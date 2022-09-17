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Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв розповів про гучні відставки в російській армії у серпні. Тоді з посад зняли близько 20 генералів.

На це звернув увагу блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20 генералів було знято зі своїх постів наприкінці серпня за попереднє "успішне" керівництво "операцією". Давайте подивимося, які висновки зробить верховний головнокомандувач з того, що сталося на Харківському напрямку", - заявив Малофєєв.

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"Потрібні кадрові рішення у верхівці. Ті люди, які продовжують півроку вважати, що це розсмокчеться, не повинні перебувати в центрах ухвалення рішення", - розповів прокремлівський олігарх та додав, що під час Другої світової війни у СРСР "було створено комітет оборони, який вживав екстраординарних заходів військового характеру". 

Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв 01
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Топ коментарі
+45
А какие претензии к русским генералам?
Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
Все нормально. Честь и хвала им за это.
Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
А так, нормально все.
Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
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16.09.2022 21:54
+30
Було би дивно, якби не злили.
Стільки зрадників при зелені налізло..
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16.09.2022 22:03
+26
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16.09.2022 21:51
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Шпигунський скандал на КБ "Південне". Росії могли "злити" секретні розробки і проєкт "Сапсан"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595

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16.09.2022 21:49 Відповісти
Було би дивно, якби не злили.
Стільки зрадників при зелені налізло..
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16.09.2022 22:03 Відповісти
А Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко якого кольору були?
За всіх часів ворожа агентура тут почувалася вільно.
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17.09.2022 00:47 Відповісти
Вафліст Микола, а конкретно про Порошенко, Ющенко можеш розказати у чому зрада?
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17.09.2022 12:19 Відповісти
спокійніше Володимир, Козочкін на провокаційному завданні: гніальними допісями із захистом найфортепісіаннішого, стимулює лайкаючих впідобальщиків...
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17.09.2022 18:17 Відповісти
Про Ющенка можу тобі розказати: за мільярд доларів від Фірташа (Росукренерго/Крємль) злив Україну ригам! З тих пір зображає з себе блаженного бджоляра, батька української демократії! Де його "жінка-американка", запитай себе? Яка народила йому стількох дітей і далі не змогла з тим мудаком жити?
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17.09.2022 20:54 Відповісти
не согласен
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17.09.2022 21:53 Відповісти
Можу, ПеДРоТе Вова.
Ющенко на користь агента пу - фірташа розірвав угоду газ-транзит і запустив з Єхануровим ту саму формулу, у якій звинуватили потім зовсім іншу особу. І привів до влади януковича.
Порошенко потис руку пу у Нормандії ще до своєї інавгурації, після чого оголосив одностороннє перемір'я на 2 тижні, під час якого пу безперешкодно завів в обеззброєний усіма попередніми президентами донбас цілу армаду важкої техніки та захопив наші землі. Потім випустив банду гіркіна зі Слов'янська у Донецьк, потім дозволив статися Іловайському котлу з Дебальцевським. А згодом дозволив безкарно знищити наші ********** на 4 артскладах. Яких ЗСУ так не вистачає зараз.
Мій заспамлений вашою фермою допис був про те - якщо хтось не зрозумів, що теперішній керманич України стоїть в одному ряду з переліченими вище попередниками, оскільки усі його дії на посту аж ніяк не сприяли знищенню нашої олігархічно-кланової системи. Лише переділом займався та ротацією функціонерів.
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19.09.2022 20:02 Відповісти
Там покійний директор Дехтярьов спокійно їздив на росію після 2014 року, зустрічався з корєшами-єдиноросами.
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17.09.2022 14:00 Відповісти
Пані Ксенія,думаю що ви серйозна жінка.При зелені налізло напевне багато,тільки розкривати їх будуть десь через 5-10 років,саме по таких важливих позиціях.Ви ж пишете тут не для того щоб з кимось пособачитись?Так от тьотя,яка мала допуск до грифа "Секретно",62 річна.Коли і хто її прийняв,вже не так важливо,бо там були і сині, і білі,і сіро-буро малинові.Людина просто зрадила свою державу Україну.Якщо ви вважаєте що винні все таки зелені,то "Сапсан" розроблявся,коли Арахамія ще по деревах лазив,правда тоді ще в Грузії...
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17.09.2022 19:52 Відповісти
У самого синего моря сидит п.......с дядя боря солнце светит в л..... г..... дядя Боря .......
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17.09.2022 21:56 Відповісти
Та хоч би вони там поїли один одного- плювати.
Краще би відразу розстріляли як робив сралін.
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16.09.2022 21:50 Відповісти
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16.09.2022 21:51 Відповісти
Звільнені під пісню «как харашо бить гєнєралом»!
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17.09.2022 20:39 Відповісти
добре що хоч малафйов розказує ко коється в кремлі
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16.09.2022 21:52 Відповісти
А какие претензии к русским генералам?
Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
Все нормально. Честь и хвала им за это.
Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
А так, нормально все.
Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
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16.09.2022 21:54 Відповісти
Найменш усього воювати з Україною бажали саме кацапські генерали, бо знали дійсний стан збройних сил. До речі сказати у нас таких "потужних будівників" також достатньо багато, не більшість, але є.
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17.09.2022 15:49 Відповісти
то ли еще будет...
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16.09.2022 21:54 Відповісти
ой йо йой
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17.09.2022 21:59 Відповісти
Поздно пить "боржоми", малафеич. Почки окончательно отказали 24.02.22.
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16.09.2022 21:55 Відповісти
😁😁😁 Яке дурне! Навіть якби кацасів очолив сам Наполеон, то це ніяк не вирішило б їхніх проблем.
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16.09.2022 21:56 Відповісти
Наполеон слабак, ось фельдмаршал-генералісімус ***** ввійде в історію, як феєречний долбойоб, який проїбав більше, ніж було можливо
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17.09.2022 12:22 Відповісти
рпц - вірніше рц (росцерква) : саме та, що свого здобула у 2022році.

