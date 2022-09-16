УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16156 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
6 612 58
СІЗО (688) державна зрада (1073)

Двох тюремників з Торецька, які здавали позиції ЗСУ, суд покарав іспитовим періодом замість ув’язнення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

суд

Один з працівників Торецької тюрми зняв на відео позиції ЗСУ та надіслав своєму колезі. Той відправив їх на російський номер, після чого відео злили у відкритий доступ. За розкриття розташування українських оборонців чоловікам дали іспитовий період, хоча зазвичай за подібне саджають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про такий вирок журналістам Вільного радіо стало відомо з рішення Дзержинського міського суду Донецької області у ЄДРСР. На порталі Судової влади зазначено імена фігурантів.

Фігуранти справи — двоє працівників державної установи "Торецька виправна колонія" Денис Батанов та Олександр Сорока. Вони були там охоронцями.

За даними слідчих, ще на початку травня один з фігурантів зняв на відео два окопи для танків українських військовослужбовців. Через 2 тижні чоловік відправив це відео своєму колезі через вайбер.

Другий працівник СІЗО це відео, на якому видно позиції ЗСУ, відправив третій людині, в якої був номер російського мобільного оператора. А вже через кілька днів ці відео з’явилися на одному з великих російських чатботів у відкритому доступі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ. ФОТОрепортаж

Розслідувати цю справу взялися слідчі Державного бюро розслідувань. Під час слідства вони звернулися до військової частини того підрозділу, який зняв на відео один з фігурантів. Ті ж роз’яснили, що це дійсно їхні позиції, а не інший цивільний об’єкт. І даних про цей об’єкт не було в публічному доступі, адже це могло призвести до знищення техніки та особового складу підрозділу.

Правоохоронці встановили, що через дії цих охоронців була загроза авіаракетного удару по військових.

Працівників тюрми звинуватили у "Поширенні інформації про розташування Збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості вчинене в умовах воєнного стану". Санкція цієї статті від 5 до 8 років тюрми.

Однак чоловікам призначили інше покарання. У вироку йдеться, що під час слідства чоловіки свою провину визнали та щиро розкаялися, а також допомогли швидше розкрити злочин. Правоохоронці уклали з працівниками тюрми угоду, за якою їх звільнять від покарання і дадуть іспитовий період через пом’якшуювальні обставини у вигляді визнання провини та щирого розкаяння.

Дивіться також: СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських силовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суддя Дзержинського міського суду Олександр Геря погодив цю угоду та призначив кожному з чоловіків по 3 роки іспитового періоду. Рішення суду ще можуть оскаржити в апеляційному суді.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Судья **** аквафрешная.
показати весь коментар
16.09.2022 17:08
+30
Значить, потрібен суд Лінча для таких, що б до "справєдлівіх судов" діло не доходило.
показати весь коментар
16.09.2022 17:15
+27
а почему путевку в санаторий и талоны на усиленое питание зажали?

не, ребзя, судебная реформа нам все же необходима, реально и срочно.
показати весь коментар
16.09.2022 17:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судья **** аквафрешная.
показати весь коментар
16.09.2022 17:08 Відповісти
Судья под чьей КРЫШЕЙ - ПОРТНОВА -ТАТАРОВА ,НАЗНАЧЕННЫХ ДЕРЬМАКОМ ,МЕНЕДЖЕРОМ ЗЕЛЕНСКОГО‼️
показати весь коментар
16.09.2022 19:31 Відповісти
а почему путевку в санаторий и талоны на усиленое питание зажали?

