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Зробимо все для того, щоб "конфлікт" в Україні закінчився якомога швидше, - Путін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Диктатор Путін заявив, що Росія нібито готова зробити усе для якнайшвидшого завершення війни на території України.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші занепокоєння, які ви постійно висловлюєте. Ми зробимо все для того, щоб це все закінчилось якомога швидше. На жаль, інша сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом, на полі бою, як вони кажуть", - сказав президент країни-окупанта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін веде війну не лише проти України, а проти усіх демократій Заходу, цю боротьбу він не виграє, - президентка Бундестагу Бас

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+82
А вот и ядерный чемоданчик ВВХ

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16.09.2022 16:57
+75
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16.09.2022 17:08
+59
Ой, а шо сталося с ******? Конфликт? Уже не "спецоперация"? И где " спецоперация идет по плану"? Куда делось "цели спецоперации будут достигнуты"?
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16.09.2022 16:58
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от этих слов несет смрадом ... зловонием и дохлятиной...
упырь, забравший жизни тысяч людей...
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16.09.2022 17:27 Відповісти
Каже одне - робить зовсім інше, все в стилі кацапів! Не вірити ні жодному слову.
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16.09.2022 17:29 Відповісти
Значить зробить мобілізацію та буде продовжувати кошмарити нас ракетами. Поки ***** не приберуть - війна не закінчиться.
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16.09.2022 17:30 Відповісти
Ага особливо після Кривого Рогу третий день кошмарять він хоче міра
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16.09.2022 17:31 Відповісти
Воно не хоче, але, здається, Сі йому по пиці надавав за довгу і безрезультатну війну.
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16.09.2022 17:35 Відповісти
Щось ***** за сумувало напевно спецопирация пішла по плану?Ой певно ні по ***** пішла!
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16.09.2022 17:37 Відповісти
Почему то он впервые бросил фразу "конфликт" а не спецоперация? Кажется он уже понимает что проиграл.
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16.09.2022 17:38 Відповісти
тому що вважає, що його "спецоперация", як він старається втюхати всьому світу, ніби врегульовує "конфликт на Украине"
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16.09.2022 17:51 Відповісти
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ "РЕЗИНОВАЯ ЖОПА"- ******* ,как и 80% 🐽🇷🇺🤬💩кацапских мразей ‼️
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17.09.2022 07:48 Відповісти
Ни одной войны Уйлостан не выиграл без Украины!
И вот теперь, ввязавшись в войну против Украины, Мордор обрек себя на позорное поражение.
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16.09.2022 17:38 Відповісти
Я больше скажу, с 1812 года выиграли всего две войны, и то не благодаря, а вопреки: Отечественную благодаря морозу, Вторую мировую благодаря союзникам и размерам территории для отрицательного наступления.

Единственная ***** страна в мире, которая за 100 лет дважды умудрилась распасться.

Я вообще честно говоря в шоке: кааак ? С такими размерами и ресурсами, могут жить как боги, так что остальные будут проситься в их союз. А живут как нищие дикари, от них все шарахаются, сами лезут на рожон и сами же получают потом по тыкве.

НАТО боялось второй армии мира, а маленькая Украина смело наваляла. Горжусь нами =)
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16.09.2022 19:24 Відповісти
вторая армия третьего мира солдаты которой не знают что такое унитаз и для чего он предназначен . да и не положено бурятам . чукчам и якутам иметь унитаз . если в деревянных бараках за уралом нет ни газа ни канализации ни цивилизации --- есть ..полоскалки.. на реке пока речка не замерзнет . телевизор . а в нем ***** ********* и сплошной соловьиный помет
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17.09.2022 06:59 Відповісти
В Україні !!! Вивчив обнульониш! Скоро вивчить і Слава Україні!
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16.09.2022 17:39 Відповісти
И "путен ху*ло!"
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16.09.2022 20:32 Відповісти
ШОБ ТЫ ЗДОХ ,СОБАКА!!!
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16.09.2022 17:40 Відповісти
Ве́пси (чудь) - фіно-угорський народ на північному сході Європи.
Кур-р-рва...
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16.09.2022 19:45 Відповісти
Вспоминаю фрагмент из мультика советского "Конёк-горбунок", который сейчас в отношении путяры подошёл бы в контексте Вашего пожелания :

"Чтоб пропасть тебе, собаке ! Чтоб подохнуть в буераке !!!"

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16.09.2022 22:51 Відповісти
Амен!
І щоб його могила ***** поросла
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16.09.2022 23:19 Відповісти
...цей імпотент не здатний нічого зробити окрім геморою всьому світу
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16.09.2022 17:41 Відповісти
От ********. Ще й паскуда пантується. Хло нещасне.
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16.09.2022 17:41 Відповісти
Я понимаю, мы все ждем... Но это не то, что мы ожидаем. Тут несколько вариантов...
Главное, что мы все делаем правильные вещи и идем в правильном направлении, раз эта Сволочь так начинает говорить.
Не отвлекаемся и не расслабляем булки! Уничтожаем рашистов, как циничные бандеровцы!
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16.09.2022 17:44 Відповісти
Сєрйога, тебе продало словосполучення "циничные бандеровцы"...
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16.09.2022 19:47 Відповісти
Здохни, *****, там де ти тепер, а твою армію ми знищимо в Україні. Якнайшвидше. І буде мир у нас і буде громадянська війна в Імперії Зла.
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16.09.2022 17:47 Відповісти

кацапо-ордынский Сцарь, он же лживая, ботоксная тварь, узурпатор и международный

преступник из лиговской подворотни.

