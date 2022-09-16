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У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

У визволеному від російських окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв’язаними позаду руками.

Про це повідомив у коментарі журналістам Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиданням на Укрінформ.

"Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він, додавши, що українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками.

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Ймовірно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.

Також серед поховань цивільних зустрічаються цілі сім’ї, додав омбудсмен.

"Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид", - зазначив Лубінець.
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Топ коментарі
+32
и что скажет гамнести...
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16.09.2022 18:48
+30
Де То з прав людини?Де заява про скликання ради ООН про геноцид українців на Харківщині?((
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16.09.2022 18:48
+26
Моральні уроди, а не нація ці рашистию
І не дай Бог якась шавка загавкає про мижебратья.
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16.09.2022 18:48
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и что скажет гамнести...
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16.09.2022 18:48 Відповісти
У них зараз рот зайнятий. Гроші відробляють.
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16.09.2022 19:25 Відповісти
не знаю що нам Путінесті проститушинал,

але ексгумацію треба робити разом із міжнародними слідчими з дотриманням всіх слідчих процедур, щоб потім не було патякань на крутійства на міжнародному суді

на наших "прокурорів" ми надивились на процесах за 8 років - патологічні "втикальщики"!

на попередньому повідомленні 2 військових були повністю вдягнуті у рашиську ******* форму і один схоже також із зівязаними руками
що це ?
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16.09.2022 19:39 Відповісти
Де То з прав людини?Де заява про скликання ради ООН про геноцид українців на Харківщині?((
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16.09.2022 18:48 Відповісти
Моральні уроди, а не нація ці рашистию
І не дай Бог якась шавка загавкає про мижебратья.
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16.09.2022 18:48 Відповісти
мы жэ братья 🤣🤣🤣
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16.09.2022 22:01 Відповісти
слів немає просто уже,тому що розумієш,що до кінця війни ще не близько і ось таких поховань які знайдуть після перемоги буде ще чимало....
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16.09.2022 18:49 Відповісти
Боже-Боже…не має слів, одні прокльони ..
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16.09.2022 18:52 Відповісти
Эти фотографии должны быть на всех телеканалах в мире и на всех рекламных щитах! Все должны знать что такое Россия ! Все ! Хотят договариваться с террористами и убийцами которые нарушают все писаные и не писаные законы ? Зачем нам такой мир , в котором есть Россия? Мы хотим что бы наши дети и внуки боялись жить на Земле? Или цивилизация должна удрать на Марс а Землю оставить России! ? С этим надо покончить раз и навсегда, что бы никому неповадно было так себя вести!
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16.09.2022 18:56 Відповісти
а що ж гамнємті мовчить?
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16.09.2022 19:02 Відповісти
Якщо у нас зелена влада заткала Денісову, то прийдеться слухати цих шльондр.
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16.09.2022 19:45 Відповісти
Багато поколінь ця орда буде сплачувати що накоїла за всі століття в Київській Русі-Україна, але вірю що українці і їх покоління наступні будуть добре пам'ятати і весь світ також. Ніякої зброї орді і благ -вони не розуміють цивілізацію!
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16.09.2022 19:05 Відповісти
Нет слов, орки вы должны быть уничтожены
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16.09.2022 19:05 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ СЕБЕ РУКИ ВЯЗАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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16.09.2022 19:06 Відповісти
ти вже свої розв"язав?
совєтчік мля!
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16.09.2022 19:12 Відповісти
А ТЫ ШО НА ПЕРЕДКЕ УМНЫЙ !?
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16.09.2022 20:47 Відповісти
а ты чё не там?
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16.09.2022 22:02 Відповісти
****** русня, після того як вїбем їх з України, треба буде знищувати підерацію, бурятів і всяків чувашів взагалі під нуль
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16.09.2022 19:28 Відповісти
вони невдовзі один одного нищити почнуть.
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16.09.2022 21:27 Відповісти
Дивіться що знайшли..
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16.09.2022 19:28 Відповісти
Це ще одне свідчення геноциду українців російськими фашистами😢
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16.09.2022 20:06 Відповісти
А что тут?
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16.09.2022 21:19 Відповісти
зате у нас не втомлюються викладати відео,як дбайливо ставляться до полоненої русні,дають воду,перев2язують поранення,уважитєльно називають мужикамі,пацанамі,парнямі...потім їх лікують і з почестями,як ВІПів поселяють в санаторій,який сором2язливо звуть табором,а різні малюскі,маляри,мосійчуки тощо кричать: дивіться які ми гуманні,хороші,ми вже справжні європейці,ми не такі бяки,як русня,якій ми здали в полон тисячі наших бійців на страждання,тортури і мученицьку смерть! ***....,як це все гидко!!
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16.09.2022 19:30 Відповісти
Якщо ти не вкурсі, я тобі нагадаю: з 2014-го, в українських тюрмах опинилися багато військовослужбовців ЗСУ та добровольців, за те що ті дозволили собі самосуд над рашистами або колаборантами. На цензорі неодноразово були статті з засудженими патріотами.
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16.09.2022 19:54 Відповісти
Смерть свинособакам.
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16.09.2022 19:33 Відповісти
Просто перестати стріляти...
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16.09.2022 19:37 Відповісти
"они же люди, они не нападут..."
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16.09.2022 19:41 Відповісти
Реєстрація: 13 червня 2022

в кого ?
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16.09.2022 22:04 Відповісти
Пора созывать Совбез ООН и делать доклад по геноциду украинцев и нарушение международных норм московитами

запретить рашкиным театрам и ансамблям гастроли во всем мире - пусть в тайге перед медведями выступают
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16.09.2022 19:40 Відповісти
Как говорил Резников, наш зеленый дедушка, мы не верили, что ОНИ будут бомбить города.... Они не верили... Не верили, что местное население надо эвакуировать.... Вроде умная нация, а какие-то дэбилы....
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16.09.2022 19:46 Відповісти
Реально, чому не скликаэться ООН. При Порошенку за меншы речы скликали. Шо сидимо?
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16.09.2022 20:07 Відповісти
Орки мріяли, як і ригоАнали, наусегда астаца….
А воно в Україні он, ой, як неловко у них вийшло….
Уже урок по тюрмах збирає *****….
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16.09.2022 20:51 Відповісти
А ота армія із зеків іще більше буде катувати як цивільне населення так і полонених. У зеків гальма відсутні зовсім
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16.09.2022 22:12 Відповісти
 
 