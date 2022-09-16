"Україна отримає більше зброї з Німеччини", - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків
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Під час отримання престижної європейської нагороди українському народу M100 Media Award у Потсдамі Володимир Кличко дорікнув німецькому уряду на зволікання з постачанням сучасної зброї України, і зокрема танків. Після цього Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно пообіцяв надати Україні більше зброї,
Про це передає Radio Essen, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми можемо зупинити цю війну і зупинити Росію тільки сучасною зброєю, сучасними технологіями. Тому нам потрібні постачання танків Leopard. Потрібна поставка бойових танків та Marder. Захід, цей вільний світ рухається надто повільно. Німеччина повинна діяти швидше, а не просто говорити про це. Німеччина є центром, двигуном – не лише економічним двигуном – Європейського Союзу, а частково й світу. ЄС дивиться на реакцію Німеччини. Ось чому дуже важливо продемонструвати свій колір, своє обличчя", - заявив Володимир Кличко у своєму виступі.
Він також зазначив, що Німеччина надає Україні підтримку, "але з іншого боку, те, що нам потрібно, не дається". І чим довше затягується війна, тим більше людей втрачає Україна, тим більше руйнується інфраструктура. І постійно зберігається небезпека для усього світу через те, що бойові дії ведуться поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції, наголосив Володимир Кличко.
Він підтримав обмеження безвізового режиму для росіян в Європі.
"Як ці люди можуть насолоджуватися німецькими горами, поки їхні військові руйнують міста? Як таке може бути, що на Лазурному березі, в Сен-Тропе, росіяни, які стоять за пропагандою, відкорковують пробки і радіють життю, а їхні люди вбивають у Бучі та Маріуполі? Гвалтують жінок і дітей, знищують життя".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу у Потсдамі пообіцяв збільшити постачання зброї Україні.
"Ми надамо більше зброї. Ми будемо надавати цю підтримку надійно і так довго, як це необхідно", - пообіцяв він.
В той же день міністр оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars і 50 бронетранспортерів Dingo.
"Зараз, коли йдуть бойові дії на сході України, це дуже актуальна зброя. Це стосується і наших самохідних гаубиць, ППО і танка "Гепард", це стосується і ЗРК "Іріс-Т", який ми будемо поставляти з новітнього виробництва", - прокоментував Шольц.
Як повідомлялося, 15 вересня у Потсдамі відбулася церемонія вручення престижної європейської премії в галузі ЗМІ M100 Media Award, яку присуджують за видатні досягнення у захисті свободи слова, укріпленні демократії та європейського порозуміння. Цього року премію присуджено всьому українському народу, який "із залізною стійкістю захищається від жорстокого вторгнення Росії". Від імені українського народу нагороду отримав Володимир Кличко, який привезе її в Україну.
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Франция отказалась выдавать визы.
Мені здається, якщо молодший Кличко би пішов у політику досяг більше за старшого брата.
Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.
В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
Дуже радий був би помилитися.
Но есть одно "но". Вспомним, как Польша хотела передать нам МиГи и как наши западные союзнички сначала сыграли в пинг-понг, перебрасывая стрелки друг на друга, а потом и вовсе сказали "обойдётесь без самолётов, чтобы не злить куйло". И виновата вовсе не Польша - поляки, скорее всего, переспросили у НАТО, гарантируется ли им защита от куйла, если тот нападёт на них в ответ на передачу МиГов, а союзнички жиденько обосрались и ничего не гарантировали.
Чтобы решить вопрос с Шольцом, нужно задать прямой вопрос официальным лицам США: "Поддерживаете ли вы передачу Германией современных танков Украине? Потому что Шольц кивает на вас. Если не поддерживаете (как с ATACMS) - каким образом без танков выбивать оккупантов?". Если начнут петлять, что решать самой Германии - спросите тогда, поддерживается ли вообще передача современных танков Украине - например, абрамсов. И это будет ответ, там Шольц козёл, или США пока ещё не отыскали в трусах пару мужских яиц. У ВСУ получилось в Харьковской области благодаря дезинформации и неподготовленности противника, но так может получиться только один раз, а как получается обычно, мы видим в Херсонской области - такая же возня, как и везде.