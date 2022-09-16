"Україна отримає більше зброї з Німеччини", - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків

Під час отримання престижної європейської нагороди українському народу M100 Media Award у Потсдамі Володимир Кличко дорікнув німецькому уряду на зволікання з постачанням сучасної зброї України, і зокрема танків. Після цього Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно пообіцяв надати Україні більше зброї,

Про це передає Radio Essen, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо зупинити цю війну і зупинити Росію тільки сучасною зброєю, сучасними технологіями. Тому нам потрібні постачання танків Leopard. Потрібна поставка бойових танків та Marder. Захід, цей вільний світ рухається надто повільно. Німеччина повинна діяти швидше, а не просто говорити про це. Німеччина є центром, двигуном – не лише економічним двигуном – Європейського Союзу, а частково й світу. ЄС дивиться на реакцію Німеччини. Ось чому дуже важливо продемонструвати свій колір, своє обличчя", - заявив Володимир Кличко у своєму виступі.

Він також зазначив, що Німеччина надає Україні підтримку, "але з іншого боку, те, що нам потрібно, не дається". І чим довше затягується війна, тим більше людей втрачає Україна, тим більше руйнується інфраструктура. І постійно зберігається небезпека для усього світу через те, що бойові дії ведуться поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції, наголосив Володимир Кличко.

Він підтримав обмеження безвізового режиму для росіян в Європі.

"Як ці люди можуть насолоджуватися німецькими горами, поки їхні військові руйнують міста? Як таке може бути, що на Лазурному березі, в Сен-Тропе, росіяни, які стоять за пропагандою, відкорковують пробки і радіють життю, а їхні люди вбивають у Бучі та Маріуполі? Гвалтують жінок і дітей, знищують життя".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу у Потсдамі пообіцяв збільшити постачання зброї Україні.

"Ми надамо більше зброї. Ми будемо надавати цю підтримку надійно і так довго, як це необхідно", - пообіцяв він.

В той же день міністр оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars і 50 бронетранспортерів Dingo.

"Зараз, коли йдуть бойові дії на сході України, це дуже актуальна зброя. Це стосується і наших самохідних гаубиць, ППО і танка "Гепард", це стосується і ЗРК "Іріс-Т", який ми будемо поставляти з новітнього виробництва", - прокоментував Шольц.

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Як повідомлялося, 15 вересня у Потсдамі відбулася церемонія вручення престижної європейської премії в галузі ЗМІ M100 Media Award, яку присуджують за видатні досягнення у захисті свободи слова, укріпленні демократії та європейського порозуміння. Цього року премію присуджено всьому українському народу, який "із залізною стійкістю захищається від жорстокого вторгнення Росії". Від імені українського народу нагороду отримав Володимир Кличко, який привезе її в Україну.