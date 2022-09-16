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Новини За кордоном
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аборт (25) Угорщина (1317)

В уряді Угорщини пов’язали падіння економіки з низькою народжуваністю та ускладнили правила проведення абортів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

аборт,узд

Уряд Віктора Орбана намагається боротися з демографічною кризою в Угорщині, посилюючи контроль над проведенням абортів.

Згідно з урядовою постановою, медичні працівники перед перериванням вагітності мають "продемонструвати жінкам чітко ідентифіковані життєво важливі функції плоду", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини уточнили, що "майже дві третини угорців пов’язують початок життя дитини з першим серцебиттям", а сучасне обладнання може виявляти серцебиття на ранніх термінах вагітності. Це може надати "повнішу інформацію вагітним".

Як доказ виконання постанови лікарі надаватимуть спеціальний звіт, вказує BBC. Amnesty International в Угорщині заявила, що нова постанова ускладнить доступ жінок до легальних і безпечних абортів.

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В уряді Угорщини вважають, що збільшення кількості жінок у вищих навчальних закладах стало причиною зниження народжуваності та падіння економіки. Там зібралися поборники традиційних сімейних цінностей, які у спробі підвищити рівень народжуваності в країні вже запровадили значні податкові пільги та субсидії для багатодітних сімей.

Уряд також закріпив у конституції, що "життя плоду буде захищено від зачаття", але він не намагався істотно посилити законодавство. В Угорщині переривання вагітності легалізовано від 1953 року.

За даними Reuters, нинішні правила дозволяють угорським жінкам вимагати аборту у випадках зґвалтування, ризику для здоров'я матері через вагітність, важкої інвалідності ненародженої дитини або серйозної особистої кризи. 

Уряд не назвав жодних причин для поправки щодо абортів.

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Жіноча правозахисна група Patent заявила, що зміни не стримають попит на аборти, але можуть передвіщати посилення законів про аборти. "Ускладнення доступу до абортів не призведе до зменшення кількості абортів, - сказала прессекретарка Джулія Спронц. - Це служить єдиній меті - викликати у жінок почуття провини".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
хєрня це все! бо хто хоче зробити аборт - зробить його в будь-якому випадку! от тіки опиниться не у кваліфікованного лікаря, а якогось м'ясника
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16.09.2022 17:57
+10
В уряді Угорщини вважають, що збільшення кількості жінок у вищих навчальних закладах стало причиною зниження народжуваності та падіння економіки Джерело: https://censor.net/ua/n3367654

О! В истинно скрэпной державе женщина должна быть неграмотной, ее задача - рожать и сидеть на кухне.
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16.09.2022 17:59
+7
Мене від таких сексистських ініціатив плющить. Дожились постсовкові католики до маразмів - держава оголошує вагіни своєю власністю і змушує народжувати тих хто цього не хоче. Ну от яка може бути радість в родині (якщо є родина) від примусового народження і утримання до 24 років дитинки на радість державі? Ми своїх дітей народжували для щастя а не для потреб держави! І ніякої допомоги від держави ніколи і ні за яких обставин не отримували. Та ми й не розраховували! Навчання, робота, свій дім і лише тоді діти. Тоді вони стають радістю а не проблемою. Я б таку небажану дитину відразу здав в дитбудинок - вам треба ви й опікуйтесь! Додумались сексисти бородаті до "пимусового материнства" а самі "наше діло нє рожать - сунул, винул и бєжать"... Як кацапи, їй богу...
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16.09.2022 18:10
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Плод через кілька тижнів, стає вже повноцінним організмом. Аборти, потрібні, тільки в окремих і рідкісних випадках.
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16.09.2022 17:52 Відповісти
Ручна і через 40 років не здатна стати повноцінним організмом, що вже про плід говорити. А насправді дико бісить що таке рішення приймають чоловіки. Так само як бісить що розвелось дохєра довбойобів які замість того щоб приймати серйозні рішення протистоять вітрякам
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16.09.2022 17:56 Відповісти
Це серйозні рішення. Жінка народжує нове життя. І це маж бути дуже відповідальео. Більшість то просто хотять зробити аборт, бо банально залетіли.
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16.09.2022 17:59 Відповісти
Я то ніде не казав,за заборони.Це вже ваші думки і фантазії у вас хороші.А мастурбація якраз може покращувати здоров'я.
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16.09.2022 18:12 Відповісти
Плід через кілька тижнів стає окремим організмом.В нього формується вся нервова і інші системи.Звісно він не може приймати рішень і не є особистістю.
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16.09.2022 18:14 Відповісти
"відповідально"?? то шо, тепер, йібатися не можна?
чи у тебе ніколи презерватив не рвався чи не злітав під час сексу?
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16.09.2022 18:28 Відповісти
Так.Рвуться і злітають презервативи рідко.А може в когось і часто.
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16.09.2022 18:39 Відповісти
хєрня це все! бо хто хоче зробити аборт - зробить його в будь-якому випадку! от тіки опиниться не у кваліфікованного лікаря, а якогось м'ясника
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16.09.2022 17:57 Відповісти
То навіщо казати і пропагувати це? І навіщо тут внутрішня новина Угоршини?
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16.09.2022 18:01 Відповісти
И ночью при Луне нет покоя стукнутым...
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16.09.2022 17:53 Відповісти
просто не понимаю зачем тут нам новыны от ********...
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16.09.2022 17:54 Відповісти
У них инбридинг возведён в закон о чистоте нации.
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16.09.2022 17:58 Відповісти
ну так десь тоді інцест поряд..
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16.09.2022 18:10 Відповісти
В уряді Угорщини вважають, що збільшення кількості жінок у вищих навчальних закладах стало причиною зниження народжуваності та падіння економіки Джерело: https://censor.net/ua/n3367654

