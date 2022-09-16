У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець
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У визволеному від російських окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв’язаними позаду руками.
Про це повідомив у коментарі журналістам Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиданням на Укрінформ.
"Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він, додавши, що українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками.
Ймовірно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.
Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.
Також серед поховань цивільних зустрічаються цілі сім’ї, додав омбудсмен.
"Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид", - зазначив Лубінець.
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але ексгумацію треба робити разом із міжнародними слідчими з дотриманням всіх слідчих процедур, щоб потім не було патякань на крутійства на міжнародному суді
на наших "прокурорів" ми надивились на процесах за 8 років - патологічні "втикальщики"!
на попередньому повідомленні 2 військових були повністю вдягнуті у рашиську ******* форму і один схоже також із зівязаними руками
що це ?
І не дай Бог якась шавка загавкає про мижебратья.
совєтчік мля!
в кого ?
запретить рашкиным театрам и ансамблям гастроли во всем мире - пусть в тайге перед медведями выступают
А воно в Україні он, ой, як неловко у них вийшло….
Уже урок по тюрмах збирає *****….