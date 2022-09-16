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війна (56124) Генштаб ЗС (4472) Зеленський (17381)

Між ЗСУ та політичним керівництвом немає конфліктів, всі об’єднані спільною метою - перемогти ворога, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський,залужний,єрмак

У Генштабі Збройних Сил заявили про єдність із політичним керівництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба Генштабу повідомляє у Facebook.

"Сили оборони під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів.

Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі. Єдність і командна робота - запорука нашого успіху!" - йдеться в повідомленні.

В Генштабі наголосили, що "деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначається на наших спроможностях та консолідації".

"Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги. Від солдата, який у цю мить звільняє черговий населений пункт України чи тримає свою ділянку фронту, та командного складу, який працює над розробкою конкретних планів, до Верховного Головнокомандувача, ми об’єднані спільною метою - перемогти кровного ворога!" - підсумували в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
чесно-чесно?А дєрмак то при чому?
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16.09.2022 16:31
+16
А хто писав від імені Генштабу ?
Якийсь зелений задрот ?
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16.09.2022 16:33
+15
Тому що ЗЕ ревнує. Самим популярним хоче бути.
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16.09.2022 16:42
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чесно-чесно?А дєрмак то при чому?
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16.09.2022 16:31 Відповісти
хороший вопрос - при чем кто было ни было к ЗАЛУЖНОМУ?
и зачем втягивают в политическое дрязги нашего ГЛАВКОМА?
который сейчас вытягивает страну из сраки.
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16.09.2022 16:40 Відповісти
Тому що ЗЕ ревнує. Самим популярним хоче бути.
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16.09.2022 16:42 Відповісти
Там даже не зебоба,(той так сцить ,що схопився за Залужного ,як за рятівний круг )...дерьмак біситься,що вплив на зебобу втікає ...
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16.09.2022 16:55 Відповісти
Оля -Коля Белова новый 🤖🤢 из стаи подоляка‼️Сегодня утром у неё ус отклеился
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16.09.2022 16:57 Відповісти
Зеленский завистливый и мстительный. С комплексом неполноценности. Для него Залужный, как красная тряпка для, нет не быка, а бычка или козлика. Надеюсь армия не даст Залужного в обиду. Хотя, все решает Ермак.
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16.09.2022 20:33 Відповісти
А хто писав від імені Генштабу ?
Якийсь зелений задрот ?
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16.09.2022 16:33 Відповісти
Фото в анонсі говорить усе
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Ніби Залужний виправдовується перед президентом і кротом.
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16.09.2022 16:37 Відповісти
Блогер написав правильно. Я сама допис туди відправила. Не розумію,що робить дерьмак на засіданні Ставки. Він не має доступ до інформації секретного значення
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16.09.2022 16:39 Відповісти
Взагалі що там роблять політики ??Ставка то тільки для військових людей!
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Вибачте,але дерьмак не політик,а секретар.
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16.09.2022 16:48 Відповісти
По ходу секретарка то дружина гопніка гогіашвіллі. А єрмак сматрящій за ЗЕ.
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16.09.2022 16:55 Відповісти
так там крім секретарів та керівників і купа міністрів було які є політики а не військові.
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16.09.2022 17:01 Відповісти
Він контролював достатню наявність канцелярських виробів для присутніх - все відповідно до посадової інструкції!
😂
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16.09.2022 16:54 Відповісти
Це фото редакція приліпила. Зайдіть на джерело - жодного відношення фото до новини не має.
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16.09.2022 17:57 Відповісти
Ооооо, как тебя не по детски ...
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16.09.2022 16:47 Відповісти
Тягнути одіяло на себе ше зарано.
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16.09.2022 16:33 Відповісти
а..ню-ню..то візіміть полтичне керівництво до себе..деяких ухилянтів..

