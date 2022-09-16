9 452 65
Дві батареї ЗРК NASAMS будуть відправлені Україні протягом наступних двох місяців, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У США очікують, що дві батареї зенітних ракетних комплекси NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони (ППО) будуть доставлені в Україну протягом двох місяців.
Відповідну інформацію озвучив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть відправлені протягом наступних двох місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема, від літаків, безпілотників та крилатих ракет" – зазначив представник Пентагону.
Топ коментарі
+19 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар16.09.2022 22:03
+12 Валентин Коваль
показати весь коментар16.09.2022 22:01
+12 Герхард
показати весь коментар16.09.2022 22:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км (в км)[31] ЗРК NASAMS - 20 (ракетой AMRAAM ER - 40) Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85 ВСкорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000 Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1020
3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1
Комментарии: 1
Нравится
Комментировать
Поделиться
торопыги,однако..
Хочется много и сразу? Так они и дают. Много. Очень много. Но на это "много", надо много подготовленных спецов. Или вы думаете, что железяки сами воюют? Не читайте подолячьих газет.
Так що гарантіі де які надавалися за втрату ядерної зброї Україною, і оскільки і в цьому напрямку нічого не зроблено, то претензии від України цілком правомірні.
А якщо честно,це підла підстава Україні, і шмарклі жував на той час наш президент ,віддаючи яо.
Если уж и задавать вопросы, так высшему политическому руководству страны. За снятие с себя статуса ядерной державы, можно и нужно было вытребовать договора сродни натовским. С четкими обязательствами сторон по оказанию военной помощи. А так... Вспомните, что напад рашки на Украину в 14 году Украина встретила в статусе страны, на которой висели западные санкции. Которые не то что вооружение, каски и бронежилеты не позволяли поставлять. И Порох, как подорванный мотался по всему свету, стараясь прорвать эту блокаду. Вспомните. Так что пенять Штатам, что хреново защищали, ну то такое... Более того, если бы не Штаты, сами знаете что сейчас было.
а може перенесете на травневі свята????
ми ж нікуда не спішимо
в нас зовсім не горить.
тіпа нам не дуже й швидко треба та зброя..... могли б і в 2023му прислати
це вони забулися, бо вже надали (якщо мати віру повідомленням на цьому ж сайті)
загалом тут вони сподіваються (щодо 2 батарей) - а там рапортують, що вже надали 2 батареї
таке буває
у Чапека був такий персонаж, що він казав: "Якби те була брехня, про це не написали б у газеті"
ЗРК це не пиріжок
Вот уже на протяжении нескольких месяцев, мне в Николаев, каждую ночь прилетает по 3-8 крылатых ракет. Иногда Ониксы, последнее время С-300. Живого здесь почти ничего не осталось. Раздолбаны все университеты, много школ, и разумеется дома. Взрыв С-300 (а это слабая ракета) сносит крыши домам в радиусе 100 м от взрыва. Стекла выбивает в радиусе 200 м.
Об этом неудобно говорить, но мы уже в семьях, даем друг другу инструкции на тот случай если не вернемся домой из очередного супермаркета. Повыучивали номера ближайших знакомых. Ходим с мини-аптечками, нацарапанной группой крови и резусом. Печально это все.
А все потому что какие-то ******** - дали приказ на разминирование перешейка и бескровную сдачу Херсона. Вот все в округе 200 км и страдает.