АРМІЯ SOS оголошує збір коштів на систему автоматизації ППО у чотирьох областях
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АРМІЯ SOS оголошує збір коштів на систему автоматизації ППО у чотирьох областях України.
Потрібно придбати обладнання (комп’ютери, ноутбуки, телевізори, планшети, та інше) куди буде встановлено ПК "Кропива". За сьогоднішнім курсом на обладнання потрібно 6 млн грн, йдеться у повідомленні організації, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже закрили ППО Київської та Донецької областей такими комплексами, маємо схвальні відгуки. Наш програмний комплекс допомагає пришвидшити обмін цілями між Локаційними та Пусковими станціями ППО", - розповіли в організації.
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Будь ласка, зачекайте...
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Але не треба дебільні коменти писати!
ато в тіктоці кажуть що в двох крутих фондах є 70 та 110 млн а вони дають об,яву
на збір 4 млн на щось
я порахував
якщо 180 лямів жержати під% то в місяць мінімальний навар 1,5 ляма
то може тому не вистачає грошей
ні в якому разі не відмовляю людей перераховувати кошти
сам допомагав і допомагаю, але напряму, адресно
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
Почему на вэлыке будывныцтво не оголошуют сбир?
Снова Порох барыга за всё заплатит.
Якщо це так то де зелена влада? Невже немає стільки?
Чи може я що не зрозумів?
Украінці здають уже 9 років гроші, а чи здали вони на захист України із своїми служками від олігархів!!
Дивне мовчання….
(були пропозиції створити "Фонд покаяння" саме для російських олігархів )
"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів.
Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - каже голова фракції "Слуги народи" Давид Арахамія.
Ця падаль продажна, безродна з 19-го цю ідею протягує.
«Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, сегодня они готовы пойти на это. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал Коломойский.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта»
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
Репарації повинні починатись із 3 трильйонів доларів і ні копійкою не менше.
https://focus.ua/uk/digital/529595-*****-v-diji-poyavitsya-novyy-servis-kotoryy-pomozhet-*******-sbivat-rakety-rf
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)