Пентагон оприлюднив список наданої Україні зброї та техніки
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Сполучені Штати надали Україні сучасного озброєння, техніки й обладнання на суму близько $15,8 млрд. Пентагон оприлюднив повний список виділеної ЗСУ допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, це сучасні складні бойові системи, в тому числі 16 РСЗВ типу HIMARS та ракети до них; вісім комплексів ППО типу NASAMS; протирадарні ракети HARMs, 20 гелікоптерів Мі-17; 126 гаубиць калібру 155-мм та понад 800 тис. снарядів до них, у тому числі 2 тисячі високоточних набоїв. У переліку також містяться 20 гаубиць калібру 105 мм та 180 тис. снарядів; 20 мінометних систем калібру 120 мм та боєприпаси до них; пів сотні протиартилерійських радарів тощо.
Крім того, в Україну відправлено 200 бронетранспортерів М113; 100 медичних авто; сотні броньованих авто HMMWV; 126 транспортерів для гаубиць; 22 тактичні ремонтні машини; вантажні трейлери; 18 патрульних катерів; безпілотні катери берегової охорони; машини для командних пунктів; 40 протимінних засобів MaxxPro.
Серед індивідуальних зразків озброєнь ЗСУ отримали понад 1400 зенітних комплексів Stinger; 8,5 тис. протитанкових систем Javelin; близько 32 тис. інших протитанкових систем; 1,5 тис. ракет TOW; понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade; стільки ж дронів Phoenix Ghost; безпілотні повітряні системи Puma та Scan Eagle.
У списку поставок, крім того, зазначені понад 10 тис. гранатометів та стрілецької зброї, більш як 60 млн стрілецьких набоїв, 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів; гарпунні системи берегової охорони. Відправлені також вибухівка С4; прилади нічного бачення, засоби захисту від зброї масового ураження; обладнання для радіоелектронних перешкод, медичні засоби; послуги комерційних супутникових знімків та багато чого іншого.
Загалом, повний список містить понад 45 пунктів різних видів озброєння, техніки, обладнання й послуг.
Будь ласка, зачекайте...
Нажаль ще ні - https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/16/7367815
Боже, бережи Америку!
навіть з урахуванням британіі та європи, це дуже мала кількість
з 2014го року ми могли зробити свої зброї більше чим нам надали
висновок
країною керували та керують ...дараси.
патріотичність то добре, але 91й пам'ятаєте як майбутній президент питав парламент чому вони з Московії ідуть... Розвалювалась армія та соціум всі 30 років.(300) Беня то вже квітки цвілевих грибів.
Один из капитанов самолета VA-25 спас ее, и команда снаряжения сделала для нее стойку, хвостовое оперение и носовой взрыватель.
Але аж занабто возносити теж не треба..то їх обовязок..як ядерну зброю віддали..гарантували наш суверенітет і недоторканість кордонів..так що то їх прямий обовязок іто то вони на мінімалках..
Так добре що тримають слово..особливо UK..а от Балтіським країнам і Польші окрема повага і подяка!
Це оприлюднено для того щоб Дєрмак зі своїм подєльніком Шараповим не розкрали зброю, продаваючи ії кацапам або на Схід.
Чечня 10 років супротив робила рашистам останній раз, Україна набагато більша й Українці гарно воюють.
йди подалі з такими криками про б*атство. ще скажи шо - Братьявахрістє, бокблахаславіАбаму
Они поставляют то, что нужно. Остальное поставляют другие страны. Вчастности полтысячи танков и полторы тысячи бронемашин дали другие союзники Украины.
Кому интересно на портале Орикс есть список того, что в СМИ озвучено было
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html
Висри - Нехай Юрі Сміту зараз Маск подзвонить і передасть 15% акцій Тесли.
а чо? друге - ймовірніше аніх - нехайбохдастьвпередівзад
Ти - бидло.
Спершу верещиш шо ніпамагают - так **** подивись на Єрмака і Демченка і Тартарова - ТИ би таким допомагав?
Точно? Я б на місці Шольца прямо б слав нахер. А виборцям продемонстрував би Оман, шашлички, бугагашеньки, Єрмачки і демченки тартарови і венедіктови і кошові і снаряди з таранами ****!
Про быдло смешно было. Типичный любитель теорий заговоров, магии рептилий и аннунаков. Аргументы против всяких Ермаков у вас на уровне "да ты посмотри на него!" Посмотрел, и что, *****? Выглядит подозрительно потому что глаза прищуренные? Ты мультиков насмотрелся или что? ска, ору с даунов
я не понимаю - если тупо соврамши полетело на лыжах на встречу с террористом, организованную Ермачком, который после этого стал всесильным, то это значит - заговоры?
мультики ага. собственно про было.... есть вакансия. много
А США і тим, хто надає для нас зброю - Велике Дякую!