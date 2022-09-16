Західним партнерам варто продовжувати озброювати Україну, щоб завербовані РФ злочинці не дісталися до їхніх будинків, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна закликала партнерів та союзників озброювати ЗСУ, щоби врятувати життя українців від злочинців, яких Росія вербує в армію.
Про це написав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зіткнувшись з величезними втратами, Росія вербує ув'язнених для війни з Україною. Злочинці, вбивці, ґвалтівники. Їхня єдина мета - нести смерть і руйнування. Продовжуйте озброювати Україну - це врятує життя наших людей і не дасть російським злочинцям дістатися до ваших будинків", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України.
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В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
ПЕЧАЛЬКА... Матвей Перция: Во время президентства Порошенко его ругали и поливали грязью все - не просто «кому не лень», а действительно все - и ФСБ, и путиноиды, и ДНР/ЛНР, и ОПЗЖ, и «Самопомич», и «Свобода», и, само собой разумеется, Тимошенко, Гриценко, Коломойский, Фирташ и все их телеканалы. Причем за все: за невведение военного положения - и за введение, за то, что Гонтарева сохранила банковскую систему, убрав банки-прокладки (в частности ручной банк "леди Ю"), и за национализированный Приватбанк - за любой поступок, за реформы, за недореформы, за скачок курса гривни и т.д. Народ не хотел знать, что казну ограбили, что вооружение, оставленное нам СССР, продали за бесценок, что армия голая и босая, что нечем защищать ни Донбасс, ни, тем более, Крым. «Барыга» наживается на войне, поэтому война продолжается - это внушали народу из России и внутри. «Враг не в Кремле» - орали дружно ФСБшные ОПЗЖ, КГБшная «Свобода», Козломойские телеканалы. И никто не говорил, что во время войны нельзя ругать власть - можно и нужно! Иначе она станет диктатурой. Приход к власти Зеленского под лозунгами «Конец эпохи бедности» и «Я ваш вирок», построенный на тотальной лжи и оголтелом популизме, был встречен чепчиками в воздухе и ожиданиями халявы. Ну действительно, раз Порошенко воровал, но, несмотря на это, была создана армия, возвращены прежние зарплаты, создано ПВО из ничего и т.д, то при неворующей власти потекут молочные реки! Не потекли! Но Бубочке, "величайшему" с первых дней президенту, на которого нам все завидуют, прощалось все: и воровство на дорогах, и отдых 200 дней за два года (Пороху не простили неделю), и кроты в Офисе и СБУ, и «вагнеровцы», и Цемах и все-все-все - «лишь бы не было войны». А когда грянула война по полной, и оказалось, что свернутые заказы на «Вильху» и «Нептуны» и «посмотреть в глаза Путина» - это не лучшее средство от войны, что разминирование Чонгара и «неожиданное» вторжение со стороны Беларуси поставило под угрозу само существование Украины, тут вдруг стало «неначасі» говорить о про&бах власти. И даже признание, что в СБУ на генеральских должностях работали «Кроты», ничуть не повлияло на рейтинг будущего лауреата Нобелевской премии мира. Напомню про Пашинского, в анамнезе которого созданный с нуля завод ракетного топлава, и Гладковского, вина которого была в том, что он дорого покупал запчасти для ПВО, которых иначе вообще не было бы, при "обуренні" "простого народа", которому внушали, что "враг не в Кремле, враг на Банковой" и что на войне Порох наживается, Порошенко отстранил на период расследования. Сейчас, при чудовищном разворовывании средств до войны и, главное, во время войны, "простой народ" покупает трусы и футболки с изображением того, кто довел страну до катастрофы. Потому что по телевизору никто об этом не скажет - "неначасі". И в Украине успешно строится "путинизм лайт", причем у нас во власти тоже мелкий, закомплексованный, ни в чем не разбирающийся жулик. Одна надежда, что те, кто будет вливать деньги в Украину, будут конролировать их расходы. А иначе миллиардеры Зермаки угробят страну - и смоются на виллы в Италии, Англии, Грузии, в общем, где купят.
https://www.youtube.com/watch?v=JyCgO...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!