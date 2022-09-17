Понад 20 генералів ЗС РФ знято з посад за поразки в Україні у серпні, - прокремлівський олігарх Малофєєв

Прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв розповів про гучні відставки в російській армії у серпні. Тоді з посад зняли близько 20 генералів.

На це звернув увагу блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20 генералів було знято зі своїх постів наприкінці серпня за попереднє "успішне" керівництво "операцією". Давайте подивимося, які висновки зробить верховний головнокомандувач з того, що сталося на Харківському напрямку", - заявив Малофєєв.

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"Потрібні кадрові рішення у верхівці. Ті люди, які продовжують півроку вважати, що це розсмокчеться, не повинні перебувати в центрах ухвалення рішення", - розповів прокремлівський олігарх та додав, що під час Другої світової війни у СРСР "було створено комітет оборони, який вживав екстраординарних заходів військового характеру".