не, ребзя, судебная реформа нам все же необходима, реально и срочно.
показати весь коментар
16.09.2022 17:10 Відповісти
Нам просто треба КРАЇНУ, а не ОЗГ (організована злочинна група). Тільки як це зробити ніхто не знає і не хоче робити.
показати весь коментар
16.09.2022 18:05 Відповісти
Дивно, що їм не видали премію...
показати весь коментар
16.09.2022 17:10 Відповісти
там не повинно бути місцевих кадрів ніде
ні в судах, ні в урядових ділянках, ні в СБУ
місцеві люди вкрай ненадійні
показати весь коментар
16.09.2022 17:14 Відповісти
Ха! Донецькі кадри рулять в поліції в половині регіонів України.
показати весь коментар
16.09.2022 18:10 Відповісти
Значить, потрібен суд Лінча для таких, що б до "справєдлівіх судов" діло не доходило.
показати весь коментар
16.09.2022 17:15 Відповісти
У Торецьку багато наших військових. Могли б розібратися з цими тюремниками раз і назавжди.
показати весь коментар
16.09.2022 17:40 Відповісти
Справа не в тюремникам. Справа в зв'язці прокуратура - судді. Ось куди потрібно дивитися військовим.
показати весь коментар
16.09.2022 17:43 Відповісти
В першу чергу для суддів.
показати весь коментар
16.09.2022 20:27 Відповісти
засипати іх напалмом
показати весь коментар
16.09.2022 17:15 Відповісти
Зеленскосудие в турборежиме.
показати весь коментар
16.09.2022 17:15 Відповісти
Якби хтось цьому "судді" приклав, щось важке в мозок, наприклад патрон в мозок - було би прекрасно. Суддя потвора ватна і цьому покидьку платять феноменальну зарплату. Чи ця сволота за сруцкій мір?
показати весь коментар
16.09.2022 17:16 Відповісти
Повесить судью суку
показати весь коментар
16.09.2022 17:18 Відповісти
Так судді на " дамбасє" 100% сєпари. Хіба це таємниця???
показати весь коментар
16.09.2022 17:19 Відповісти
Треба провести судову реформу:
- у 3 рази підвищити суддям зарплати та пожиттєві пенсії;
- оновити їм службовий автопарк мінімум до рівня Порш Кайен (з правом керування дружинам та любовницям);
- придбати всім за кошти державного бюджету дачі, рекомендовані локації: північна Італія, Австрія, Франція, Швейцарія.

Тоді ми знизимо "корупційні ризики" їхньої тяжкої та невдячної діяльності...
показати весь коментар
16.09.2022 17:19 Відповісти
вип камеры от малюськи с ежевечерним посещением милованова...
показати весь коментар
16.09.2022 17:19 Відповісти
Ермак - Деркач - Портнов - Татаров. Одни в "бегах". другие возле Зели в "шоколаде"
показати весь коментар
16.09.2022 17:20 Відповісти
От нах*уя їх було взагалі везти до суду, відкривати якесь діло. Через цих тварин гинуть люди. Яка цінність цих сволот.
показати весь коментар
16.09.2022 17:21 Відповісти
І чого ми тоді дивуємося, що рашисти так вільно себе почуваютьв Україні?

А весь наш схід виховувався видовищами типу Кварталу в якому висміювалося і гиділося все українське
показати весь коментар
16.09.2022 17:22 Відповісти
А-а-а, наші реФФормовані суди із суддями реФФорматорами в дії.
На що, панове, нарікаємо?..
показати весь коментар
16.09.2022 17:22 Відповісти
а может лучше судью на 0 умножить* Он еще хуже этих предателей, потому что это из его вонючего рта - "именем Украины" выносят подобные приговоры
показати весь коментар
16.09.2022 17:23 Відповісти
ели судьи работают на рф то их то же нужно судить как соучастников преступления. кто то сверху их наверное хорошо крышует.
показати весь коментар
16.09.2022 17:24 Відповісти
У нас чергове масове захоронення в Ізюмі, з звалтованими дітьми а суд самий гуманний в мірє. Може пора тому "судді" самосуд влаштувати?
показати весь коментар
16.09.2022 17:26 Відповісти
Военное положение,а "судьи" безнаказанно беспределят ещё больше чем без него. Страна чудес.
показати весь коментар
16.09.2022 17:30 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 17:32 Відповісти
Мать Печерний суд там замішаний.
показати весь коментар
16.09.2022 17:33 Відповісти
Майбутні місцеві депутати від слуги народу..
показати весь коментар
16.09.2022 17:34 Відповісти
Орки полонені всі як один нічєгонєзналі, заснули - проснулись вже в Херсоні з автоматом в руках. І ніхто навіть ні разу не стрельнув! Чесне слово!
Продажники всі просто мімопроходілі, случайно сфоткали, і то ж навіть не вони - гаджет глюкагув: сам сфоткав і фоточки відправив. Чесне слово!
Що там судити! Простіть цих безневинних і отпустіть!