шось вони трішки осто3.14здили дістали..
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16.09.2022 16:34 Відповісти
Єрмак - зрадник. І доля його чекає така ж.
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16.09.2022 16:35 Відповісти
Ну хоч тут можна було не вставляти фотку ФСБшного підора?
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Третя влада блін
Звідколи він на одному рівні з головнокомандуючим ?
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16.09.2022 16:38 Відповісти
А з яких це пір єрмак є політичним керівництвом (чи якимось іншим керівництвом)? Нагадайте мені відподвіну статтю Конституції, бо я її щось знайти не можу.
Думаю, що керівництво єрмака зеленським не є конституційним.
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Тема Сергія Кривоноса не розкрита.
Як допомагає у війні розкрадання нуманітарки Єрмаківською шоблою?
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16.09.2022 16:37 Відповісти
сайт tZe-історія одного президента сьогодні розповідає, що на чергове зсідання Ради оборони головнокомандуючого ЗСУ Залужного НЕ ЗАПРОШЕНО, а пана Єрмака - ЗАПРОШЕНО
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16.09.2022 16:41 Відповісти
Єстєствєнно... Бо там лише зрадники зібрались.
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16.09.2022 16:43 Відповісти
Ні Залужний був як і весь штаб. Хто з новеньких, так цього разу дерьмака запросили
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16.09.2022 16:45 Відповісти
кому вірити: тобі чи сайту?
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16.09.2022 17:14 Відповісти
На першій позиції заявлений міністр оборони, а потім Залужний. Там внизу почитайте. Про Ставку
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16.09.2022 17:19 Відповісти
А пози: рукі - в брюки, дєло - в шляпє. Ми пахали - я і трактор. Бл@ді... Федорович, про що ти з ними?
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16.09.2022 16:42 Відповісти
Я думаю, що люди , які розпалюють ворожнечу, не дуже хвилюються тим, що ворог ще дуже сильний, і до перемоги ще буде дуже важко.
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16.09.2022 16:43 Відповісти
Я думаю, нам тут в Україні видніше, ферштейн, канадська пані?
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16.09.2022 16:51 Відповісти
Думаюча людина - це чудово.
Але думаюча й ввічлива - це бездоганно.
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16.09.2022 16:59 Відповісти
Підпис до фото:
"Якісь проблеми, хлопці?"
😂
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16.09.2022 16:47 Відповісти
А як на мене,то ви чого ,пацани, мене дружина попросила зайти в Балаклія,взяти Ізюм і Лиман. Вам то що до закупок?
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16.09.2022 16:51 Відповісти
Єдність , це чудово.
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16.09.2022 16:50 Відповісти
Ви праві! Як вже набридли всі ці інсінуації без доказів! Якщо є доказова база зради, будь ласка, є суд, і міжнародний також!
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16.09.2022 17:26 Відповісти
Украинская техника с турбированными двигателями развивает огромную скорость

https://twitter.com/i/status/1570719294593585153
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16.09.2022 16:51 Відповісти
Генштаб і "зе" в курсі, хто розмінував Чонгар і здав Південь України , але ЗСУ ,життями українських захисників ,приходиться звільнювати українську землю від діянь зрадників,про котрі знає і генштаб і головний лідор
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16.09.2022 16:53 Відповісти
Проблема в другом: военные более адекватны и решительны в плане стратегии ведения этой войны, а политическое руководство (не только в Украине) трусливо и нерешительно, надеются порешать ДОГОВОРНЯЧКОМ ("политически" - то есть сговором) и тем самым в итоге цена будет еще больше, чем если бы сразу принять едиственно правильный и кардинальный план!
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16.09.2022 16:53 Відповісти
чет не получилось раздуть зраду из ничего.
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16.09.2022 16:54 Відповісти
зєля протри зєньки і подивись на зрадкика дєрьмака.
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16.09.2022 16:54 Відповісти
Це ж якими довбойобами треба бути, щоб розганяти чергову епічну зраду про конфлікт і розкол? Аж цілий ГШ мусить включатися і спростовувати. У нас тут війна, мавпи *****!
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16.09.2022 16:56 Відповісти
шоколадних зависть їсть ось і розганяють чергову зраду
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16.09.2022 17:13 Відповісти
Шоколадні воюють на відміну від вас, ******** зелених.

Подивися скільки з ЄС на фронті і скільки з вашої сраної колаборантської шайки СН
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16.09.2022 17:18 Відповісти
а ну розкажи де синки Порошенка? на фронті?
а ти чого не на фронті а тут обсираєш всіх хто не шоколадний ?
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16.09.2022 17:28 Відповісти
Почне з вашого дірявого Боневтіка - уклоніст.
Тищенко - фейковий волонтер, тероборонець та вор.
Весь Запорізький осередок СН - мародери.
Херсонський осередок СН - колаборанти.
Шевченко - колаборант.
Бужинський - колаборант.
Безугла - фейковий волонтер.
Арахамія - фейковий волонтер.
Арестович - фейковий АТОшник та підкацапник.
Єрмак - брехун, фейковий президент, агент ФСБ.
Баканов - зрадник, прихожанин РПЦ.
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16.09.2022 19:04 Відповісти
І це тільки ті, хто одразу спадає на думку без гугла. 😁
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16.09.2022 19:05 Відповісти
старший, вірогідно, на фронті, знову під чужим прізвищем (бо ніде не чути, не видо по цивільному пабліку); молодший - студент з відстрочкою.
Але ж ти також не на фрпонті!
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16.09.2022 19:14 Відповісти
по перше я старше тебе і старше Пєті Порошенко,
по друге я проходжу мед комісію і направлення з воєнкомату на обстеження в кардіоцент 6 лікарні Запоріжжя
по третє у мене броня
https://www.inform.zp.ua/ru/2022/09/15/161904_raketnyj-udar-po-zaporozhyu-povredil-territoriyu-prompredpriyatiya-foto/
це попали як раз по моїй роботі і було пошкоджено критична інфраструктура електропостачання, пошкодили три ЛЕП 35 кВ а що на фото то не працююче ЗСУ ( Запорожское строй управление) в якому нічого немає, і сьогодні я вранці тільки приїхав з роботи, сутки пішло для ліквідації аварії від ракетного удара і відновлення електропостачання усіх споживачів

