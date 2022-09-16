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Блінкен про масові поховання в Ізюмі: Багато звірств РФ можуть виявитись воєнними злочинами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що масове поховання, виявлене в нещодавно деокупованому Ізюмі Харківської області є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.
Як сказав Блінкен на пресконференції, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На його думку, "в багатьох випадках вони будуть рівнозначні воєнним злочинам".
Також держсекретар повторив, що США не мають наміру оголошувати Росію державою-спонсором терору, бо це може мати "непередбачувані наслідки", а Вашингтон і так ухвалює відповідні практичні кроки.
Топ коментарі
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.09.2022 20:58
+12 Анатолий К 65c6a92d
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+10 Ан Мур
показати весь коментар16.09.2022 21:33
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Вялічіє в кацапа не просте,
Воно брудне і лізе через вінця
Сусіда вбити для нього святе,
З дитинства має хист злочинця.
Воно одягне з Франції штани,
Кросівки США, німецькі туфлі.
Канадські в хокеїстів ковзани,
Із Чехії наповнить пивом кухлі.
В кредит візьме із США айфон,
Круті в Європу їдуть відпочити.
А на душі в них злоба і прокльон,
Що краще за них можуть жити.
Залізе у машину «Мерседес»,
На краще не зробивши змін,
Прив'яже «колорадку» до колес
Та на стеклі напише «На Берлін».
16.09.2022 р
Анатолій Березенський
Миколаїв
Юристы массово отказываются от платных дел
и занимаются только этими бесплатно.
Как кто то сказал" Все будут наказаны"
І "задокументувати звірства (касапів), які були скоєні", та "створити доказову базу" - все це правильно; але ж потрібно пам'ятати і про тих, хто допустив оте повномасштабне вторгнення касапів 24/02, в результаті чого і стались оті злочини-звірства!
Потрібно пам'ятати про зрадників України, зокрема про дермака, його підопічного Zе, за всю зелена прислугу урода наркомана з головкою ЄрЗе! І потрібно пам'ятати і завжди щеняти прихильників цого клоуна як то Aleks Sun чи Marina c8da85b1, галасування яких і призвело до цих трагедій!
Блінкін, ти ж походженням киянин! Скажи і про цих уродів!
Так само винуваті і ви всі 73/43%зебіли, бо досі не визнаєте власної вини в поразках і трагедіях "24/02.22р."; яка, до речі, започаткована ще 21/04.19р.
А-а-а ни фсе так адназначна! Как нам хорошо знаком этот кацапский вой. У правды есть только одна сторона - к войне в Украине привела власть путина и все кто ее поддерживал. Все остальное - выьросы кацапской пропаганды.
Що значить оце "БАГАТО"?