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"Україна отримає більше зброї з Німеччини", - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Під час отримання престижної європейської нагороди українському народу M100 Media Award у Потсдамі Володимир Кличко дорікнув німецькому уряду на зволікання з постачанням сучасної зброї України, і зокрема танків. Після цього Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно пообіцяв надати Україні більше зброї,

Про це передає Radio Essen, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримає більше зброї з Німеччини, - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків 01

"Ми можемо зупинити цю війну і зупинити Росію тільки сучасною зброєю, сучасними технологіями. Тому нам потрібні постачання танків Leopard. Потрібна поставка бойових танків та Marder. Захід, цей вільний світ рухається надто повільно. Німеччина повинна діяти швидше, а не просто говорити про це. Німеччина є центром, двигуном – не лише економічним двигуном – Європейського Союзу, а частково й світу. ЄС дивиться на реакцію Німеччини. Ось чому дуже важливо продемонструвати свій колір, своє обличчя", - заявив Володимир Кличко у своєму виступі.

Він також зазначив, що Німеччина надає Україні підтримку, "але з іншого боку, те, що нам потрібно, не дається". І чим довше затягується війна, тим більше людей втрачає Україна, тим більше руйнується інфраструктура. І постійно зберігається небезпека для усього світу через те, що бойові дії ведуться поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції, наголосив Володимир Кличко.

Україна отримає більше зброї з Німеччини, - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків 02

Він підтримав обмеження безвізового режиму для росіян в Європі.

"Як ці люди можуть насолоджуватися німецькими горами, поки їхні військові руйнують міста? Як таке може бути, що на Лазурному березі, в Сен-Тропе, росіяни, які стоять за пропагандою, відкорковують пробки і радіють життю, а їхні люди вбивають у Бучі та Маріуполі? Гвалтують жінок і дітей, знищують життя".

Також читайте: Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу у Потсдамі пообіцяв збільшити постачання зброї Україні.

"Ми надамо більше зброї. Ми будемо надавати цю підтримку надійно і так довго, як це необхідно", - пообіцяв він.

Україна отримає більше зброї з Німеччини, - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків 03

В той же день міністр оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars і 50 бронетранспортерів Dingo.

"Зараз, коли йдуть бойові дії на сході України, це дуже актуальна зброя. Це стосується і наших самохідних гаубиць, ППО і танка "Гепард", це стосується і ЗРК "Іріс-Т", який ми будемо поставляти з новітнього виробництва", - прокоментував Шольц.

Читайте також: Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, - Шольц

Як повідомлялося, 15 вересня у Потсдамі відбулася церемонія вручення престижної європейської премії в галузі ЗМІ M100 Media Award, яку присуджують за видатні досягнення у захисті свободи слова, укріпленні демократії та європейського порозуміння. Цього року премію присуджено всьому українському народу, який "із залізною стійкістю захищається від жорстокого вторгнення Росії". Від імені українського народу нагороду отримав Володимир Кличко, який привезе її в Україну.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Давай, Володя!..
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16.09.2022 18:32
+18
Гарна промова Кличка. І Німеччину похвалив і дорікнув за зброю.
Мені здається, якщо молодший Кличко би пішов у політику досяг більше за старшого брата.
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16.09.2022 18:37
+18
Респект Володимиру.
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16.09.2022 18:43
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не біси, Кличка, німчуро..
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16.09.2022 18:27 Відповісти
Німчура його поважає на відміну від другого Володимира
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16.09.2022 20:52 Відповісти
Давай, Володя!..
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16.09.2022 18:32 Відповісти
"Обіцяного три роки чекають"
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16.09.2022 18:32 Відповісти
ну? кто еще олафа не чмырил?
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16.09.2022 18:33 Відповісти
Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Европу на конгресс астронавтов.
Франция отказалась выдавать визы.
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16.09.2022 19:35 Відповісти
МИД Франции всегда воде был адекватным
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16.09.2022 21:37 Відповісти
Шольц испугался,что получит пи#дюлей и наобещал с три короба. А завтра "отморозится".
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16.09.2022 18:35 Відповісти
З вигляду на третій світлини Крістін Ламбрехт так сподобалось фоткатися з Володимиром що вона сама відпи#дить Олафа як що той відморозиться...
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16.09.2022 19:33 Відповісти
Давно Патрона в Володимира переименовали?
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16.09.2022 21:22 Відповісти
ты о чем? какой Патрон?
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16.09.2022 21:40 Відповісти
Ниже.
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17.09.2022 02:24 Відповісти
Ваша правда, вибачаюсь, поплутав їх ...
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16.09.2022 22:17 Відповісти
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17.09.2022 02:18 Відповісти
У якому сторіччі???
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16.09.2022 18:37 Відповісти
Гарна промова Кличка. І Німеччину похвалив і дорікнув за зброю.
Мені здається, якщо молодший Кличко би пішов у політику досяг більше за старшого брата.
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16.09.2022 18:37 Відповісти
Респект Володимиру.
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16.09.2022 18:43 Відповісти
Брати Клички і Порошенко - однодумці. Нехай навіть нині в різних партіях.
Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.