мене на роботі просто так не заміниш, я рік маючи вищою освітою, 5 групою допуска рік працював учеником щоб отримати допуск до самостійної роботи
від моєї роботи залежить щоб мешканців Запоріжжя було світло, вода і тепло

а чого ти не на фронті?
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16.09.2022 20:31 Відповісти
Ти б ***** не ******.

У ЦВК повідомляють, що в голосуванні взяли участь 35 тисяч військових.

За підсумками другого туру виборів президента України 17,7 тис. підтримали Зеленського, а 17,4 тис. - Петра Порошенка. У процентному співвідношенні загальний результат Зеленського 50,4%, а Порошенка - 49,6%.
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16.09.2022 17:42 Відповісти
Ты ***** не городи, а лучше назови членов СН, что сейчас на фронте😂 И назови хоть одного предателя и коллаборанта из партии ЕС. 😂
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16.09.2022 18:01 Відповісти
А ти мене на члєнах СН не лови. Та політ сила, за яку я головував зараз на фронті в основній своїй більшості. І це точно не ЄС, не тішся. Тому своє гівно прибережи для когось іншого.
Перед тим, як писати ***** і ділити країну під час війни добре подумай чим це для тебе може закінчитись.
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16.09.2022 18:15 Відповісти
Я прекрасно помню твой помет в 2019,за какую политсилу бородатой бабушки ты голосовал😂🤣😂
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16.09.2022 21:29 Відповісти
Дебілоїд, цей нік зареєстрований в 21-му році. Лупала свої протри, опудало тріплоїдне.
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16.09.2022 22:43 Відповісти
Мудило, я по стилистике любого пистозвона распознаю. Какое погоняло у тебя было в 19? Стыдно, козлина? 😂🤣😂
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16.09.2022 22:46 Відповісти
Сірьожа, я на таку ******** потвору навіть час не стану витрачати. Тобі вже пора *****.
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16.09.2022 22:50 Відповісти
О, маркер чмошника - оскорбительно переиначить имя собеседника😂 Ну вот почему вы все, как на подбор? 😂 Иди с миром...
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16.09.2022 23:02 Відповісти
Хм, "******** потвора" наче вірно написано.
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16.09.2022 23:08 Відповісти
Хотя, так и не услышал: кто из членов ЕС предал Украину, кто стал колаборантом? Кто ******* вагоны с гуманитаркой? А "Слуг народа" назвать, чьё кодло ты привёл к власти?
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16.09.2022 23:05 Відповісти
А я, конченые вы твари, не делю страну! Вы, подонки, её рвете на части! Какая **** сдала Юг, а? Кто просрал на шашлыках и непрекращающихся отпусках все и вся? Это я за это кодло голосовал, я топил за этих квартальный гнид? Нет, Ты!.. И после этого оно мне здесь морали читать будет...
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16.09.2022 21:38 Відповісти
Не. Ну ты эту ******* ватную без ножа режешь.

Как ни назначенец ЗЕ в прокуратуре, СБУ или МВД - предатель.
Что ни депутат СН - марадер, колаборант или уклонист. А ведь есть еще Бужанский, Тищенко и прочие герои "закарпатских котлов".
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16.09.2022 18:30 Відповісти
И ведь, *****, ни одна паскуда из числа любителей зелёного дерьма не опровергнет😂🤣😂 В ответ лишь унылое гавно: "а вот Петя..."
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16.09.2022 21:32 Відповісти
Що цікаво, до 19-го тут все було навпаки - пороха топили в гівні всі, хто міг. Є над чим замислитись.
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16.09.2022 17:40 Відповісти
Вірно, я на цензорі з 2014, і бачу тенденцію.
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16.09.2022 18:03 Відповісти
Марина, вам тудою, на УП, у вас там ежедневный шабаш😂
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16.09.2022 18:04 Відповісти
Маю адекватність, і хочу вас також відіслати - здогадайтесь куди?!!!
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16.09.2022 18:19 Відповісти
будеш на зміні - прошли її за новим логіном
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16.09.2022 19:07 Відповісти
"Враг нє в Масквє, враг на Банкавай."
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16.09.2022 16:58 Відповісти
Якщо у публічний простір вкидається така тема, навіть зі спростуванням - це вже працює на розкол.
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16.09.2022 17:08 Відповісти
немає спокою пЄСікам від перемог Украіни,
ось і обсирають і вигадують всяку иаячню
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16.09.2022 17:12 Відповісти
Это заявление из разряда "никакой паники нет".
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16.09.2022 17:13 Відповісти
Якщо це дійсно офіційна заява від Генштабу... то треба прислухатися.
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16.09.2022 17:14 Відповісти
Зееееля, если тебя держит в заложниках тот мужик что в центре - моргни два раза!
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16.09.2022 17:15 Відповісти
А не ЗЄОПа зараз:
- протиставляє Сирського Залужному;
- розповсюджує через Лещенків, Арестовичів та інших "позитивних блогерів" наратив, що Залужному треба піти з посади головнокомандувача ЗСУ;
- при нагородженні участників контрнаступу навіть не згадали Залужного;
- завели карну справу під фейковим приводом на Кривоноса;
- на всі зустрічі Залужного з його Західними колегами плає ларьочника Єрмака?

