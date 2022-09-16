УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16057 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 696 16
війна (56124) Латвія (847) Ізюм (280) Рінкевич Едгар (140) воєнні злочини (1561)

Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія - терористична держава, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати Росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в’їзд для російських громадян" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
А люди пишуть у соцмережах ,розшукують своїх рідних... царство небесне страждальцям!
показати весь коментар
16.09.2022 19:34
+14
Нормальним людям цього не зрозуміти і не пробачити.
Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
показати весь коментар
16.09.2022 19:42
+12
" Я увидел в глазах Путина мир ." - Зеленский .
показати весь коментар
16.09.2022 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
" Я увидел в глазах Путина мир ." - Зеленский .
показати весь коментар
16.09.2022 19:32 Відповісти
Яких глазах? Туди де він заглядав тільки одне очко
показати весь коментар
16.09.2022 21:54 Відповісти
Щас ему даже в тот шоколадный глаз
не дают заглянуть,он бы с радостью в любой момент.
показати весь коментар
17.09.2022 07:22 Відповісти
А люди пишуть у соцмережах ,розшукують своїх рідних... царство небесне страждальцям!
показати весь коментар
16.09.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 19:39 Відповісти
Нормальним людям цього не зрозуміти і не пробачити.
Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
показати весь коментар
16.09.2022 19:42 Відповісти
Хай кожна істота, яка має російський паспорт, страждає вічно!
показати весь коментар
16.09.2022 19:44 Відповісти
Да, от як суд'я Львов...
показати весь коментар
16.09.2022 19:46 Відповісти
Ну так визнавайте оту "державу" терористами, і справа з кінцем!
показати весь коментар
16.09.2022 20:20 Відповісти
ні, не доводять.

це не мертві американці, це мертві українці.

другорядна нація.

і коли ми обираємо наших лідерів, які лягають під західні гроші ми приймаємо частину провини на себе.

поки самі себе не почнемо поважати доти мовчки прийматимемо з усіх боків.
показати весь коментар
16.09.2022 20:27 Відповісти
Мали можливість обрати президентом українську аристократку із української шляхти. Ан ні вибрали неукраїнця
показати весь коментар
16.09.2022 21:56 Відповісти
а кто лёг под "западні гроші"? может Кучма с Пинчуком, который трубы продавал рашке на миллиарды? Или купленный за 1 млрд кацапских газовых денег Фирташем Ющенко, который назначил Яныка и слил страну под рыгов? Или может Янукович? Или гундосый Янелох Оманский лег под "западные деньги" *****-Патрушева в Омане?

Не маскируйся під українську мову, чучело лишнехромосомное!
показати весь коментар
17.09.2022 11:55 Відповісти
оце об'єктивно, а не те що Блінкен мямлить
показати весь коментар
16.09.2022 21:10 Відповісти
Убийства людей осуществлялись в том числе по наводке местных коллаборанты, тысячи этих ублюдков будут ходить по улицам, в лучшем случае условный срок?😠
показати весь коментар
16.09.2022 21:58 Відповісти
Это же наши люди,надо просто пнрестать стрелять
показати весь коментар
17.09.2022 07:24 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
16.09.2022 22:09 Відповісти
 
 