Будуть так "судити", люди почнуть обходитись без судів.
показати весь коментар
16.09.2022 17:37 Відповісти
на жаль ні, бо судді не бояться виносити несправидливі приговори, бо знають - їх прикриють
показати весь коментар
16.09.2022 18:05 Відповісти
А де дбр і апеляція? Судді теж повинні відповідати за такі рішення.
показати весь коментар
16.09.2022 17:39 Відповісти
"Правоохоронці уклали з працівниками тюрми угоду", а суддя залюбки затвердив. Хто апелюватиме?
показати весь коментар
16.09.2022 19:20 Відповісти
З такими вироками ми будем воювати ще років 40....
показати весь коментар
16.09.2022 17:45 Відповісти
походу заклик Зеленської Лєни "здавати переміщення ЗСУ кацапам" ще досі виконується...
особоретивий суддя міг би навіть клопотати за премію чи навіть орден цим дебілам безродним
показати весь коментар
16.09.2022 17:54 Відповісти
За такі вироки,ті судді що їх виносили мають сидіти разом зі зрадниками бо судді виносять вирок від імені наноду України ,а народ вимагає позбавлення волі на від 15 років з конфіскацією, разом з суддями. Якщо ці потвори досі не розуміють що зараз війна ,то нехай посидять і подумають.
показати весь коментар
16.09.2022 17:57 Відповісти
своїх не брасают, мля ...
показати весь коментар
16.09.2022 18:09 Відповісти
Та на донбасі усі судді самі сепари махрові.
показати весь коментар
16.09.2022 18:17 Відповісти
варто писати прізвище барана, який їх арештовував замість того щоб писати рапорт як вони відстрілювалися.
показати весь коментар
16.09.2022 18:24 Відповісти
Ну якщо суд дзержинський,то тоді все зрозуміло.
показати весь коментар
16.09.2022 18:31 Відповісти
Ну это работники тюрьмы, может они действительно дебилы....
показати весь коментар
16.09.2022 18:32 Відповісти
Правоохранители заключили с работниками тюрьмы соглашение, по которому их освободят от наказания и дадут испытательный период из-за смягчающих обстоятельств в виде признания вины и искреннего раскаяния. Источник: https://censor.net/ru/n3367639
показати весь коментар
16.09.2022 19:04 Відповісти
Надо было им ещё грамоты вручить!!Сволочи , а не судьи !!Наверное судьи тоже с российскими паспортами.
показати весь коментар
16.09.2022 20:00 Відповісти
Двох тюремників з Торецька, які здавали позиції ЗСУ, суд покарав іспитовим періодом замість ув'язнення

В торец-то хоть дали тюремщикам из Торецка?
показати весь коментар
16.09.2022 20:04 Відповісти
Суддю разом зі злочинцями на палю
показати весь коментар
16.09.2022 20:17 Відповісти
за дії які могли призвести до смерті десятків людей - ніякого покарання,
з такими судами тільки в єс
показати весь коментар
16.09.2022 20:33 Відповісти
Зуддівська спадкова мафія це Портновське рашиське кодло. Там нормальних людей 1%
показати весь коментар
16.09.2022 20:36 Відповісти
Дев'ятий рік війна в Україні, орки Українців убивають, а судять зрадників за *********** по статтям МИРНОГО ЧАСУ!!!
Стефанчук-Зеленський - усе неначасі!! Акакаяразніца ….
показати весь коментар
16.09.2022 21:08 Відповісти
Попросіть Зеленського, хай по медальці їм вручить...
показати весь коментар
16.09.2022 21:08 Відповісти
Складається враженя, що Фіміда не сліпа, а тупа.
показати весь коментар
16.09.2022 21:14 Відповісти
Чому не розстріляли до цього часу за законами військового часу цих підарасів суддів???
показати весь коментар
16.09.2022 21:25 Відповісти
нуце пи.....ць. искреннее раскаяние-це так всіх холуїв і зрадників можно виправдати. а памятаєте як до 24 числа затримували боєвиків Д/ЛНР і всі вони говорищи що були водіями, ремонтували техніку,стояли на блок постах їм всім давали умовні терміни. а тепер виявилось що майже всі вони здавали росіянам наші позиціїї. це була проста інфільтрація агентури. навіть навідника градів на Маріупіль, ле загинуло багато людей, здається осудили на умовний термін.
показати весь коментар
16.09.2022 21:37 Відповісти
судьи донецкой области, вата на вате.
показати весь коментар
16.09.2022 21:44 Відповісти
"Суддя Дзержинського міського суду", а слідчі ДБР "уклали угоду" не зі зрадниками, а "з працівниками тюрми". Ось як пояснюють звільнення зрадників від покарання.
показати весь коментар
16.09.2022 21:45 Відповісти
плюнешь в рожу судье, дадут срок.
предатель, испытательный срок.
показати весь коментар
16.09.2022 21:46 Відповісти
Мабуть в цих суддів також російські паспорти
показати весь коментар
16.09.2022 21:51 Відповісти
ТерОборона має надважливе призначення.
показати весь коментар
16.09.2022 23:57 Відповісти
 
 