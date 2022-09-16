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Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

У США очікують, що дві батареї зенітних ракетних комплекси NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО) будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.

Відповідну інформацію озвучив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть відправлені протягом наступних двох місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема, від літаків, безпілотників та крилатих ракет" – зазначив представник Пентагону.

Також читайте: Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».

3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1

Комментарии: 1



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16.09.2022 22:03
+12
Нас убивали ракетами вчора і сьогодні.
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16.09.2022 22:01
+12
Не хочеш у Верховного головнокомандувача ЗЄ спитати, як так вийшло, і чи можна асфальт поміняти на ППО?
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16.09.2022 22:50
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16.09.2022 21:57 Відповісти
Полная батарея NASAMS 2 состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, одного центра FDC, одной машины с электронно-оптической камерой (MSP500) и один автомобиль Tactical Control Cell.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 кмкм)[31] ЗРК NASAMS - 20 (ракетой AMRAAM ER - 40) Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85 ВСкорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000 Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1020
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16.09.2022 22:48 Відповісти
Нас убивали ракетами вчора і сьогодні.
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16.09.2022 22:01 Відповісти
То вже тебе убили, можна не слати?
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17.09.2022 09:09 Відповісти
Затягуют а кожен день нас вбивают -- шо не так.
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17.09.2022 09:23 Відповісти
Затягують шарманку крємлєботи.
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17.09.2022 09:42 Відповісти
аристович казав, що у рашистів ракети закінчаться через два місяці...а цей, чувак, дуже афторитетний експерд!
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16.09.2022 22:01 Відповісти
він з самого початку війни говорив: "що що, а ракет у рашки вистачить до самого кінця війни", а ви форсите травневий-червневий фейк про нього. незрозуміло тільки чия методичка
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16.09.2022 22:27 Відповісти
найти тебе видео где он говорит что ракет у рашки на 2-3 недели? повесишь на канадском каштане после этого? или хотя бы на канадском VPN-е
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16.09.2022 23:24 Відповісти
Сколько вам платит Арестович за то, что вы его в комментарий вставляете?
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17.09.2022 09:11 Відповісти
В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».