Це не протистояння ЗЄрмаків з ЗСУ?
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16.09.2022 17:15 Відповісти
Якщо дивитимь на фото і керуватись мовою тіла, то конфлікт такі є
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16.09.2022 17:16 Відповісти
Оманский Осел и его фсбэшный завхоз Елдак уже все сдалали для "победы" начиная с цемаха и заканчивая сдачей юга Украины и Азовцев!!!
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16.09.2022 17:31 Відповісти
Ні з того, ні з сього, така дивна заява. Ой, щось мені та заява нагадує...
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16.09.2022 17:34 Відповісти
Не треба лукавить. Женіть єрмака геть від армії, від Генштабу. Женіть цього завгоспа з Банкової в шию, в сраку, женіть геть, як скажену собаку поки він вас не здав ворогу з усіма вашими планами війни проти московської орди!
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16.09.2022 17:52 Відповісти
Ігнор то ж ще не конфлікт.
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16.09.2022 18:21 Відповісти
Понятно, вы главное Ермака и его шестерку Зеленского держите подальше от оперативных планов, от потоков оружия и помощи фронту. И когда Ермак вам скажет, стоп, приехали, сливай воду, мир дружба московский фестиваль- быть готовым оперативно вздернуть ФСБшную суку на суку.
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16.09.2022 18:25 Відповісти
tZEinform
На чергове засідання "Ставки ВГК" не запрошено Головнокомандучого ЗСУ генерала Залужного.
За те запрошено Єрмака.
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16.09.2022 19:02 Відповісти
брехня
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16.09.2022 19:18 Відповісти
чергова зрада, сьогодні:
"В Україну в'їхав і готує свої провокаційні антиукраїнські матеріали німецький прорашистський пропагандист Біллі Сікс. А тепер тримайтеся міцніше. Цей московський провокатор має акредитацію від Міноборони України!!! Щоправда, не лише України. В нього чинна акредитація так званої "ДНР", а ще незаконно бував у окупованому Криму із, здається, акредитацією якоїсь із рашистських силових структур. Воно вже лазило Львовом і розпитувало перехожих про їх ставлення до "націоналістичних батальйонів".

Просто нагадаю, що цей Стікс стосовно нас особливо уславився саме звинуваченням України в збитті малайзійського Боїнга. Разом з іншим прорашистським пропагандоном Філліпсом Стікс влаштував погром у німецькому виданні, яке опублікувало матеріали про докази московського злочину в збитті цього літака, доказував, що це неправда, адже Боїнг "збила саме Україні". Сам Стікс - професійний провокатор у різних сферах. Але його рашистська позиція й агентурна діяльність є основною. Про це знають в Україні всі біль-менш поінформовані люди. Але не керівництво МО. Або їх влаштовують рашистські провокації в Україні.
Зараз Стікс готує фільм про "нацистів в Україні". Цікаво, в титрах буде зазначено, що фільм знятий при підтримці Міністерства Оборони України? А СБУ відзначить, як інформаційного спонсора? Ну, й персональна подяка Vолодимиру Zеленському. Чи він потім повторить фраззу, що цей Стікс - наш секретний агент?
На останньому фото цей Стікс із бойовиками динири на окупованій Донеччині в 2015 році".

* Тарас Чорновіл
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16.09.2022 19:48 Відповісти
Біда , велика біда
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16.09.2022 20:26 Відповісти
Реванш, про який мовчать
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6zQJhW2qo
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16.09.2022 20:42 Відповісти
руки в карманах у пиарщиков
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16.09.2022 21:49 Відповісти
ЗА ЯКИМИ УСТАВМИ ЧИ ПУНКТАМИ КОНСТИТУЦІЇ ЄРМАК ТО ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО КРАЇЇНИ?
ПАТРУШЕВ В ОМАНІ НАКАЗАВ ?
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17.09.2022 01:06 Відповісти
 
 