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аміак (39) війна (56124) Зеленський (17381) полонені (1938)

Експорт російського аміаку через Україну можливий лише в обмін на українських військовополонених, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю агентству Рейтер Зеленський сказав, що запропонував домовленість ООН, яка дорадила відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив.

"Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це лише в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час наступу в Харківській області було взято в полон сотні російських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених, - ООН

Загальна протяжність аміакопроводу Тольятті – Одеса складає – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт. 

Від початку війни транспортування було припинено, як і відвантаження аміаку з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", який зберігається на ОПЗ, був заарештований, і АРМА вже почала його продаж, реалізувавши перший лот 7 тис. тонн за 238,8 млн грн. Уряд України в середині липня ініціював санкції щодо "Тольяттіазот" та "Міндобрива" (Воронезька обл.). 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
и убитых пленных азовцев они тоже воскресят?
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16.09.2022 21:40
+18
перщі слова Зеленського від весни 2019 року в які мені хочеться вірити
а взагалі, не вірю ходному слову від початку виборчої кампанії
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16.09.2022 21:42
+16
боюсь, что опять киданут... как с теми ж АЗОВцами...
пообещают одно, а потом сделают невинные глазки..а мы ничего не гарантировали...
более того... без консультаций с нашими "взрослыми" партнерами... никаких переговоров-договоров !!!
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16.09.2022 21:50
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16.09.2022 21:39 Відповісти
Буває... Але для чого зізнався?
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16.09.2022 22:13 Відповісти
А ти, бачу, латентний - все ховаєтесь. Кому ви нх потрібні...
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16.09.2022 22:37 Відповісти
За аміакопровід був конфлікт з островом Тузла. І мені здається що в Україні є ще досить багато буцімто українських державних підприємств котрі належать не державі Україна а РФ. Одним з них є Припортовий одеський завод. Другий дві залізничні колії від Зернового (Хутір Михайлівський) до Чопа. Так ож російською є буцімто українська Південно-Західна залізниця. Ви запитаєте чому ПЗЗ а що ця залізниця на південному заході України чи РОсійської імперії?. Отожбо Київ це південний захід РФ. І чогось за 30 років незалежності не здогадалися змінити назву чи Росія заборонила? А чому колія належить РФ. Ото на кілометрових стовпах вздовж дороги Київ -Днвпро відлік йде від Києва. А На дорозі від Зернового до Чопа відлік іде чомусь від Москви. Не вірите. Сходіть на головний вокзал ст. Львів на третій перон із східної сторони там висить кілометрова табличка з 1481-3 км від...Києва--Ні від Маскви. Зі Львова до Києва десь 540 км. А управа УЗ на таке запитання відповіді дати не може. Тому й усі іноземці на нас дивляться і не дуже вірять у нашу незалежність. І вся ця війна має дуже неприємний запах
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16.09.2022 23:15 Відповісти
ОПЗ належить державі..ну тобто тому клану який при владі на той момент
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16.09.2022 23:32 Відповісти
ОПЗ належить УКРАІНЕ - не вводите людей в оману
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17.09.2022 03:07 Відповісти
не "військовополонених", а заручнкiв мордора....
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16.09.2022 21:40 Відповісти
США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев.
Об этом сообщили в Пентагоне.
NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
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16.09.2022 22:27 Відповісти
и убитых пленных азовцев они тоже воскресят?
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16.09.2022 21:40 Відповісти
звісно ні але до чого ти це ляпнув? чи проти щоб живих витягти з полону?
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16.09.2022 23:34 Відповісти
перщі слова Зеленського від весни 2019 року в які мені хочеться вірити
а взагалі, не вірю ходному слову від початку виборчої кампанії
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16.09.2022 21:42 Відповісти
Та те саме, бо ******* як яник.
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16.09.2022 23:15 Відповісти
ТИХ ЩО КАЦАПИ ЗНИЩИЛИ,в тебе є совість людська?
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16.09.2022 21:43 Відповісти
Про совість - то зайве.
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17.09.2022 04:18 Відповісти
Слова дійсно дають надію, але подивимось на справи...
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16.09.2022 21:45 Відповісти
***** на це не піде.
Хіба що - пообіцяє... і тільки. Але наіпати обіцянкою вони обидва раді "на раз" - і велике *****, і маленьке.
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16.09.2022 21:48 Відповісти
газопровод на нашій території
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16.09.2022 22:54 Відповісти
мышкин, ти ляпаєш не вникаючи, що людина каже що <*******(або обидва) наїбати може...хоч трохи намагайся думати перед писаниною своєю...ти ж не ватник , нє? до речі два дня пройшло....а Кисилівка досі в сірій зоні а ти дупу рвав за Самойленко...дарма мабуть...
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16.09.2022 23:41 Відповісти
Шпигунський скандал на КБ "Південне". Росії могли "злити" секретні розробки і проєкт "Сапсан"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595

