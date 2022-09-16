Між ЗСУ та політичним керівництвом немає конфліктів, всі об’єднані спільною метою - перемогти ворога, - Генштаб

У Генштабі Збройних Сил заявили про єдність із політичним керівництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Генштабу повідомляє у Facebook.

"Сили оборони під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів.

Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі. Єдність і командна робота - запорука нашого успіху!" - йдеться в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що "деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначається на наших спроможностях та консолідації".

"Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги. Від солдата, який у цю мить звільняє черговий населений пункт України чи тримає свою ділянку фронту, та командного складу, який працює над розробкою конкретних планів, до Верховного Головнокомандувача, ми об’єднані спільною метою - перемогти кровного ворога!" - підсумували в Генштабі.

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