Ердоган на тлі підготовки до виборів у Туреччині проситиме у Путіна знижку на газ, - Bloomberg
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне тісніших фінансових зв’язків з Росією, намагаючись стабілізувати проблемну економіку напередодні виборів наступного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Цього року рахунки Туреччини за газ перевищать $50 млрд, а РФ - найбільший постачальник енергії.
Під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 16 вересня, Ердоган домагатиметься 25% знижки на природний газ і домовленості, що Туреччина може оплачувати частину своїх рахунків у лірах, повідомили виданню високопоставлені турецькі чиновники. Водночас джерела у російській владі факт перемовин не підтвердили.
Нагадаємо, 6 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії. Також він вважає, що Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю.
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Надо выбрать время и внимательно пересмотреть. Ничего - пережуют. Кто раньше, кто позже. А Эрдоган классно вертит пуйла. Это угребище зубы наверное уже до десен стер
. Но вынужден улыбаться.
Подписан договор о строительстве ж.д. Китай-Киргизия-Узбекистан. Дальше на Казахстан и так есть хорошая ветка 😊
https://youtube.com/watch?v=gsYVNXN1T4g
Но Меркель во всём виновата-смотри не перепутай.
Его интересы прибыль,а у Запада интересы сплошные убытки.
Вона как.
Это Вовка прызыдент такую Мульку придумал,шоб деньги вечно клянчить?
А ещё земля жирная хоть на хлеб намазуй-говорили 30 лет назад,но урожайность до сих пор в 2 раза ниже
любой страны ЕС.
Пока Шредера (а он тут номер один) не арестуют на 20 лет без права помилования и досрочного освобождения, от Европы на длительной дистанции ничего хорошего не будет. У них есть десятки бюрократических инструментов, как по команде из России все сломать. При этом Кацапстану недолго существовать осталось, но всех этих агентов тут же продадут Китаю и он уже в свою очередь будет платить им деньги. В ЕС нет достойного наказания за коррупцию. Никого не арестовывают, не держат в тюрьме, сами тюрьмы как санаторий. Воруй сколько хочешь, ничем не рискуешь. Даже у нас сложнее воровать, там конкуренты могут прибить хотя бы, а у них все поделено и аппетиты очень низкие, суммы реально копеечные за подкуп, наши депутаты берут в 10 раз выше и еще кидают непрерывно.
комнатной квартире,бегающая на углу за покупками,где ее обокрали пол года назад?
Це коли влада країни вигодовує вбивцю ,проплачуватиме собі війну.
Я вже думала що путлер Ердогану пішов на зустріч, але як дід просить знижку на газ мабуть погано підмахував, треба ще і відсмоктати у кремлівськго маньяка. Мерзота ,соромно за Турцію,у кацяпів нічого не дається даремно, вилизування не допоможе, Ердоган, пуйло вимагатиме повного скорення та впливу на Турцію,ось так і кличуть кацапів на свою голову, а потім втрачають і гроші ,і країну,і владу, і голову свою.
Не можна жити мирно з людожером,бо в нього одна мета- вас зжерти,заради цього він і існує!
Хотя нет, есть планы в квартирах сделать температуру 19°, а в учебных заведениях 15°
Короче весело будет по-любому.
Мне вот интересно - откуда газ в Украине сейчас ?
Может и мы там сможем купить ?!
Все ещё от туда и никто и не собирается отказываться,наоборот ещё больше хотят.Ото война такая.
Словацкий ?
Точно забанят
Эту инфу я черпал исключительно из украинских источников.
Зачем было покупать словацкий, да ещё с такой помпой ?
кормильца всея Украина Ахметова или
" Вэлыкого будывныка"-это святое.
Вот Пороха барыгу или Меркель воровку можешь херами обложить-тогда ты молодец.
73% опрошенных хотят, чтобы Санду поехала договариваться с Путиным о газе.
5% не заметили повышение цен в стране.
Выводы делает каждый для себя сам.