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16.09.2022 21:48 Відповісти
КБ "Південне" самі і шпіони і саботажники водночас - вони ту ракету з оголошення Незалежності роблять
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16.09.2022 22:55 Відповісти
Усіх працівників треба на поліграф І вахтерів теж
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17.09.2022 03:17 Відповісти
угу,як фінансують так і роблять,що не подобається?
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17.09.2022 13:09 Відповісти
Я щось не зрозумів, війна вже більше пів року йде. Ви що до цих пір расєйскій аміак експортували через Україну.
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16.09.2022 21:49 Відповісти
Ні, аміакопровід зупинили 24.02 з огляду на ризик пошкодження. Тому кацапи так і хвилюються...
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16.09.2022 21:51 Відповісти
Дякую за роз'яснення.
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16.09.2022 21:54 Відповісти
И не только амиак.
Запрещено должно быть всему миру с ними торговать.
Уже ж сказали,нам еще с ними жить по соседству,а значит торговать,перепродовать всё с Гафностана в ЕС.
Ты смотри на вещи ширше
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16.09.2022 21:56 Відповісти
І газ теж
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16.09.2022 22:01 Відповісти
газ йде в Європу....
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16.09.2022 22:56 Відповісти
Значить можна торгувати з ворогом?
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17.09.2022 06:07 Відповісти
Це ініціатіва Зелі.
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17.09.2022 10:43 Відповісти
До Зелі хіба не торгували?
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17.09.2022 10:49 Відповісти
вже відповіли-Кремль считает неуместной идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти - Одесса".Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть такой вариантПрямая речь: "Разве люди и аммиак - это одно и то же?!"
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16.09.2022 21:49 Відповісти
звісно ні, для нас найдорожче - люди, для тебе, вовік, смердюча мочевина
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16.09.2022 22:58 Відповісти
За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і «це завдання ГУР виконало».

«Сьогодні вони займаються другим етапом - їх («азовців», - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …
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16.09.2022 21:50 Відповісти
Нехай ця ООН сама вивозить московське лайно, як хоче. Ніякоі допомоги Україні від цієї нікчеми не було і не буде
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16.09.2022 21:50 Відповісти
боюсь, что опять киданут... как с теми ж АЗОВцами...
пообещают одно, а потом сделают невинные глазки..а мы ничего не гарантировали...
более того... без консультаций с нашими "взрослыми" партнерами... никаких переговоров-договоров !!!
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16.09.2022 21:50 Відповісти
отож..нехай наших віддадуть спочатку
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16.09.2022 21:52 Відповісти
А они что-то обещали ?
Или кто-то балакал, что они и ООН и Красный Крест и Всегалактический Совет что-то обещали?
Где чьи либо обещания по Азовцам ?
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16.09.2022 22:29 Відповісти
отож... и получается на голом пиаре преЗЕ отдали пацанов не за хер собачий...
без договоров и обещаний...просто так...
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16.09.2022 22:33 Відповісти
Ви вiрно написали,але менi дуже не сподобалась фраза "как с теми ж АЗОВцами".
Вони наши Героi! А в ваших словах е неповага до них...Но це суто моя думка...
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17.09.2022 18:43 Відповісти
ой... тут не малось шось зневажливе чи образливе...річ про полонених і я хотів підкреслити що саме з тими ж Азовцями...ну не знаю як так ще вказати саме на тих на Азовців а не інших полонених... якщо прозвучало погано - вибачте... не хотів так...навіть не припускав що так можно подумати про ці слова...
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17.09.2022 18:51 Відповісти
Тепер зрозумiло...☺️ Я дуже взразлива щодо наших Захистникiв,
а особливо боляче сприймаю все що стосуеться Героiв Азовсталi...😰
Добре,що ми з Вами порозумiлися-ми ж своi i у нас однаково болить
за наших хлопцiв...😟
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18.09.2022 00:19 Відповісти
зерно продали..цікаво, скільки йому за транзит тієї добривної гидоти пообіцяли? добре раніше ті добрива з під санкцій вивели..
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16.09.2022 21:51 Відповісти
Це і є спецоперація з порятунку?… що вимагала режиму надзвичайної секретності… коли ми дізнаємось, що там сталося насправді?!
хотілося б вірити, та дуже сумніваюся, що ***** на це піде. А для зе, такий собі «хід» - вдасться - це буде перемога, дійсно перемога.., не вдасться - «я зробив все що міг, будемо далі «бла-бла-бла»…
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16.09.2022 21:52 Відповісти
Я так розумію, рашка відмовилась від пропозиції. Нажаль…
Спостерігаємо за аміаком -
«Я зробив би це лише в обмін на наших полонених.Джерело: https://censor.net/ua/n3367696
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16.09.2022 22:05 Відповісти
Ай молодец, 3 в одном! И расею в говно макнул, если поменяет наших пленных не на своих пленных, а на бабло с амиака, и ООН макнул если не организуют такой обмен, и порохоботов макнул, которые воняли что Президент не хочет возвращать пленных.
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16.09.2022 21:52 Відповісти
Зеля ще той барига
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16.09.2022 21:55 Відповісти
Только платит за это всегда украинский народ
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16.09.2022 22:05 Відповісти
Хід сильнии - якшо рашка згодиця -- тоді зелі ніхто б не дорікнув аміаком.
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16.09.2022 21:57 Відповісти
Кацапи відпустять 50 чоловік, а це опудало запустить аміакопровід.
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16.09.2022 21:59 Відповісти
50 таксистов ,а он им ещё 150 кгбэшников за это отдаст+амиак запустит,но согласись украинский лох под впечатлением.
Какой клевый президент,усех раком поставил одним видосиком.
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16.09.2022 22:04 Відповісти
просто буба боиццо шоб гешефт у жыдоугрофиннобурятов не засох...
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16.09.2022 22:01 Відповісти
Завтра объявят о транспорте в обход Украины и он будет орать" Я только предлагал, вы не правильно поняли"
Неужели кого то ещё эта клоунада впечатляет?
Скопировал у Орбана,Ердогана,типа
я тут чего то требовать могу.
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16.09.2022 22:01 Відповісти
газовую трубу перекрой и потребуй повернуть пленных.

