Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються всі злочини рашистів, збираються докази їхньої винуватості. Знайдені катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців.
Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини. Добре, що в структурах ООН уже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи.
Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей, ми дамо такий доступ, який допоможе повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Чи тоді, коди ЗЄ кацапам концерти давав у Москві?
Чи вже у лютому 2022, коли ЗЄ брехав про початок війни і прирік цих людей на смерть?
Но там же наши люди,надо просто перестать стрелять.
А хто не виїхав досі - не виїхали б і після попередження.
Хоча зебілів, що попереджай, що не попереджай - результат один - там мізків немає!
Всі думали, ну подумаєш, що вони до нас-мирняків мають, вони на Київ йдуть, а ми тут пересидимо.
Тим більше на Сході, там взагалі їх браттями вважають.
Ніхто нікуди б не виїхав, ні зебіли, ні порохоботи.
За твоєю логікою - всі хто зараз в Польщі, це ті кого попередили???? Зебіли, що у вас замість мізків????
З мого населеного пункту хто хотів - зібрались і виїхали в перші години 24.02. Тут готуватись не треба довго.
Інші виїжджали коли пропало світло - після 2 березня, вже під обстрілами.
Вибравши "перестатьстрєлять", дивно було б чекати і вимагати чогось іншого. Все логічно.
То який шанс, що до війни хтось би виїхав? Не треба себе обманювати.
Мабуть репетирують спочатку...
Договорняки это хорошо,жаль Гитлер не знал,что так можно.
5 год ·
За "обнімаю, жму руку" Деркач, як виявилось, незаконно отримав 567 тисяч доларів від спецслужб РФ в період 2019-2022 років.
Цікаво: а скільки отримав за це Зеленський? Який спершу передав агентові ГРУ оті "плівки Деркача" (а насправді таємні записи розмов із президентського офісу), а потім наказав венедіктовій на основі пресконференції агента ГРУ відкрити справу проти американського істблішменту?
А скільки отримали підсанкційний Дубінський і, до речі, де він? У нього вже відрубані руки?
Насправді, Деркач гуляв собі вільно по країні, як і Медведчук, вони творили свої злі справи, а Портнов взагалі відкрито складав розстрільні списки патріотів. І зеленому кагалу не було до цього діла.
Бо правда в тому, що вони - партнери. Партнери по антиукраїнській коаліції.
Ця антиукраїнська коаліція в Україні утворилася в 1919 році з продрозверстки і розстрілів. А у 1991 року ця антиукраїнська коаліція зробила все, щоб утриматися при владі. А між цими двома точками папік Шефіра мочіл біндєровцев на Западной Українє, а Медведчук мочіл Стуса на Восточной. Ось і все. Схід і Захід разом. Разом грабують Україну, а патріотів знищують і саджають, щоб не заважали.
Чим швидше дурні голови зрозуміють, що ми 30 років топчемося, бо вони постійно обирають Кучму замість Чорновола, а Зеленського, чий дідок у Кривому Розі розганяв Майдан, замість Порошенка, який з Майдану виносив поранених, тим менше українців загине знову.
Кажеш олігарх Порошенко ? А Пороху не треба було вибивати зброю з протягнутою рукою
по Європі, бо вона робилась на підприємствах України - Громи, Нептуни, Вільхи, Оплоти, БТР 4 Є, Козаки, САУ Богдана, все робилось у нас в Україні.
Дебілізм практично невиліковний.
Вова зеленський ти товаришував з Портновим і іншими людьми Януковоща і ригами?
Товаришував , бо багатьом з них дав посади у свому уряді (хоча б Татаров)
Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .
ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
Чуєш, Слуга!
и не собирается эту войну заканчивать (с)
Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- пряма мова Зе з відосіка
Привлечь медийников и международные организации!
На законодательном уровне сама Украина вполне может и должна объявить наРФию страной-террористом и добиваться этого от мира!
Это геноцид! Такое зверство нельзя прощать и забывать!
Все эти военные преступления не могут происходить просто так, от простых солдат. Это невозможно. Все эти концлагеря и пыточные - это позиция государства Россия, как это было в фашистской Германии прошлого века.
Почти тоже самое...колхози и раскулачивание украинцев...а потом Голодомор 1932-33гг...в политике кремля ничего не меняется за последние 100 с лишним... Лет..разве что ракетный террор добавлен....
Він шукає причину. якою можна це пояснити американцям.
Це добре розуміють в Генштабі.
Залужний став ПОЛІТИЧНО фігурою, хоче він того, чи ні.😡