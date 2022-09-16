Двох тюремників з Торецька, які здавали позиції ЗСУ, суд покарав іспитовим періодом замість ув’язнення
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Один з працівників Торецької тюрми зняв на відео позиції ЗСУ та надіслав своєму колезі. Той відправив їх на російський номер, після чого відео злили у відкритий доступ. За розкриття розташування українських оборонців чоловікам дали іспитовий період, хоча зазвичай за подібне саджають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про такий вирок журналістам Вільного радіо стало відомо з рішення Дзержинського міського суду Донецької області у ЄДРСР. На порталі Судової влади зазначено імена фігурантів.
Фігуранти справи — двоє працівників державної установи "Торецька виправна колонія" Денис Батанов та Олександр Сорока. Вони були там охоронцями.
За даними слідчих, ще на початку травня один з фігурантів зняв на відео два окопи для танків українських військовослужбовців. Через 2 тижні чоловік відправив це відео своєму колезі через вайбер.
Другий працівник СІЗО це відео, на якому видно позиції ЗСУ, відправив третій людині, в якої був номер російського мобільного оператора. А вже через кілька днів ці відео з’явилися на одному з великих російських чатботів у відкритому доступі.
Розслідувати цю справу взялися слідчі Державного бюро розслідувань. Під час слідства вони звернулися до військової частини того підрозділу, який зняв на відео один з фігурантів. Ті ж роз’яснили, що це дійсно їхні позиції, а не інший цивільний об’єкт. І даних про цей об’єкт не було в публічному доступі, адже це могло призвести до знищення техніки та особового складу підрозділу.
Правоохоронці встановили, що через дії цих охоронців була загроза авіаракетного удару по військових.
Працівників тюрми звинуватили у "Поширенні інформації про розташування Збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості вчинене в умовах воєнного стану". Санкція цієї статті від 5 до 8 років тюрми.
Однак чоловікам призначили інше покарання. У вироку йдеться, що під час слідства чоловіки свою провину визнали та щиро розкаялися, а також допомогли швидше розкрити злочин. Правоохоронці уклали з працівниками тюрми угоду, за якою їх звільнять від покарання і дадуть іспитовий період через пом’якшуювальні обставини у вигляді визнання провини та щирого розкаяння.
Суддя Дзержинського міського суду Олександр Геря погодив цю угоду та призначив кожному з чоловіків по 3 роки іспитового періоду. Рішення суду ще можуть оскаржити в апеляційному суді.
Будь ласка, зачекайте...
не, ребзя, судебная реформа нам все же необходима, реально и срочно.
ні в судах, ні в урядових ділянках, ні в СБУ
місцеві люди вкрай ненадійні
- у 3 рази підвищити суддям зарплати та пожиттєві пенсії;
- оновити їм службовий автопарк мінімум до рівня Порш Кайен (з правом керування дружинам та любовницям);
- придбати всім за кошти державного бюджету дачі, рекомендовані локації: північна Італія, Австрія, Франція, Швейцарія.
Тоді ми знизимо "корупційні ризики" їхньої тяжкої та невдячної діяльності...
А весь наш схід виховувався видовищами типу Кварталу в якому висміювалося і гиділося все українське
На що, панове, нарікаємо?..
Продажники всі просто мімопроходілі, случайно сфоткали, і то ж навіть не вони - гаджет глюкагув: сам сфоткав і фоточки відправив. Чесне слово!
Що там судити! Простіть цих безневинних і отпустіть!
Будуть так "судити", люди почнуть обходитись без судів.
особоретивий суддя міг би навіть клопотати за премію чи навіть орден цим дебілам безродним
В торец-то хоть дали тюремщикам из Торецка?
з такими судами тільки в єс
Стефанчук-Зеленський - усе неначасі!! Акакаяразніца ….
предатель, испытательный срок.