из статьи.

"В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…"
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16.09.2022 22:03 Відповісти
Договорняк это класс!
О наказании кацапов уже даже речь не идёт,а скорее всего скоро все санкции будут убирать.
Ты думаешь он озвучивал народу,что он взамен на вывоз зерна кацам отдал?
Только видосики с умным рылом им
показует.
И обмены происходят по 3 кацапа за 1
украинца.
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16.09.2022 22:18 Відповісти
Зара гутеріш заскиглить пРА гоЛат вА вСьоМ МІРє єСЛі нІ БуДєт аМіАкА іс раСєЙі
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16.09.2022 22:04 Відповісти
Звиздьож наше усьо! Не буде ніякого звільнення, як не красуйся. А буде піар компанія "Ми спасаєм вєсь Мір от аміачного голода!!! Поетому опять надо снять часть санкций с Расєї, і разрешіть експорт аміака через нашу територію. Ми ж всєгда гатови памочь партнєрам!"
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16.09.2022 22:04 Відповісти
Договорняк со страной-террористом ?
Не верю !!!
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16.09.2022 22:20 Відповісти
Так тож другие должны их террористами считать,так он хотел.
А об Украине речь и не шла,даже визы для кацов никто не вводил.
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16.09.2022 22:24 Відповісти
Складне питання, бо вздовж всього аміакопроводу треба вводити зону безпеки. З одного боку, добре, що кацапи не повинні бомбити цю зону, особливо, порт і місто Південний, мабуть, Одесу, інші населені пункти в цій зоні. З іншого боку, це ускладнення для наших військ.
Знову- таки, вірити кацапам - остання справа, страшно навіть припустити, що вони можуть нанести удар по Припортовому заводу чи танкерам з аміаком. А можуть.
Звичайно, і наші полонені варті такого обміну. Як це буде невідомо.
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16.09.2022 22:43 Відповісти
нах раССею.. нах везде.. нах навсегда..
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16.09.2022 22:45 Відповісти
Клоун знає що ***** не погодиться, але пропіаритись це святе.
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16.09.2022 22:47 Відповісти
і ще ***** з атомної станції
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16.09.2022 23:10 Відповісти
https://youtu.be/1Y6zQJhW2qo
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16.09.2022 23:12 Відповісти
Якщо це не "торгівлянакрові",тоді,-що ?
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16.09.2022 23:13 Відповісти
якщо раша не погоджується звільнити всіх полонених, то значить їм той аміак до лампочки. Або вже тих хлопців половини нема в живих. І міняти нікого.
сама пропозиція правильна: в обмін на звільнення всіх полонених і ЗАЕС.
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16.09.2022 23:39 Відповісти
А оте гімно, шо у нас в полоні за так віддасте?
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16.09.2022 23:40 Відповісти
Якiй амiакопровiд пiд час вiйни? Зеля в курсi взагалi що це таке? Якщо пошкодять амiако сховище на Одеському Припортовому заводi там пiв Одеси задихнеця! Про Южний я взагалi мовчу. Чи кацапи дали черговi гарантii?
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16.09.2022 23:51 Відповісти
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
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17.09.2022 00:17 Відповісти
В как же патриотические видосики и лозунги? Я всегда говорю -судите не по словам , а по делам! Дела перечислены выше!Но не все! Разминирование Чонгара и сдача юга Украины , попытка сдачи Николаева и Харькова с последующим преследованием людей которые не допустили этого , ну и много другого!
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17.09.2022 00:32 Відповісти
Litvin Aleksey

