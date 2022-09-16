У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів

До Держдуми РФ внесли законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за розповсюдження мап, які "заперечують територіальну цілісність Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Ініціаторами законопроєкту виступили "єдинороси" Ернест Валєєв та Анатолій Виборний.

Депутати запропонували визнати мапи, зображення та інші документи, які заперечують територіальну цілісність Росії, екстремістськими матеріалами. Якщо поправки ухвалять, за розповсюдження таких мап громадянам загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф може досягати 1 млн руб.

Пояснюючи необхідність ухвалення ініціативи, в Держдумі пояснили, що останнім часом нібито "активно поширюються мапи та інші зображення, де заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій" Росії.

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