Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв розповів про гучні відставки в російській армії у серпні. Тоді з посад зняли близько 20 генералів.
На це звернув увагу блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 20 генералів було знято зі своїх постів наприкінці серпня за попереднє "успішне" керівництво "операцією". Давайте подивимося, які висновки зробить верховний головнокомандувач з того, що сталося на Харківському напрямку", - заявив Малофєєв.
"Потрібні кадрові рішення у верхівці. Ті люди, які продовжують півроку вважати, що це розсмокчеться, не повинні перебувати в центрах ухвалення рішення", - розповів прокремлівський олігарх та додав, що під час Другої світової війни у СРСР "було створено комітет оборони, який вживав екстраординарних заходів військового характеру".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595
Стільки зрадників при зелені налізло..
За всіх часів ворожа агентура тут почувалася вільно.
Ющенко на користь агента пу - фірташа розірвав угоду газ-транзит і запустив з Єхануровим ту саму формулу, у якій звинуватили потім зовсім іншу особу. І привів до влади януковича.
Порошенко потис руку пу у Нормандії ще до своєї інавгурації, після чого оголосив одностороннє перемір'я на 2 тижні, під час якого пу безперешкодно завів в обеззброєний усіма попередніми президентами донбас цілу армаду важкої техніки та захопив наші землі. Потім випустив банду гіркіна зі Слов'янська у Донецьк, потім дозволив статися Іловайському котлу з Дебальцевським. А згодом дозволив безкарно знищити наші ********** на 4 артскладах. Яких ЗСУ так не вистачає зараз.
Мій заспамлений вашою фермою допис був про те - якщо хтось не зрозумів, що теперішній керманич України стоїть в одному ряду з переліченими вище попередниками, оскільки усі його дії на посту аж ніяк не сприяли знищенню нашої олігархічно-кланової системи. Лише переділом займався та ротацією функціонерів.
Краще би відразу розстріляли як робив сралін.
Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
Все нормально. Честь и хвала им за это.
Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
А так, нормально все.
Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
А САМЕ :
1. молебни.
2. треби.
3. паніхіди.
4. неусипні псалтирі.
5. помінання 40 днів, пів року, рік.
6. заупокійні служби.
7. літургії на замовлення.
8. жертва на потреби церкви
9. попу на свічки та хліб.
10. продаж книг, молитовників, свічок, масла для червоного кутка...
11. акафісти.
...
PS. За традицією рц (рпц) одне ім'я треба ще помінать в трьох церквах та трьох монастирях (а то і до семи)
ублюдок, оглянись... теперь это другая война, которую вы стыдливо обозвали спецоперацией...
и вы мародеры, насильники, убийцы и оккупанты, воюющие на чужой территории и убивающие мирное население соседней страны, вся беда которых в том, что они начали лучше жить чем вы...
ударься головой об стену, чтоб прийти в себя... и понять, что весь позор и все проклятия падут на ваших детей (а кто-то из них уже гниет в степях Украины)
Значит мы уже победили,войне конец?
"мы даже выборы как ни в чем не бывало проводим"
видимо пришло уже на Козляндии время отменить этот либеральный рудимент и вернуть крепостничество.
Интересно как себя чувствует Мизинцев после таких провалов