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17.09.2022 05:52 Відповісти
Деятельность зеклоуна на посту презедента это большая тема для расследований.
Особенно в той части, готовилась ли сдача Украины, потому что поведение зе и слуг алогично нависшей угрозе.
После войны много чего узнаем. Надеюсь что его посадят.
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17.09.2022 07:40 Відповісти
От саме тому і війна закінчиться дуже не скоро.... Щоб не проводити розслідувань...
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17.09.2022 08:08 Відповісти
Вы даже не представляете сколько лохов у нас.которые очарованы видосиками-
гундосиками и свято верят зе.Вот где главная беда Украины.
После Победы будет гражданская война или революция-одни попытаються призвать к ответу предателей.другие будут боготворить зелёную шоблу и прописывать победу им.
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17.09.2022 09:27 Відповісти
Правильно выразился Зе. Надо выставить такие невыгодные ультиматумы для россии. Пусть перевезут свои никчемные аммиаки в обмен на людей.
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17.09.2022 01:32 Відповісти
Но корабли российские не будут заходить в порт Южный под погрузку ?
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17.09.2022 03:04 Відповісти
Де-коли БДК.
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17.09.2022 10:34 Відповісти
Це називається - тихою сапою.
Вже поступово обережно починають знімати санкції з кацапських олігархів, тут вже аміак потече трубою.
Я щодо злочинів проти українців, то ООН займає нейтральну позицію, ну, деколи підгавкує, але результатів - нуль. Але ж ООН стурбоване постачанням аміаку - нонсенс.
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17.09.2022 05:40 Відповісти
А кто то не даёт великим украинским юристам(с 10 дипломами)за бесплатно дела кацапов до суда доводить?
Уверен они все платные дела побросали и щас недосыпают,надоедают занимаются
кацапским делами.
Как с укр.самолетом сбитым в Иране
1,5 г.назад,всем насрать,если нет навару на карман.
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17.09.2022 07:18 Відповісти
Зеля доб'ється свого ! Знімуть з Московії санкціі. А про репараціі і річі не буде.
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17.09.2022 07:36 Відповісти
Хто знає, а експорт транзитом кацапських нафти і газу через територію України в ЄС зараз відбувається?
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17.09.2022 08:06 Відповісти
Весь газ в Європу зараз йде чрез Україну. А поки у на Зеля росіяни і аміак запустять.
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17.09.2022 09:33 Відповісти
Всьо как бы понятно в этом предложении. Непонятно одно нафига ООН амиак? Неужели тоже негров в Африке кормить им.
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17.09.2022 09:30 Відповісти
Це ініціатіва Зелі. Амміак порібен Турції, а Московії зняття санкцій.
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17.09.2022 09:35 Відповісти
Ну вы явно всьо перепутали. Об этой инициативе ООН ещё несколько дней назад писали. А Турции зачем амиак?
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17.09.2022 09:42 Відповісти
ми мразі якщо такого президента терпимо.

нам впарили казочку про голодних африканських діточок і, як наслідок зняли санкції з російського зерна.

тепер наступна казочка про наших у полоні, яких треба визволять.

то ми бл*дь, торгуємо чи воюємо?
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17.09.2022 10:03 Відповісти
Феєсбешник хоче показати який він добрий до пленных ненависных хохлов.Будемо надіятися що найближчим часом на чисту воду виведуть.
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17.09.2022 11:12 Відповісти
 
 