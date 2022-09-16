Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон

У США очікують, що дві батареї зенітних ракетних комплекси NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО) будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.

Відповідну інформацію озвучив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть відправлені протягом наступних двох місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема, від літаків, безпілотників та крилатих ракет" – зазначив представник Пентагону.

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