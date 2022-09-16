У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець

У визволеному від російських окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв’язаними позаду руками.

Про це повідомив у коментарі журналістам Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиданням на Укрінформ.

"Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він, додавши, що українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками.

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Ймовірно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.

Також серед поховань цивільних зустрічаються цілі сім’ї, додав омбудсмен.

"Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид", - зазначив Лубінець.