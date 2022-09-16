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Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія - терористична держава, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати Росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в’їзд для російських громадян" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Лилия Стацкая
показати весь коментар16.09.2022 19:34
+14 Ksenia VB
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+12 Віктор Степаненко
показати весь коментар16.09.2022 19:32
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Будь ласка, зачекайте...
не дают заглянуть,он бы с радостью в любой момент.
Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
це не мертві американці, це мертві українці.
другорядна нація.
і коли ми обираємо наших лідерів, які лягають під західні гроші ми приймаємо частину провини на себе.
поки самі себе не почнемо поважати доти мовчки прийматимемо з усіх боків.
Не маскируйся під українську мову, чучело лишнехромосомное!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!