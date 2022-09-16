У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів
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До Держдуми РФ внесли законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за розповсюдження мап, які "заперечують територіальну цілісність Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Ініціаторами законопроєкту виступили "єдинороси" Ернест Валєєв та Анатолій Виборний.
Депутати запропонували визнати мапи, зображення та інші документи, які заперечують територіальну цілісність Росії, екстремістськими матеріалами. Якщо поправки ухвалять, за розповсюдження таких мап громадянам загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф може досягати 1 млн руб.
Пояснюючи необхідність ухвалення ініціативи, в Держдумі пояснили, що останнім часом нібито "активно поширюються мапи та інші зображення, де заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій" Росії.
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шедевральна книга, фільм аще круть)
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Незабаром у Джельсоміно й Шкандибчик з'являються нові друзі: художник Бананіто, котрий малює все перебільшеним, маестро Домісоль і дід Бенвенуто Ніколи-Не-Сідай, який старіє, коли сидить, тому постійно чимось зайнятий. Почувши голос Джельсоміно, Домісоль вирішує взяти його на роботу в театр. Гучний голос Джельсоміно збиває з голови короля перуку і всі бачать, що він лисий, але бояться про це говорити. Та від співу театр розвалюється, хлопчина ховається від розлюченого Домісоля в Бананіто. Він радить художнику малювати правдиві картини і оживлює їх своїм голосом. Так вони отримують усе, щоб жити без скрути. Начальник поліції, дізнавшись про це, вимагає аби художник намалював для нього золото. Король випереджає його та забирає до себе, щоб Бананіто малював звірів для зоопарку, а потім різну їжу. Проте коли в художника просять щось зобразити, доводиться казати те, що справді потрібно....
і схоже ж то як!
і взагалі сибір - китаю карелія - фінляндії кубань білгородщина курщина - україні кенігсберг - польщі і німеччині ну і так далі
а ці упороті про якісь куріли
Державу і хорошу - можна побудувати і на невеликих територіях ...
А захоплювати і захоплювати усе нові землі , та їх не освоювати ...
Це навіть не імперська ідеологія - згадаймо славні імперії Римську чи Британську !
Це - ідеологія Орди