3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1

Комментарии: 1



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16.09.2022 22:03 Відповісти
В Будапештском меморандуме в кавычки заключен только один "гарант", который его нарушил.
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17.09.2022 09:27 Відповісти
два месяца?
торопыги,однако..
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16.09.2022 22:05 Відповісти
Не хочеш у Верховного головнокомандувача ЗЄ спитати, як так вийшло, і чи можна асфальт поміняти на ППО?
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16.09.2022 22:50 Відповісти
А ты я смотрю специалист по логистике между полушариями.
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17.09.2022 09:12 Відповісти
чому відразу не після "перемоги"? в нас люди гинуть, може хто не знає...
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16.09.2022 22:16 Відповісти
упродовж (протягом) 2 місяців... а не через 2 місяці - це вже бистріше )))
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16.09.2022 22:21 Відповісти
Це може означати через тиждень після того, як вони вже тут.
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16.09.2022 22:24 Відповісти
Та чого там ,шановні "гаранти" не поспішайте, чого там два місяці, давайте через півроку.
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16.09.2022 22:24 Відповісти
Верно,США гарантировали,что не нападут на Украину и сдержали слово. Спешить им некуда,Украина не член НАТО и не имеет двустороннего договора об обороне.Будем благодарны за то,что получаем,сопли размазывать некогда.
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16.09.2022 22:47 Відповісти
Гаранты чего? Того, что не будут нападать? Так они и не напали. Какие претензии?
Хочется много и сразу? Так они и дают. Много. Очень много. Но на это "много", надо много подготовленных спецов. Или вы думаете, что железяки сами воюют? Не читайте подолячьих газет.
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16.09.2022 23:39 Відповісти
гаранти суверинетету України.
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17.09.2022 02:00 Відповісти
Так вони і не порушують суверенітет.
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17.09.2022 09:15 Відповісти
Ну шмарклі то ти ,чоловіче тут розмазуєшь,мої то воюють,а не сперечаються в инеті ,бо немає коли,вони сплять в кращому випадку 5 годин на добу.А на рахунок виправдання слабкоїдопомоги,я знаю ,який контингент тут це підтримує,кацяпам перше що написали у методічках, росказувати що бедопештський меморандум нічого не вартий.Не зовсім так, кацапе, ти все таки не тільки методічки читай - домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
Так що гарантіі де які надавалися за втрату ядерної зброї Україною, і оскільки і в цьому напрямку нічого не зроблено, то претензии від України цілком правомірні.
А якщо честно,це підла підстава Україні, і шмарклі жував на той час наш президент ,віддаючи яо.
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17.09.2022 10:30 Відповісти
Ну так и почитайте документ. Штаты ни одно из подписанных обещаний не нарушили. И выполнили то, что там было прописано. Другое дело, что прописана там была полная фигня. Созвать, озаботиться и прочее. Ну озаботились они. Ну созвали ООН. Легче стало?
Если уж и задавать вопросы, так высшему политическому руководству страны. За снятие с себя статуса ядерной державы, можно и нужно было вытребовать договора сродни натовским. С четкими обязательствами сторон по оказанию военной помощи. А так... Вспомните, что напад рашки на Украину в 14 году Украина встретила в статусе страны, на которой висели западные санкции. Которые не то что вооружение, каски и бронежилеты не позволяли поставлять. И Порох, как подорванный мотался по всему свету, стараясь прорвать эту блокаду. Вспомните. Так что пенять Штатам, что хреново защищали, ну то такое... Более того, если бы не Штаты, сами знаете что сейчас было.
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17.09.2022 12:38 Відповісти
Сам ти тупий "ботінок", тільки весною зареструвався ,до сих пір війна не турбувала ? 8 років як іде!Я за Пороха голосувала,і вважаю його найкращим президентом, але поміч гарантів йде дуже повільно, як і санкціі. За 8 років ,роійське лайно така могутня сила як ЕС,НАТО,США,могли з кацапіі дірку від бублика зробити .Як можешь ти когось докоряти владою, як саме згодне на те що подадуть хоч трошки, миж віддали свою зброю ядерну під гарантіі , і вже 8 років як вбивають,катують обкрадають Україну і кінця не видно.На рахунок "ботіхи" я зареестровано через ФБ, можешь зайти на мою сторінку і впевнитися, що я не тільки голосовала за Пороха і завжди його підтримую, я рахую Зевладу зрадницькою, а ще я дружина і мама українських воїнів. А ти - хамло новоспечене,не знаєш людину притримай дурного язика!
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17.09.2022 01:59 Відповісти
Так до тебе не дійшло нічого?Або ти дійсно бот. Але і я тут з 2014 року,з Майдану,і таких" патріотів " котрі провокують сваркиі пишуть образи не зважаючи на пояснення я вже бачила - перебачила. І знаю як вас вчити,ботва. Це я в останне тобі написала,а зараз пишу адміну на СФ, за особисті образи стосовно мене..Розмова скінчена.
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17.09.2022 02:26 Відповісти
Дякуємо друзі і захисники світу США! Кацапи вже мабуть усвідомили, що на чиєму боці у війнам були США, Англія, Нова Зеландія, Австралія - то ті війни вигравалися. Так що результат відомий, не відомий пока час знищення московії, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу історію.
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16.09.2022 22:24 Відповісти
та й німці щось обіцяють до кінця року
а може перенесете на травневі свята????
ми ж нікуда не спішимо
в нас зовсім не горить.
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16.09.2022 22:25 Відповісти
Ху із"травневі свята" для німців не поясните?Бо я в німців знаю тільки "Октобер-фест" на жаль.
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16.09.2022 22:37 Відповісти
ну я так, образно сказав
тіпа нам не дуже й швидко треба та зброя..... могли б і в 2023му прислати
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16.09.2022 22:42 Відповісти
А могли б і у 2030 прислати. Дякуй за те, що дають.
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17.09.2022 09:17 Відповісти
вісім комплексів ППО типу NASAMS Джерело: https://censor.net/ua/n3367689

це вони забулися, бо вже надали (якщо мати віру повідомленням на цьому ж сайті)
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16.09.2022 22:29 Відповісти
2 зараз, 6 - до 2024 року, такі справи. Тому ми ведемо перемови і щодо інших систем.
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16.09.2022 22:32 Відповісти
Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть відправлені протягом наступних двох місяців Джерело: https://censor.net/ua/n3367698

загалом тут вони сподіваються (щодо 2 батарей) - а там рапортують, що вже надали 2 батареї

таке буває
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16.09.2022 22:35 Відповісти
отакі цікаві повідомлення наводять на думку: славнозвісні 15,8 мільярдів баксів НЕ є вартістю фактично отриманої від США допомоги - скоріш ці гроші вже списані з бюджету США як допомога, а коли відбудеться фактичне отримання відповідної амуніції та зброї - це інше питання
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16.09.2022 22:48 Відповісти
ЯКЩО ПОСТАВКУ ЗАСВІТИЛИ В ПРЕСІ - ТО ПОСТАВКА ВЖЕ ЗДІЙСНЕНА ,,,
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17.09.2022 00:30 Відповісти
так здійснена (див. цензор.нет) -- чи сподіваються (див. цензор.нет)???

