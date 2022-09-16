Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються всі злочини рашистів, збираються докази їхньої винуватості. Знайдені катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців.

Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини. Добре, що в структурах ООН уже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи.

Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей, ми дамо такий доступ, який допоможе повідомити світу, що рашизм має бути засуджений", - сказав Зеленський.

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