от международного трибунала эта тварь и его подручные не должны уйти!
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16.09.2022 17:53 Відповісти
какая отвратителная рожа👺
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16.09.2022 22:35 Відповісти
Який же він брехливий , цинічний і огидний , фу блд .... однією рукою задавив би
цю кремлівську мразь 😠
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16.09.2022 17:59 Відповісти
Так і буде. Альцгеймер і Паркінсон свою роботу знають. )
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16.09.2022 18:11 Відповісти
Просто здохни,*****,і все само собою налагодиться.
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16.09.2022 18:12 Відповісти
Ні. Путіна, як такого, вже давно не існує, -- керує у Москві колективний Путін, а він може бути безсмертним. (армія двійників і ,,мозковий центр"). Все покращиться тільки тоді, коли розвалиться московська імперія, витвір і опора сатани.
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16.09.2022 19:48 Відповісти
"мама дорогая", яке ж воно нице, це сцикло! Знову десь "конфлікт'?! І "нас там нєт"?! Падло!!!
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16.09.2022 18:12 Відповісти
а хіба не так ?
хіба тут "вторая армія міра"?

їх тут нєт, тут один сброд та пригожинські канібали

як казав Бендер - "бросьте в меня камень, если єто девочка"
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16.09.2022 18:26 Відповісти
Мы знаем *****, ты скоро здохнешь!
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16.09.2022 18:29 Відповісти
Какая разница, что чешет это шизофреник. Ермак с Козаком накануне 24.02.2022 вроде все уладили, что-то подписали, зелебобика успокоили... Но не помогло от слова совсем.
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16.09.2022 18:31 Відповісти
от гандон як заговорив
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16.09.2022 18:41 Відповісти
ИДИ В ПЗДУ !!!
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16.09.2022 18:45 Відповісти
Дурню, ***** - це Космічний Гаджет, без якого Всесвіт став би кацапською каменюкою. І якщо ти хоч трохи читаєш книжки, то повинен знати, що Жінка(!) може завагітніти і без тупого козла, котрий гордо називає себе Мусчіна-***. Ну, так вже влаштований Космос...
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16.09.2022 19:55 Відповісти
Москалі, це такі люди які в усьому завжди брешуть. Щоб конфлікт завершився, треба вивести війська з усієї території України, принести вибачення за 8 років окупації, і виплатити репарації. Це буде взагалі мінімум. Далі доведеться потім наступні 100 років вибачатися за вторгнення.
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16.09.2022 18:45 Відповісти
Выдать ещё всех военных преступников, включая самОго мерзкого х*йла
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16.09.2022 19:22 Відповісти
Іди до дідька плішивий потворний карлупон . воно перемовин хоче збирай своє оркокодло і уйобен зе бітте
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16.09.2022 18:48 Відповісти
Ну дуж-же повільно до укра̀інцев доходить, що бандерівці були праві... Але все ж таки доходить. До речі, бандерівці і опришки - це одне і те ж.
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16.09.2022 20:00 Відповісти
то есть они хотят достичь своих целей, а мы должны переговариваться. тем более после той беды что они творят
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16.09.2022 18:52 Відповісти
Какое то плешивое чмо.
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16.09.2022 19:00 Відповісти
а шо такое уже В Украине.
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16.09.2022 19:04 Відповісти
Тоже обратил на это внимание. Видать плохо стал спать по ночам.
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16.09.2022 19:15 Відповісти
в рф война не объявлена, согласование парламента не нужно. путин может остановить т.н. сво одним росчерком пера, тем не менее, хочет добиться своих целей военным путем.
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16.09.2022 19:07 Відповісти
На расии есть парламент?
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17.09.2022 05:22 Відповісти
ПРОТИВНАЯ СТОРОНА ЭТО ХЙЛО, ОКУРОК, МОЛЬ....
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16.09.2022 19:16 Відповісти
Слизень извивается и брешет. Кто ему верит тот себя не уважает.
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16.09.2022 19:26 Відповісти
Эта тварь, подразумевает уничтожение Украины, иначе сказать прямо не может, мразь, настанет тот день , откинешь копыта свои , гном двухжопый....
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16.09.2022 19:27 Відповісти
От брехло нахабне. Ніхто не відмовлявся від переговорів. Просто на тих умовах, які вони й досі висувають до України, з ним дійсно ніхто за стіл переговорів сідати не буде. Бо це не переговори. Це вручення ультиматуму.
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16.09.2022 19:29 Відповісти
Ой Пыня, лучше бы ты сделал уже как твой кумир в 1945-м...
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16.09.2022 19:31 Відповісти
гидую слухати оце, й так відомо що відкрив москаль морду - значить бреше, відкрило ху і ло - теж п.Zдить
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16.09.2022 19:44 Відповісти
Слухаючи цього вселенського покидька я гостро відчуваю, що моя русофобія зовсім ще недостатня. Військова поразка кацапії розставить все по своїм місцям.
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16.09.2022 19:52 Відповісти
Это не конфликт, с подлая агрессия против Украины. Валите с Украины вонючки и "конфликт" закончится.
Забыл. Еще репарации, выдача путлера и наиболее активное окружение, человек 100, в гаагский трибунал. Тогда "конфликт" закончится.
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16.09.2022 20:09 Відповісти
Ну да ну да...брать маленький городок Авдеевка под Донецком. Восемь лет..это мировой достойный книги рекордов Гиннеса, 🤣😂в Беслане с детьми воевать Хмырь мавзолейный научился...а в реальной войне..полный Обсерон...
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16.09.2022 20:17 Відповісти
Вот же ш мразь этот коллективный кремлядский "Путин"!!((((
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16.09.2022 20:36 Відповісти
Зробимо все для того, щоб "конфлікт" в Україні закінчився якомога швидше:

