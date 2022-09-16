Росія тримає поблизу України майже 800 літаків і вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

Російські загарбники зосередили біля кордонів з Україною майже 800 літаків та вертольотів, які розміщено на 40 військових аеродромах.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Ігнат.

За його словами, орієнтовно кількість літаків становить 430 одиниць, а також 340 гелікоптерів. Винищувачі постійно патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окуповані території, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Противник використовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких здійснюються удари крилатими ракетами різних типів. Постійно в небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

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Загалом авіація РФ здійснює близько 200 вильотів за добу, було здійснено 38 тисяч літаковильотів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, сказав він.

Ігнат також додав, що ракетний терор РФ продовжується ракетами різними типами. Зенітні ракетні війська України знищили вже більше 850 повітряних цілей. Система Протиповітряної оборони України ефективно працює і день і ніч, запевнив речник.