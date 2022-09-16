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У ЄС хочуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим, - заява

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс,євросоюз

Ініціаторами виступають Німеччина, Франція та Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі виступають за створення спеціальної місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових, йдеться у спільній заяві.

Дипломати наголошують на важливості підтримки України у боротьбі за свій суверенітет та європейські цінності демократії, свободи та порядку, заснованого на правилах. Розв'язану РФ війну країни-члени ЄС називають "найжорстокішим ударом по миру та безпеці в Європі".

На їхню думку, така допомога має включати не лише тренувальну місію для військових, але також ремонт та обслуговування військової техніки.

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Автор: Анастасія Потіха
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навіть сім місяців не встигло пройти

але все одно - дякую.
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16.09.2022 16:16 Відповісти
Так де там ті опоненти ,що учора Німеччину змішували з .....? Європа завжди допоможе, але за своїми правилами і законами.
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16.09.2022 16:25 Відповісти
Коли, де та проти кого воювали в ЕС.
Їм треба самим вчитися у українських війскових.
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Історія ******** війни має початок з України. Але НАТО уже відзначило,що приймало участь в Харківській епопеї в сенсі плану
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16.09.2022 16:55 Відповісти
100%. Під такими новинами на фб генштабу іноземці з ЄС пишуть, що Україна має вчити їхніх військових.
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16.09.2022 17:01 Відповісти
 
 