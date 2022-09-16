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Росія тримає поблизу України майже 800 літаків і вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ка-52

Російські загарбники зосередили біля кордонів з Україною майже 800 літаків та вертольотів, які розміщено на 40 військових аеродромах.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Ігнат.

За його словами, орієнтовно кількість літаків становить 430 одиниць, а також 340 гелікоптерів. Винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окуповані території, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Противник використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких здійснюються удари крилатими ракетами різних типів. Постійно в небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

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Загалом авіація РФ здійснює близько 200 вильотів за добу, було здійснено 38 тисяч літаковильотів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, сказав він.

Ігнат також додав, що ракетний терор РФ продовжується ракетами різними типами. Зенітні ракетні війська України знищили вже більше 850 повітряних цілей. Система Протиповітряної оборони України ефективно працює і день і ніч, запевнив речник.
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Топ коментарі
+18
Палити не перепалити.
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16.09.2022 17:38
+17
Без знищених аеродромів і інших об'єктів, на території москальщини, перемогти неможливо.
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16.09.2022 17:43
+14
а вони точно не надувні??
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16.09.2022 17:40
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Палити не перепалити.
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16.09.2022 17:38 Відповісти
taki da, Haimarsam griadet leninskij subbotnik
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17.09.2022 00:56 Відповісти
а вони точно не надувні??
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16.09.2022 17:40 Відповісти
Треба провіряти.
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16.09.2022 17:41 Відповісти
Бавовнятко?))
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16.09.2022 17:46 Відповісти
А пилотов?
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16.09.2022 17:41 Відповісти
Повно -- взлет - посадка.
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16.09.2022 17:44 Відповісти
це ж не менше тисячі ракет дальнобійних треба?
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16.09.2022 17:41 Відповісти
Хорошие неподвижные цели, одним снарядом Хеймарс (их несколько видов) можно повредить уничтожить, вывести из строя сразу несколько самолетов, до десятка, поэтому таких ракет надо в разы меньше..
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16.09.2022 19:23 Відповісти
Вся эта "армада" не залетает дальше 20км от линии фронта, видимо религия не позволяет).
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16.09.2022 17:42 Відповісти
Потому что сбивают.
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16.09.2022 17:46 Відповісти
просто кацапы мечтают смоктануть якось по оригинальному...шоб у кныжках запысалы...
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16.09.2022 17:42 Відповісти
або премію Дарвіна присудили..
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16.09.2022 17:47 Відповісти
то складно...зараз у них дарвіном гундяйкін підробляє...
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16.09.2022 17:50 Відповісти
та мабудь отримають..за самі безглузді колективні смерті
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16.09.2022 17:59 Відповісти
ППО так і не купили? Все голосили:закрийте небо ,нашару! ППО треба було купляти одразу після вторгнення.
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16.09.2022 17:42 Відповісти
Якби не було ППО, як ти вважаєш: ці літаки стояли б поблизу кордону чи літали б над територією всієї України?
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16.09.2022 17:48 Відповісти
ППО є,але занадто мало.Більшість ракетних ударів вражають наземні цілі.І ракети.випущені з літаків.Їм для цього не треба перетинати лінію боїв.
А Ви вважаєте,що Україну просто неможливо захистити від ракет ворога?
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16.09.2022 18:01 Відповісти
ППО з'явилося пізніше, а потрібно було купувати до 24.02.2022 року, а не закатувати все в дороги. І з'явилося не так багато, але кацапи найбільші в світі сцикуни і ях налякає всього декілька систем ППО, які можуть їх збити. Ви почитайте історію, особливо архівні справи репресованих, де вони від страху видумували різні японські, польські, німецькі шпіонські мережи і нав'язували видумані історії знущанням українцям, які після багатоденних знущать зізнавилися в тому, чого не було. Паталогічні сцикуни видумали злих бандерівців і жорсткість самого Бандери, який ніби воював проти них на боці німців і знімали про них кіно, лякаючи себе і своє смерюче болото, а реально вони самі і були і є катами. Але наші сьогоднішні представники влади читали іншу історію про "28 панфіловців", про "Олександра Матросова", "молоду гвардію" та інше.
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16.09.2022 19:10 Відповісти
Знову? Може вже пора припинити мастурбувати?одне й те…
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16.09.2022 20:07 Відповісти
А сколько у них пилотов, способных на этой технике вылететь? 10-20?
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16.09.2022 17:42 Відповісти
Без знищених аеродромів і інших об'єктів, на території москальщини, перемогти неможливо.
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16.09.2022 17:43 Відповісти
Причем вплоть до Энгельса. А это 700 км
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16.09.2022 17:52 Відповісти
Ну з такою дальністю, нам не дадуть. Хіба що в нас такі ракети зроблять.
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16.09.2022 17:55 Відповісти
Для України ракети небезпечні.
Літаки ворога вже не залітають на підконтрольну територію України
Чому не летять зараз? бо знають що будуть збиті
Орки мабуть своїм громадянам показують міць своєї армії
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16.09.2022 17:45 Відповісти
та для нас касапня навіть найменшої дальності небезпечна..
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16.09.2022 18:01 Відповісти
ну ось! чим не привід надати ATACMS ?!
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16.09.2022 17:45 Відповісти
Бл....откуда у них ещё столько...
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16.09.2022 17:57 Відповісти
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16.09.2022 17:59 Відповісти
Боневтік, а де наші 800 ракет? Га!!!
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16.09.2022 18:04 Відповісти
Всем *****!
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16.09.2022 18:25 Відповісти
Вкрай потрібно запускати бавовнятко на кацапські аеродроми. Щоб цей мотлох не летів до нас.
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16.09.2022 18:29 Відповісти
А було більше, ніж 1200.
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16.09.2022 18:33 Відповісти
ТАК КОГДА НАСЕЛЕНИЮ ПЗРК ВЫДАДУТ !!!
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16.09.2022 19:10 Відповісти
Те что в Крыму, так точно можно раздолбашить
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16.09.2022 19:24 Відповісти
Російські загарбники зосередили БІЛЯ кордонів з Україною майже 800 літаків та вертольотів

Якщо БІЛЯ кордонів, значить їх можна дістати?
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16.09.2022 20:03 Відповісти
Треба нанести превентивні удари і все вбомбити. РФ має лежати в руїнах інакше вона накопичить ресурсу для наступу.
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17.09.2022 00:35 Відповісти
Чому вони ще не знищені?
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17.09.2022 02:40 Відповісти
 
 