В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
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16.09.2022 18:44 Відповісти
Арґументувати можеш?
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16.09.2022 19:17 Відповісти
а ще є ти троль сьогоднішній ? Подоляцький ?
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16.09.2022 19:53 Відповісти
Німці хочуть щоб війна закінчилася так, щоб Україна вийшла з неї максимально знекровленою і тотально залежною від (у тому числі) Німеччини. Щоб і речи не могло бути про політичний, економічний й не дай Боже, воєний союз із Польщею, щоб Україна довгі десятиліття ходила світом із протягнутою рукою, нехай би вона формально й вважалася переможницею. Ось така стратегія німецького істеблишменту на чолі із канцлером, від якої би партії він не був, у ціеї війні.
Дуже радий був би помилитися.
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16.09.2022 19:01 Відповісти
что за бред ты написал - половина Украины и так будет знекровлена даже если война закончится сейчас - немцам выгодней побыстрее закончить так как у них и во всей европе намечается экономический спад и инфляция высокая - так что не пиши кацапский бред
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16.09.2022 21:43 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ РФ ПОНЯЛА ЧТО ИМ БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ !!!
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16.09.2022 19:03 Відповісти
они уже это поняли просто блефуют и ждут полного пистеца
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16.09.2022 21:44 Відповісти
Шольц - та ещё козлина. Если бы его обещания могли нейтрализовать оккупантов - эта война бы закончилась ещё несколько месяцев назад.

Но есть одно "но". Вспомним, как Польша хотела передать нам МиГи и как наши западные союзнички сначала сыграли в пинг-понг, перебрасывая стрелки друг на друга, а потом и вовсе сказали "обойдётесь без самолётов, чтобы не злить куйло". И виновата вовсе не Польша - поляки, скорее всего, переспросили у НАТО, гарантируется ли им защита от куйла, если тот нападёт на них в ответ на передачу МиГов, а союзнички жиденько обосрались и ничего не гарантировали.

Чтобы решить вопрос с Шольцом, нужно задать прямой вопрос официальным лицам США: "Поддерживаете ли вы передачу Германией современных танков Украине? Потому что Шольц кивает на вас. Если не поддерживаете (как с ATACMS) - каким образом без танков выбивать оккупантов?". Если начнут петлять, что решать самой Германии - спросите тогда, поддерживается ли вообще передача современных танков Украине - например, абрамсов. И это будет ответ, там Шольц козёл, или США пока ещё не отыскали в трусах пару мужских яиц. У ВСУ получилось в Харьковской области благодаря дезинформации и неподготовленности противника, но так может получиться только один раз, а как получается обычно, мы видим в Херсонской области - такая же возня, как и везде.
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16.09.2022 19:06 Відповісти
не пиши бред кацапский - США через месяц нам дают лендлиз а там будет все - как решат генералы
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16.09.2022 21:46 Відповісти
Дякуємо Володимиру і Віталію!
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16.09.2022 19:09 Відповісти
Повага цим братам, дійсно історичні постаті.
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16.09.2022 19:16 Відповісти
В минулому столітті були китайські попередження , в цьому --- німецькі обіцянки.
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16.09.2022 19:38 Відповісти
Треба максимально обмежувати купівлю німецьких товарів...
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16.09.2022 19:45 Відповісти
тебе нужно убиться апстену - бот кацапский
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16.09.2022 21:47 Відповісти
Ніколи не думала, що Німеччина, з її економікою, статусом - буде такою нерішучою, в визнанні добра і зла. Все чекають, хто буде переможцем. Даємо - не даємо. Величі та гідного спротиву немає!Маріонетки. Гірке розчарування!
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16.09.2022 20:04 Відповісти
Украинцы три года назад голосовали за "перестать стрелять".
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17.09.2022 01:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SI17gZkeClw
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16.09.2022 20:09 Відповісти
Я вибвчаюсь, але Шольцу треба зі сцени виступати. Спочатку:Німеччіна буде давати більшн зброї. Потім: Німеччіна не буде давати зброю. І по колу...
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16.09.2022 21:06 Відповісти
Котрий раз вже цей шольй обіцяє? Обіцянка цяцянка - пообіцяв і забув...
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16.09.2022 21:07 Відповісти
Кулеба поперхнувся. Володя опустив всю рать наших дипломатів, яких Зеля понатикав, нижче плінтуса.
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16.09.2022 22:11 Відповісти
 
 