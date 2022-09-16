Експорт російського аміаку через Україну можливий лише в обмін на українських військовополонених, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В інтерв'ю агентству Рейтер Зеленський сказав, що запропонував домовленість ООН, яка дорадила відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив.

"Я проти поставок аміаку з Російської Федерації через нашу територію. Я зробив би це лише в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час наступу в Харківській області було взято в полон сотні російських військовослужбовців.

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Загальна протяжність аміакопроводу Тольятті – Одеса складає – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачався на експорт.

Від початку війни транспортування було припинено, як і відвантаження аміаку з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", який зберігається на ОПЗ, був заарештований, і АРМА вже почала його продаж, реалізувавши перший лот 7 тис. тонн за 238,8 млн грн. Уряд України в середині липня ініціював санкції щодо "Тольяттіазот" та "Міндобрива" (Воронезька обл.).