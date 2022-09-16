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У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

школа,карта,росія

До Держдуми РФ внесли законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за розповсюдження мап, які "заперечують територіальну цілісність Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Ініціаторами законопроєкту виступили "єдинороси" Ернест Валєєв та Анатолій Виборний.

Депутати запропонували визнати мапи, зображення та інші документи, які заперечують територіальну цілісність Росії, екстремістськими матеріалами. Якщо поправки ухвалять, за розповсюдження таких мап громадянам загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф може досягати 1 млн руб.

Пояснюючи необхідність ухвалення ініціативи, в Держдумі пояснили, що останнім часом нібито "активно поширюються мапи та інші зображення, де заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій" Росії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Запоребрик напоминает страну из фильма "Волшебный голос Джельсомино" - там жителям было предписано врать, например называть хлеб чернилом и наоборот, а за правду (когда хлеб называли хлебом, а чернило - чернилом) наказывали.
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16.09.2022 17:24
+3
Шо это за гейропейская либерализьма и гуманность? Какие штрафы? Расстрел без суда и следствия - вот истинно русский православный метод.
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16.09.2022 17:33
+2
еуу..я вже писала про Кішку-хромоніжку

шедевральна книга, фільм аще круть)
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16.09.2022 17:27
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Запоребрик напоминает страну из фильма "Волшебный голос Джельсомино" - там жителям было предписано врать, например называть хлеб чернилом и наоборот, а за правду (когда хлеб называли хлебом, а чернило - чернилом) наказывали.
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16.09.2022 17:24 Відповісти
еуу..я вже писала про Кішку-хромоніжку

шедевральна книга, фільм аще круть)
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16.09.2022 17:27 Відповісти
До речі, книжку якось треба прочитати, зазвичай книжка краще фільма, хоча не завжди.
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16.09.2022 17:31 Відповісти
в моїх батьків є 60-х років десь..точно не пам'ятаю..
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16.09.2022 17:36 Відповісти
Книга називається "Джельсоміно в Країні брехунів". У книзі явно сюжет абагтши1, чого лише оце варте:
....
Незабаром у Джельсоміно й Шкандибчик з'являються нові друзі: художник Бананіто, котрий малює все перебільшеним, маестро Домісоль і дід Бенвенуто Ніколи-Не-Сідай, який старіє, коли сидить, тому постійно чимось зайнятий. Почувши голос Джельсоміно, Домісоль вирішує взяти його на роботу в театр. Гучний голос Джельсоміно збиває з голови короля перуку і всі бачать, що він лисий, але бояться про це говорити. Та від співу театр розвалюється, хлопчина ховається від розлюченого Домісоля в Бананіто. Він радить художнику малювати правдиві картини і оживлює їх своїм голосом. Так вони отримують усе, щоб жити без скрути. Начальник поліції, дізнавшись про це, вимагає аби художник намалював для нього золото. Король випереджає його та забирає до себе, щоб Бананіто малював звірів для зоопарку, а потім різну їжу. Проте коли в художника просять щось зобразити, доводиться казати те, що справді потрібно....
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17.09.2022 21:01 Відповісти
Щось збилось: сюжет явно багатший
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17.09.2022 21:02 Відповісти
українською крууууто!

і схоже ж то як!
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18.09.2022 00:00 Відповісти
а шо дывуватыся?вообще-то ***** президент мира на кащенко.
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16.09.2022 17:31 Відповісти
Шо это за гейропейская либерализьма и гуманность? Какие штрафы? Расстрел без суда и следствия - вот истинно русский православный метод.
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16.09.2022 17:33 Відповісти
*****...
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16.09.2022 17:37 Відповісти
Японія вже Куріли відібрала??
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16.09.2022 17:39 Відповісти
Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів не срассєя а кацапія
і взагалі сибір - китаю карелія - фінляндії кубань білгородщина курщина - україні кенігсберг - польщі і німеччині ну і так далі
а ці упороті про якісь куріли
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16.09.2022 17:39 Відповісти
А Аляска -- чія?
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16.09.2022 18:05 Відповісти

Державу і хорошу - можна побудувати і на невеликих територіях ...
А захоплювати і захоплювати усе нові землі , та їх не освоювати ...
Це навіть не імперська ідеологія - згадаймо славні імперії Римську чи Британську !
Це - ідеологія Орди
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17.09.2022 06:20 Відповісти
 
 