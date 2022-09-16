Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана

Після затвердження Радою Європейського Союзу рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, з нього зникли кілька людей.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Так, більше під російські санкції не підпадає Саодат Нарзієва – сестра російського олігарха Алішера Усманова, наближеного до Володимира Путіна.

Нарзієву включили до санкційного переліку ЄС у квітні. Приводом для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом із Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.

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Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жириновського та колишню дружину російського олігарха Михайла Фрідмана Ольґу Айзіман.

Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не уточнюється. У випадку Жириновського нею стала смерть.

"Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку", – повідомили The Guardian представники сестри олігарха.