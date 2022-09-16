Росія тримає поблизу України майже 800 літаків і вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ
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Російські загарбники зосередили біля кордонів з Україною майже 800 літаків та вертольотів, які розміщено на 40 військових аеродромах.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Ігнат.
За його словами, орієнтовно кількість літаків становить 430 одиниць, а також 340 гелікоптерів. Винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окуповані території, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Противник використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких здійснюються удари крилатими ракетами різних типів. Постійно в небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.
Загалом авіація РФ здійснює близько 200 вильотів за добу, було здійснено 38 тисяч літаковильотів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, сказав він.
Ігнат також додав, що ракетний терор РФ продовжується ракетами різними типами. Зенітні ракетні війська України знищили вже більше 850 повітряних цілей. Система Протиповітряної оборони України ефективно працює і день і ніч, запевнив речник.
Будь ласка, зачекайте...
А Ви вважаєте,що Україну просто неможливо захистити від ракет ворога?
Літаки ворога вже не залітають на підконтрольну територію України
Чому не летять зараз? бо знають що будуть збиті
Орки мабуть своїм громадянам показують міць своєї армії
Якщо БІЛЯ кордонів, значить їх можна дістати?