Військові резерви Росії можуть бути меншими, ніж вважалося, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт
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Росія зазнала значних втрат у військах і техніці в Україні, і наслідки останнього контрнаступу ЗСУ можуть продемонструвати, що військові резерви Москви менші, ніж вважалося.
Про це в інтерв'ю Reuters заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Російська армія наразі зазнала значних втрат - як у живій силі, так і в техніці", - заявила міністерка.
"Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності", – додала вона, зазначивши, що Росії потрібно відремонтувати багато техніки та важко набирати достатню кількість нового персоналу.
"Буде дуже цікаво побачити, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, ймовірно, думали спочатку", — сказала Ламбрехт.
Тим не менш, за її словами, не варто обманюватися: Росія далека від поразки і все ще має різні військові варіанти.
Водночас Ламбрехт високо оцінила сміливість росіян, які публічно критикували Путіна, хоча вона не очікує, що таке інакомислення буде достатнім, щоб спричинити падіння Путіна в короткостроковій перспективі.
Ламбрехт заявила також, що Берлін готовий довгостроково підтримувати Київ.
Україна місяцями наполягає на тому, щоб Німеччина поставила Києву більше важкого озброєння, а також почала постачати сучасні західні танки - цю вимогу канцлер Олаф Шольц неодноразово відхиляв.
Будь ласка, зачекайте...
вторая армія для України ліворуч, не переплутайте, праворуч "ми нє потянєм..." для НАТО та Китая
Да, в Киевской Руси ту Русь которая на север- северо-восток называли "великая Русь". в смысле БОЛЬШАЯ.
Большая. и больше ничего.
Намного чаще просто большая.
А сейчас и вовсе превратилась в длинную.
Но и эту излишнюю длинноту Китай ей подрежет.
Каждый распад россии сопровождается ее уменьшением.
Не будем мешать этой хорошей традиции.
У зв'язку з останніми подіями, коли стало зрозуміло, що той, хто не має сильної армії, програє, терміново запрошено додатковий транш на оборону в сумі - 150 (!!!) млрд. Європа почала озброюватися
Германия может и кажется смешной. Но не тогда когда видел ее потенциал. ее экономику - крупнейшую в европе. ее солдат - вышколенных, готовых рвать на куски, и встать по первому зову в строй.
я насмотрелась в Германии на многое. И не советовала бы кому-то пытаться даже криво смотреть в их сторону.
И если они нам не дают оружие - то значит потому что не хотят.
на вокзалах и в поездах я видела много немецких военных.
они готовятся к войне.
А Украина сколько тратила 1 или меньше,из них 90% разворовывалось.
Немцы за свою страну все в военкоматы побегут,сразу.
Ти він, чи вона?
расскажи лучше как аллах-акбары в Германии тебя имели по кругу за кебабней
як я зрозумів в бундесвері немає Генштабу ?
США ********* твою Германию в 1-ю и 2-ю мировые войны, и прекрасно знают какое совковое гавно немецкий народец
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"А НАШИ НЕ *БАШАТ ПО НИМ? ВООБЩЕ НИХ*Я. ОНИ НАМ ДОРОГУ ОТРЕЗАЛИ. БОЕПРИПАСЫ НЕ МОГУТ ПОДВЕЗТИ"
https://www.youtube.com/watch?v=viaVH51jmmU
тут вопрос в том, что идти уже никто никуда не хочет....
одни упоротые вагнеры под Донецком еще как-то пытаются брыкаться.....
а остальные огрызаются только потому, что боятся, что их "укронацисты" на органы разберут....
вчера аудио интересное слушал - там разброд, шатание и поиск крайних....
думаю сейчас именно такое положение дел в рядах оккупантов, да и в целом по расее....
Ваня понтами Украину взять хотел😃
70-80 млн на всю рашку правдива цифра.
Була інфа на цензорі, що пуйло збирався об'явити мобілізацію в окремих областях. В яких? - самі, руцями тиць в гугл.