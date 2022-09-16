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Ворог зосередив зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 16.09.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 205 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. 

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує тероризувати мирне населення, завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За поточну добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України. Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;
  • на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;
  • на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.
  • на новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 050 осіб, 216 гелікоптерів, 2 199 танків, 1 302 артсистеми та 4 690 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей. Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони, ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка. 

Протягом поточної доби авіація Сил оборони уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.

Також читайте: Після ударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ трупи окупантів вивозили у переповнених вантажівках, - Генштаб

Міцно тримаємо стрій! Разом наближаємо перемогу! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
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16.09.2022 19:17
+20
Правильно казав нещодавно Порох,поки не поставимо ворога у наше становище,щоб вони теж відчули війну та руйнуваня інфраструктири ,ми бажання руйнувати Україну у ворога не відіб,ємо.
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16.09.2022 19:18
+6
это логика оккупанта. "ни шагу назад", "не отступм, ничего не отдадим" - по этому пути прошел 3-й рейх, такая же судьба будет и у 4-го рейха.
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16.09.2022 19:19
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16.09.2022 19:13 Відповісти
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16.09.2022 19:16 Відповісти
Лучше резиновую жопу чтобы больше х.ёв влезло.
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16.09.2022 19:16 Відповісти
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16.09.2022 19:17 Відповісти
рештки вивозять в мішках для мусору...як варіант
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16.09.2022 19:21 Відповісти
"ну єто как остаткi i об'єдкi..."
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16.09.2022 19:22 Відповісти
До кацапів підходять обоє слів і решта, і залишок, коли вони дохнуть...))...
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16.09.2022 19:32 Відповісти
Решта кацапов , типо остальные тоже будут зажмуренные. А Вот залишок от кацапа - рука,нога...(залишок по-кацапски - это остаток).
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16.09.2022 19:52 Відповісти
каароч... если залышок воспроизвести в множественное число, будет решта. Исключение: кацап, всеравно своею рештою станет одниною... у них еще песТгя про ВОВ есть, мол, бегить по полю санитарка, звать Тамарка, в больших кирзовых сапогах... А я молоденький парнишка лет 17, 20, 30...может больше(сосчитаем), лежу с оторванной ногой... глаз в кармане, руки - рядом...
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16.09.2022 20:00 Відповісти
Хотя если прикинуть к носу , шо если от взрыва парнишка лежит залишково (с оторванными руками-ногами), то чего бы не подумать, шо и решта кацапiв, которые были рядом с парнишей, во время взрыва, да не разлетелись навкругы, щобы каждый на своем месте петь такую же камаринскую... Так шо множина распространяется и на кацапов особенно во время их утилизации Кста , в харьковской операции на одного нашего погибшего приходится 10 зажмуренных кацапов.
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16.09.2022 20:12 Відповісти
Правильно казав нещодавно Порох,поки не поставимо ворога у наше становище,щоб вони теж відчули війну та руйнуваня інфраструктири ,ми бажання руйнувати Україну у ворога не відіб,ємо.
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16.09.2022 19:18 Відповісти
Разве когда-то кого-то за всю мировую историю (ладно, за XX век) останавливала разрушенная инфрастуктура больше, чем военный разгром? И чем вы собрались бить до Москвы? Подозреваю, что Москве глубоко плевать, что где-то в Белгородской области горят НПЗ.
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16.09.2022 20:12 Відповісти
"мац-КВА" З веоикої літери,ну ти диви?! Ну як було би глубоко плювати,ти би тут не ошивалося.
Побачимо! Ми отримуємо зброю від США і НАТО, хочеш перевірити краще вона за російську?
мацкву ви і самі спалите, як заповідав кутузов,коли будуть горіти ваші аеродроми та склади з ************, залізниці і мости по яким ви тягнете зброю для України, військомати і військові частини, ваше водопостачання та Електростанціі,коли ти будеш сидіти без інету і немає бути можливості заробляти на укрресурсах, коли будете ховати свої рідних та близьких, подивимося чи тре нам бомбити мацкву,чи ви самі винесете путилера і його друзів уперед ногами.
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16.09.2022 20:28 Відповісти
это логика оккупанта. "ни шагу назад", "не отступм, ничего не отдадим" - по этому пути прошел 3-й рейх, такая же судьба будет и у 4-го рейха.
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16.09.2022 19:19 Відповісти
всегда хотел спросить. как считается по годам\событиям первый, второй, третий рейх. почему именно гитлера называют третьим?
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16.09.2022 20:02 Відповісти
1) История Первого рейха - Священной Римской империи германской нации - началась с момента захвата Италии королем Оттоном I, который в 962 году провозгласил территорию Германии Священной Римской империей. Священная Римская империя просуществовала до 1806 года и была ликвидирована в ходе наполеоновских войн, когда был сформирован Рейнский союз, а последний император Франц II Габсбург отрекся от престола.

2) Второй рейх называют Германской империей. Он был создан в 1871 году, когда Германией правил Вильгельм I и канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк, и существовал по 1918 год, до окончания Первой мировой войны.
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16.09.2022 23:13 Відповісти
тому )(уйло і заговорив про переговори..дивлюсь щоб наше керівництво не попалось на цю пастку
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16.09.2022 19:20 Відповісти
Конечно), Вот пример "утреннего"https://t.me/nexta_live/36622
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16.09.2022 19:25 Відповісти
Уже ничего не поможет. Красная линия необратимо пройдена. Когда Путлера позовут сфотографироваться в подвале дома (кто в теме - тот понял о чем я) - лишь вопрос времени.
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16.09.2022 19:32 Відповісти
лом а лучше осиновый кол уже пора готовить
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16.09.2022 19:35 Відповісти
Вони ще й досі пробують захоплювати виродки.
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16.09.2022 19:35 Відповісти
Як кажуть злые языки,путлер строит Гноев Ковчег 🦍🦍🦍для рюZZkoго мира...🤣😂
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16.09.2022 19:44 Відповісти
Уже совсем рядом 1 октября, дата когда в США начинается новый финансовый год и начинается новый бюджетный план в котором финансирование военных заводов США по программе ленд-лиз. Эта дата казалась такой далекой в июне, но вот она уже совсем рядом, и хочется верить что ВСУ получит все необходимое оружие чтоб выбить шваль пришедшую на чужую землю. Уже пора сломать хребет этому ***** которое возомнило себя императором галактики.
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16.09.2022 19:51 Відповісти
НЕОБХОДИМО БРАТЬ ЮГ И КРЫМ И УНИЧТОЖИТЬ И ЗАХВАТИТЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РФ !!!
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16.09.2022 20:01 Відповісти
ЧФ давно сбежал в Новороссийск, опасаясь ударов с потоплением. )))
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16.09.2022 20:03 Відповісти
ЗНАЧИТ ДОБИТЬ !!!
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16.09.2022 20:44 Відповісти
Це хороша новина,якщо щось може буте хороше на війні.Отже,українське командування довело,що не дурне,й тому безумовно зосередить тепеер всю вогневу потугу саме на цьому напрямку.Там густо москалів,отже щоденний приріст православних та мусульман з їх боку буде відбувати у кращий світ не сотнями ,а тисячами))
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16.09.2022 20:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.09.2022 20:46 Відповісти
 
 