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Зробимо все для того, щоб "конфлікт" в Україні закінчився якомога швидше, - Путін. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Диктатор Путін заявив, що Росія нібито готова зробити усе для якнайшвидшого завершення війни на території України.
Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші занепокоєння, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це все закінчилось якомога швидше. На жаль, інша сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом, на полі бою, як вони кажуть", - сказав президент країни-окупанта.
Топ коментарі
+82 Перехватчик
показати весь коментар16.09.2022 16:57
+75 Роман с камнем
показати весь коментар16.09.2022 17:08
+59 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.09.2022 16:58
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Будь ласка, зачекайте...
упырь, забравший жизни тысяч людей...
И вот теперь, ввязавшись в войну против Украины, Мордор обрек себя на позорное поражение.
Единственная ***** страна в мире, которая за 100 лет дважды умудрилась распасться.
Я вообще честно говоря в шоке: кааак ? С такими размерами и ресурсами, могут жить как боги, так что остальные будут проситься в их союз. А живут как нищие дикари, от них все шарахаются, сами лезут на рожон и сами же получают потом по тыкве.
НАТО боялось второй армии мира, а маленькая Украина смело наваляла. Горжусь нами =)
Кур-р-рва...
"Чтоб пропасть тебе, собаке ! Чтоб подохнуть в буераке !!!"
І щоб його могила ***** поросла
Главное, что мы все делаем правильные вещи и идем в правильном направлении, раз эта Сволочь так начинает говорить.
Не отвлекаемся и не расслабляем булки! Уничтожаем рашистов, как циничные бандеровцы!
кацапо-ордынский Сцарь, он же лживая, ботоксная тварь, узурпатор и международный
преступник из лиговской подворотни.
от международного трибунала эта тварь и его подручные не должны уйти!
цю кремлівську мразь 😠
хіба тут "вторая армія міра"?
їх тут нєт, тут один сброд та пригожинські канібали
як казав Бендер - "бросьте в меня камень, если єто девочка"
Забыл. Еще репарации, выдача путлера и наиболее активное окружение, человек 100, в гаагский трибунал. Тогда "конфликт" закончится.
Слава Націі. піZда фашистській *********.
1. путин растерян. Как действовать - не знает, понимает, что дерьмо в уши лить можно дома, а тут не получится. По нём видно, что хвастаться нечем, что понимает, в какой клей попал.
2. По ходу от китайца люлей получил на тему "заканчивай, Вова, эту бодягу, ты обосрался и теперь нам все проблемы из-за тебя" - сказал, мол мы хотим закончить это всё побыстрее.
3. Просит о переговорах - мы мол за, это Киев не хочет, упросите его кто-нибудь, ну пожалуйста, пока мне вообще яйца не оторвали.
4. ****, уже даже выдавил из себя "в Украине", а не "на Украине", хотя пытался на ходу перестроиться, но пришлось сказать правильно.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)