у Чапека був такий персонаж, що він казав: "Якби те була брехня, про це не написали б у газеті"
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17.09.2022 01:08 Відповісти
Там змішано все. Частка йде під конкретні економічні потреби, частка під замовлення і логістику зброї. Перевезти її приховано теж грошиків коштує.
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17.09.2022 09:20 Відповісти
А чому США "очікують"? - Хіба рішення приймають не вони? Якісь дивні формулювання...
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16.09.2022 22:44 Відповісти
є виробник, випробування і т.д.

ЗРК це не пиріжок
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16.09.2022 22:51 Відповісти
США купляють їх для нас.
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16.09.2022 23:03 Відповісти
Можно на ростов стрелять.. и на яныка под шумок поохотиться..
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16.09.2022 22:47 Відповісти
Нет, это ракета земля-воздух. И скорее всего у нее есть самоликвидатор если прошла мимо цели.
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16.09.2022 23:02 Відповісти
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16.09.2022 22:52 Відповісти
Деякі українські міста очикують ефективного захисту повітряного простору щодня, з 24-го лютого; при цьому до них прилітає щодня, руйнується інфраструктура, знищуються цілі мікрорайони. Це справжній апокаліпсис! Тому, панове західні партнери, ворушіться швидше, якщо не хочете чогось подібного у ваших країнах.
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16.09.2022 23:01 Відповісти
від ракет "цілі мікрорайони" не знищуються, не ***** ото тільки окремі споруди
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16.09.2022 23:27 Відповісти
Слышишь, а приедь-ка ко мне в Николаев, я тебе покажу что с микрорайоном делает залп рашкованских С-300 из-под Скадовска. Вы там такие умные и специалисты по ракетам, на галёрке.
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16.09.2022 23:38 Відповісти
Ты рассчитываешь, что насамсы кто-то поставит на передке?
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17.09.2022 09:22 Відповісти
Гамнюк, вылезай из кустов и приедь в Харьков на Северную Салтовку. Там поймешь, кто ты.
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17.09.2022 18:45 Відповісти
По их странам не прилетит, и они это знают. А то что Рашка тратит ракеты об Николаев и Харьков - им пофигу, главное чтоб ракеты тратились.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев, мне в Николаев, каждую ночь прилетает по 3-8 крылатых ракет. Иногда Ониксы, последнее время С-300. Живого здесь почти ничего не осталось. Раздолбаны все университеты, много школ, и разумеется дома. Взрыв С-300 (а это слабая ракета) сносит крыши домам в радиусе 100 м от взрыва. Стекла выбивает в радиусе 200 м.

Об этом неудобно говорить, но мы уже в семьях, даем друг другу инструкции на тот случай если не вернемся домой из очередного супермаркета. Повыучивали номера ближайших знакомых. Ходим с мини-аптечками, нацарапанной группой крови и резусом. Печально это все.

А все потому что какие-то ******** - дали приказ на разминирование перешейка и бескровную сдачу Херсона. Вот все в округе 200 км и страдает.
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16.09.2022 23:36 Відповісти
Ещё год назад я тусил в Николаеве...новый год там в встречал на площади, даже не верится...
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17.09.2022 00:46 Відповісти
Сдача была, вот только давай не будем песдеть про "бескровную", ага?
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17.09.2022 09:24 Відповісти
В Харькове ситуация не лучше, причем нет даже надежды на то, что после изгнания орков с Украины, городу может быть обеспечена безопасность с воздуха. Якобы из-за близости рашки, но при желании можно найти вариант; жаль, что походу его никто не ищет.
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17.09.2022 18:54 Відповісти
Не квапляться хлопці...
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17.09.2022 03:57 Відповісти
Каже нам спеціаліст по збору та відправці батарей насамс, Марта Шепель.
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17.09.2022 09:25 Відповісти
 
 