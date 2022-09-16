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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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Жириновський (218) Путін (21421) санкції (6827) Євросоюз (6990) Михайло Фрідман (38) Усманов (14)

Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс

Після затвердження Радою Європейського Союзу рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, з нього зникли кілька людей.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Так, більше під російські санкції не підпадає Саодат Нарзієва – сестра російського олігарха Алішера Усманова, наближеного до Володимира Путіна.

Нарзієву включили до санкційного переліку ЄС у квітні. Приводом для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом із Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.

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Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жириновського та колишню дружину російського олігарха Михайла Фрідмана Ольґу Айзіман.

Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не уточнюється. У випадку Жириновського нею стала смерть.

"Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку", – повідомили The Guardian представники сестри олігарха.
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Топ коментарі
+13
Арахамія та ОПЗЄ працюють.
Кацапські бабосики їм не смердять.
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16.09.2022 23:23
+12
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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16.09.2022 23:34
+9
Можливо, допомогли єрмакі з арахаміями.
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16.09.2022 23:23
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Арахамія та ОПЗЄ працюють.
Кацапські бабосики їм не смердять.
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16.09.2022 23:23 Відповісти
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16.09.2022 23:48 Відповісти
Можливо, допомогли єрмакі з арахаміями.
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16.09.2022 23:23 Відповісти
Не покійного Жириновського, а здохшого.
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16.09.2022 23:23 Відповісти
Нині покійний Жириновский... Коли так говорять, виникає враження, що покійник може воскреснути.
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16.09.2022 23:24 Відповісти
Скоро все санкции уберут,глядя на то как
ЗЕ свой язык с кацапских жоп не вынимает
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16.09.2022 23:27 Відповісти
ні так звана опозиція, ні лідери громадських думок, ніхто, не пропонують нічого, для зміни ситуації, тому маємо те , що маємо, а кремлівська агентура, на чолі голови офісу презека єрмака, , працює не покладаючи рук!
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16.09.2022 23:36 Відповісти
Так Жирік же ж таки всьо.
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16.09.2022 23:29 Відповісти
Слухає кобздона.
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16.09.2022 23:30 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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16.09.2022 23:34 Відповісти
*****, коли це скінчиться??? Ми цього Єрмака приберемо???
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16.09.2022 23:36 Відповісти
Там їх ціла партія і люди на місцях : контрабандисти, рейдери, аферисти з бюджетом, асфальтники,
торгівці землею, торгівці зброєю від Шарапова, і так по всій Україні.
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17.09.2022 00:44 Відповісти
это не АЗОВцев спасать, тут свои слуги яхве
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16.09.2022 23:41 Відповісти
де пропала абхазька мавпа? Вона обілечує раша-олігархів (з Абрамовічем так класно вийшло, чому не повторити): "запровадити легальну процедуру, за якою олігархи зможуть «відкупитися» від санкцій, передаючи гроші на відбудову України"

Арахамія: Міжнародні партнери запропонували Україні створити «фонд покаяння» для російських олігархів
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16.09.2022 23:48 Відповісти
Европа просто не может отказаться от ворованных российских денег.
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17.09.2022 00:09 Відповісти
Первым должен об этом озаботиться МИД во главе Кулебы, а уж потом Guardian. А получается что французский журнал делает для Украины больше украинского министерства иностранных дел. Сколько можно игнорировать бездействие МИДа Украины,
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17.09.2022 00:11 Відповісти
Фридман, Айзиман, Владимир Вольфович Эйдельштейн, Нарбиева... Узкий мир.
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17.09.2022 00:22 Відповісти
АГРОХІМІЯ ПОСТАРАВСЯ МАБУТЬ В СТАМБУЛІ.
Бізнес гарний, краще асфальту - за мільони доларів знімати санкції з кацапів.
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17.09.2022 00:42 Відповісти
Пропоную не повертати в санкційний список жиріновського , а замінити його шуфрічем .
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17.09.2022 05:18 Відповісти
Гео Лерос о санкциях Украины против мавзолейных крыс недавно рассказал в Ютьюбе...туфта это все...хоть и в списке значится свыше 600 хмырей путлера...
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17.09.2022 06:33 Відповісти
Макаки отлично проделали свою работу.
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17.09.2022 09:46 Відповісти
 
 