Відповісти
+4 лади ще треба буде зібрати з чогось
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16.09.2022 16:07 Відповісти
Везде про эту "Ладу"
Не получат они никакой Лады

Ведро картошки и значок
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16.09.2022 16:20 Відповісти
«Осенью, легким движением руки, «спецоперация» превратилась во всеобщую мобилизацию. Поначалу все восприняли это достаточно спокойно - мол, Барин решает юридические нюансы. Тем более, что на призывных отбоя не было от «птенцов окраин городских», добровольцев равнувших на контракт от безнадеги - за обещанными немалыми для них деньгами. Однако, к зиме стало ясно, что все затянулось. Вооружение, которое янки добросовестно слали xoxлам, хоть и было устаревшим, но дело свое делало: домой стабильно шли, упакованные в целлофан «двухсотые», а на улицах все чаще можно было встретить молоденьких ампутантов.»
Виктор Пелевин «День Ф»
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16.09.2022 16:09 Відповісти
То есть первая драпающая армия не способна защитить даже Россию?
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16.09.2022 16:09 Відповісти
зате - за ВДВ краще всіх о бошки б'ють пляшки й тойнуть у водоймах, в тому числі фонтанах))
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16.09.2022 16:21 Відповісти
тупая кацапня даже географию элементарную не в состоянии освоить. Потому и прутся сюда, потому что считают, что от Владивостока до Харькова 300 километров и три бутылки водки.
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16.09.2022 16:10 Відповісти
какая география, если 38% расеянцев не знает, что Земля вращается вокруг Солнца! )))
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16.09.2022 16:14 Відповісти
давайте будем точны в определениях - 38% расеянцев знают, что Солнце вращается вокруг Земли.
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16.09.2022 17:36 Відповісти
и скорее даже не "знают", а "уверены".....
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16.09.2022 17:50 Відповісти
скорее да, так как у кацапов представление об окружающем мире основано не на знаниях, а на вере.
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16.09.2022 18:09 Відповісти
Не густо.
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16.09.2022 16:10 Відповісти
На вопрос, почему он стал таким активным в последнее время, Евгений Пригожин ответил - "Вы не понимаете, если я не наберу достаточное количество ЧВК и зеков, то воевать пойдут ваши дети".
Вопрос, чтобы вообще не воевать, для россии уже не актуален.
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16.09.2022 16:11 Відповісти
А РФ це питання взагалі завжди було не актуальним. Але в цей раз дали їм пізди, от і все.
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16.09.2022 16:15 Відповісти
140.000 осенних дембелей-последний резерв лилипутинского режима
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16.09.2022 16:11 Відповісти
видать памперсы до сих пор переполнены.....
а наши котики, они такие! )
https://twitter.com/i/status/1570643785478189057
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16.09.2022 16:12 Відповісти
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16.09.2022 16:33 Відповісти
Все менше бажаючих іти воювати за караоке Пуйла...
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16.09.2022 16:13 Відповісти
Отрицательный героизм? Обратная решимость? Целеустремленная неуверенность?
Что же происходит? Всей правды нам не скажут...
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16.09.2022 16:14 Відповісти
Отчаянная нєвменяємость.
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16.09.2022 16:26 Відповісти
Лейтенант В'ялих
Спасібо, поржав))))
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16.09.2022 16:17 Відповісти
І сержант Кабиздох.
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16.09.2022 16:27 Відповісти
А от кого будут защищать то?
Войну никто не обьявлял, только спецоперация.
Получается Гитлер не военный преступник,он всего то спецоперации проводил.
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16.09.2022 16:20 Відповісти
Нападение на Польшу Гитлер так называл
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16.09.2022 16:30 Відповісти
Рашистські елітні вбивці можуть воювати тільки з беззахисними!
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16.09.2022 16:21 Відповісти
Necro Mancer @666_mancer
Российский канал ТНТ, сериал "Универ. 10 лет спустя". 11-я серия, #зрада на холодильнике

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16.09.2022 16:26 Відповісти
нихера не понял. Судя по лайкам - я начинаю отставать от жизни.
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16.09.2022 18:06 Відповісти
шо-то не так?
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16.09.2022 18:16 Відповісти
ааа.. просто резкость не навёл )))
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16.09.2022 18:34 Відповісти
Ну що казати?
Хіба що
Тобто вони кажуть прямою мовою, що ЗСУ може спокійно йти на Білгород та Ростов. Спротиву не буде
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16.09.2022 16:26 Відповісти
Четверо? Атосов, Портосов, Арамисов и Дартаньянов???
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16.09.2022 16:26 Відповісти
Почему в фильмах сруцьких они усе гырои,а на деле ссыкло на ссыкле и только про своих дидов(таких же ссыкунов)рассказывать могут.
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16.09.2022 16:32 Відповісти
В странах Балтии про это знает как минимум с первой мировой. В совке кацапы к местным придирались как минимум 4 на одного, ибо знали что получит по роже.
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16.09.2022 17:05 Відповісти
нарасеяне быстро умнеют, фото жаренных трупешников все же не оставляет их равнодушными
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16.09.2022 16:56 Відповісти
БЕЛГОРОД ЭТО УКРАИНА !!!!! или они сами это поймут, или .................за Мариуполь, Бучу, Ирпень, и другие города Украины .
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16.09.2022 19:09 Відповісти
 
 