А САМЕ :

1. молебни.

2. треби.

3. паніхіди.

4. неусипні псалтирі.

5. помінання 40 днів, пів року, рік.

6. заупокійні служби.

7. літургії на замовлення.

8. жертва на потреби церкви

9. попу на свічки та хліб.

10. продаж книг, молитовників, свічок, масла для червоного кутка...

11. акафісти.

...

PS. За традицією рц (рпц) одне ім'я треба ще помінать в трьох церквах та трьох монастирях (а то і до семи)

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16.09.2022 21:57 Відповісти
Підтримую! До стінки усіх, як "екстраордині заходи військового характеру". А для профілактики і решту військових на концерт Кобзона відправити.
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16.09.2022 21:57 Відповісти
З українською бабою Поразкою будуть знайомі все більше і більше рузге єнералів.
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16.09.2022 21:59 Відповісти
***... все как и 80 лет назад... приравнивают себя к войне 1941-1945 года...
ублюдок, оглянись... теперь это другая война, которую вы стыдливо обозвали спецоперацией...
и вы мародеры, насильники, убийцы и оккупанты, воюющие на чужой территории и убивающие мирное население соседней страны, вся беда которых в том, что они начали лучше жить чем вы...
ударься головой об стену, чтоб прийти в себя... и понять, что весь позор и все проклятия падут на ваших детей (а кто-то из них уже гниет в степях Украины)
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16.09.2022 21:59 Відповісти
Путин-не полководец,карлик по уму,хоть и с о стальными яйцами.Но самое смешное что все те генералы-импотенты военных стратегий,хоть меняй хоть не меняй.Они сделали себе карьеру и звание ради бабла,а тут их воевать заставили....Говно,которое всем хочет доказать что оно не говно-это росия.
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16.09.2022 22:00 Відповісти
палко вводєц
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16.09.2022 22:27 Відповісти
navriat -li... Daže esli červiak v epoksidke, kak v tom anekdote pro studenta i profesora...
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18.09.2022 05:05 Відповісти
Нічого, Лиман відкриє дорогу на Донбас. Чекаємо на нову епопею
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16.09.2022 22:00 Відповісти
Згортайтесь кацапи
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16.09.2022 22:02 Відповісти
в гареме пополнение..
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16.09.2022 22:04 Відповісти
Та хоть 200 -- шось це не гріє .
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16.09.2022 22:04 Відповісти
Я не припомню что бы в Украине генералов пачками снимали с должностей.
Значит мы уже победили,войне конец?
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16.09.2022 22:10 Відповісти
Клоун этим, тоже практикуется.
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17.09.2022 16:22 Відповісти
Кому на россии кроме этого чепушилы и горстки ему подобных нужна всеобщая мобилизация и военная экономика для "освобождения" чужих для них территорий? Долбо...бы кашу заварили, веря во влажные мечты "а-ля Киев за 3 дня", а теперь не знают как выбраться. Ничему их Афганистан не научил.
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16.09.2022 22:16 Відповісти
Ще близько 10 генералів ЗСУ звільнили, десь зараз на концерті відпочивають
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16.09.2022 22:25 Відповісти
Не розумію кацапських генералів , які не можуть знищити головного терориста світу - ху@ла 🙁
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16.09.2022 22:37 Відповісти
Пусть их ещё и ******... а они пусть ****** тех кто ****** их.. для гомосеков касапов это нормально..
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16.09.2022 22:43 Відповісти
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17.09.2022 06:22 Відповісти
ключевая здесь фраза у кацаперда:
"мы даже выборы как ни в чем не бывало проводим"
видимо пришло уже на Козляндии время отменить этот либеральный рудимент и вернуть крепостничество.
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17.09.2022 10:47 Відповісти
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17.09.2022 12:16 Відповісти


Интересно как себя чувствует Мизинцев после таких провалов
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17.09.2022 22:49 Відповісти
Да кацапiя вставала с колiн i впала на карачки!!
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17.09.2022 23:50 Відповісти
Ну если блогер, инфа сотка. Вот баба Галя у подъезда, может ошибаться.
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18.09.2022 00:00 Відповісти
обосрались по ляхи.
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18.09.2022 00:04 Відповісти
 
 