О! В истинно скрэпной державе женщина должна быть неграмотной, ее задача - рожать и сидеть на кухне.
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16.09.2022 17:59 Відповісти
в кибитке...
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16.09.2022 18:06 Відповісти
точно, вони з Уралу виповзли в Європу, кочівниками були, ними і залишилися. місце перебування тільки накинуло на них трішки лоску, як виявляється. Причому все частіше і частіше пробивається первинне... єство не сховаєш.
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16.09.2022 18:22 Відповісти
Логіка ще та. Ще прив'яжіть економіку до народжуваності хом'ячків.
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16.09.2022 17:59 Відповісти
У них проблем взагалі не повинно бути. Їхніх етнічних братів на кацапії хоч греблі гати. Готових завезти можна ще на 3 Угорщини. Тільки вони хочуть газ дешевий мати, а в сім'ю братушок не приймати. Бо угорці вважають себе кращими кацапами.
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16.09.2022 18:06 Відповісти
Мене від таких сексистських ініціатив плющить. Дожились постсовкові католики до маразмів - держава оголошує вагіни своєю власністю і змушує народжувати тих хто цього не хоче. Ну от яка може бути радість в родині (якщо є родина) від примусового народження і утримання до 24 років дитинки на радість державі? Ми своїх дітей народжували для щастя а не для потреб держави! І ніякої допомоги від держави ніколи і ні за яких обставин не отримували. Та ми й не розраховували! Навчання, робота, свій дім і лише тоді діти. Тоді вони стають радістю а не проблемою. Я б таку небажану дитину відразу здав в дитбудинок - вам треба ви й опікуйтесь! Додумались сексисти бородаті до "пимусового материнства" а самі "наше діло нє рожать - сунул, винул и бєжать"... Як кацапи, їй богу...
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16.09.2022 18:10 Відповісти
запросіть бурятів
підимуть народжуваність
Треба тільки ******** заголосити
Футін введииии!!!!
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16.09.2022 18:13 Відповісти
Елементарно Ватсон, просіть Пуйла ввести війська гвалтивників.
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16.09.2022 18:31 Відповісти
ми, мадяри, обісрались але то ішо не конець
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16.09.2022 18:32 Відповісти
всі проблеми мадярів- в кізде!!!
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16.09.2022 19:09 Відповісти
Ото тутешні цензоровські фемки зараз заверещать про утиск прав жінки ))Щоб вони так верещали за обовязкову військову службу жінок на рівні з чоловіками )
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16.09.2022 20:11 Відповісти
якщо машина їде в канаву а не по дорозі
то може керманич ніхера не вміє їздити чи бухий тупий йорбан за кермом
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16.09.2022 20:26 Відповісти
 
 