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16.09.2022 20:38 Відповісти
ПутЄн - Підор іпаний
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16.09.2022 20:44 Відповісти
*****, мразота кремлівська, Україна поставить крапку на тобі й ****** недоімперіі.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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16.09.2022 21:01 Відповісти
Хло вирішив капітулювати?
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16.09.2022 21:02 Відповісти
"ваші занепокоєння, які ви постійно висловлюєте " Ой вей! А чито такое? Почему это "партнеры" нервничают? С чего бы это? Дядюшка Си наверное тоже что-то не в восторге, да вовчик? Отложил свою спецоперацию по Тайваню в долгий ящик лет на пять. Странно...))
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16.09.2022 21:25 Відповісти
Якщо мумію не закріпити в кислоті,- бидло може вижити.
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16.09.2022 21:32 Відповісти
Дуже прикро що його батько колись не кінчив на простирадло
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16.09.2022 21:41 Відповісти
смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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16.09.2022 22:27 Відповісти
А нет, похоже деду всё-таки товарищ Си объяснил, кто в доме хозяин! Думаю старику не долго осталось😁
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16.09.2022 22:33 Відповісти
Выводы из нескольких секунд видеоролика:

1. путин растерян. Как действовать - не знает, понимает, что дерьмо в уши лить можно дома, а тут не получится. По нём видно, что хвастаться нечем, что понимает, в какой клей попал.
2. По ходу от китайца люлей получил на тему "заканчивай, Вова, эту бодягу, ты обосрался и теперь нам все проблемы из-за тебя" - сказал, мол мы хотим закончить это всё побыстрее.
3. Просит о переговорах - мы мол за, это Киев не хочет, упросите его кто-нибудь, ну пожалуйста, пока мне вообще яйца не оторвали.
4. ****, уже даже выдавил из себя "в Украине", а не "на Украине", хотя пытался на ходу перестроиться, но пришлось сказать правильно.
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16.09.2022 22:41 Відповісти
А не краще тебе закінчить?!.)))))))))
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16.09.2022 22:53 Відповісти
Маньяк-людоедушко...
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16.09.2022 23:03 Відповісти
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
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17.09.2022 00:16 Відповісти
Путін знає ,що РФ кінець,РФ уже повністю не зберегти,вона уже сама по собі розвалиться на куски.І це буде швидко.Так що про РФ можете забувати,такої країни не буде,всякі куски лишаться від РФ.
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17.09.2022 00:55 Відповісти
больше зеков для войны будет отправлять???
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17.09.2022 01:42 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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17.09.2022 02:57 Відповісти
Пришли сюда поворовать,поубивать и покалечить в том числе и детей( помниться ракетой в Одессе по трехмесячному ребенку и матери) всячески насрать рактами по тем и дамбе в Кривбассе,послушать обстрелы как в Никополе,а теперь типо переговоров хочет на его условиях,они очень не правы
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17.09.2022 03:47 Відповісти
Беженцев в спортзале в каком количестве наделали,люди без домов а русский бэваня сам бы хотел чтобы спалил сосед его хату,нафиг с нашей территории и репарации,а потом поговорим
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17.09.2022 03:49 Відповісти
Бу-га-га-га-а... пыня путается в показаниях...ХЕХ... ЗЫ ... так и кацапы будут путаться, когда замочат недопалка объюреного песиком, мол да, мы ошибались , доверяя этому недоразумению, но осознали и все исправили...
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17.09.2022 06:21 Відповісти
***** оно и в африке ***** --- гитлер тоже хотел мира в европе и во всем мире . да так хотел что начал мировую бойню
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17.09.2022 06:46 Відповісти
ой ******,******.
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17.09.2022 08:03 Відповісти
Здохни мразь!
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17.09.2022 16:31 Відповісти
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