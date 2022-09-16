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Рівень води у річці Інгулець, яка тече Кривим Рогом, повернуто на звичайний рівень, постачання питної води відновлено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

За три дні ворожі військові випустили по Кривому Рогу 13 ракет, у тому числі й найдорожчі - "Кинджали". Незважаючи на це рівень води у річці Інгулець повернуто на звичайний рівень, постачання питної води відновлено.

Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"За три дні - 13 крилатих ракет. "Іскандери", "Ікси" і найдорожчі російські ракети, яких в них всього декілька десятків – "Кінжал". Виглядає як божевілля, але це – наша дійсність. Штаб працює цілодобово вже третій день. І роботи йдуть цілодобово. Кожне нове влучання, кожна нова ракета створюють нові руйнування та дуже ускладнюють роботу. Задіяний весь ресурс, який може бути задіяний. І аварійний, і рятувальний, і ресурс комунальних та промислових підприємств.

Рівень води у річці Інгулець, яка тече містом, вже повернуто на звичайний рівень. Але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються – руйнування дуже серйозні. І при цьому кожного дня – додаткові руйнування. Спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод, але це – тимчасове", - повідомив чиновник.

За словами керивника ОВА підтоплення житлових будинків у Кривому Розі ліквідовано. Постачання питної води відновлено вже по всьому місті. 

Також читайте: Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах, - ОВА

Щодо червоного кольору води в річці Інгулець, то Вілкул пояснив, що такий колір дає складова залізної руди - гематит.

"Відсипка гребель ведеться в тому числі і гематитом. Нічого страшного – за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова, Fe2O3, оксид заліза. І ні яких проблем не несе. При цьому, зазначу, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. Звичайного", - запевнив він.

Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.

Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Також читайте: Жителям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у колодязях, – МОЗ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
СБУ затримала провідну спеціалістку "КБ Південне", яка зливала рф секретні розробки й дані про проект "Сапсан" (саме він мав стати потужною відповіддю російському "Іскандеру"), та про зенітний ракетний комплекс "Кільчень". Підозрювану звати Перькова Резеда Індусівна.

Здається, кількість російської агентури у владних структурах, ЗСУ, спецслужбах та на стратегічних підприємствах рахується не десятками, а десятками тисяч. Як можна було ставити керівником головного контррозвідувального органу звичайного юриста з "Кварталу 95" у той час, коли війна вже йшла 5 років, а країна-агресор не дуже й приховувала своїх намірів?

Не знаю, скільки років нам доведеться чистити ці конюшні, але розвідку та контррозвідку однозначно треба на певний час віддавати під патронат ЦРУ та МІ-6. https://t.me/Sharpreview/17029
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16.09.2022 23:48
+10
Украинцы востановили все за 3 дня, кацапье бы так и жило месяцами ... и эти твари еще пытались учить всех вокруг, как нужно жить
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16.09.2022 23:51
+9
Хороша новина на ніч.
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16.09.2022 23:39
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Хороша новина на ніч.
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16.09.2022 23:39 Відповісти
Ще б відновити переправу, щоб рухатися до Херсону.
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16.09.2022 23:45 Відповісти
А шо з переправою ? Невже змило ?
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16.09.2022 23:51 Відповісти
Так рашисти не будуть писати про відновлення, то ти так і будеш вважати, що її ніколи не відновили? Ці переправи автоматизовані, наводяться за годину. Також, це переправи щоб рухатись на Нову Каховку, а не на Херсон. На Херсон рухаються з Миколаїва, зараз ЗСУ у Правдине.
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17.09.2022 09:48 Відповісти
Остап Покотило разом з Adg Hii сидять на Цензорі щоб вкидувати нам рашисткі фейки. Навіть ссилки на lenta_ru тут пишуть.

Все що змило після розливу річки, так це бурятське гімно яке вони насрали на березі Інгульця.
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17.09.2022 11:04 Відповісти
Тот самый уникальный случай, когда в одну реку можно войти дважды. Просто так надо (не для парада). Для всех. Вот и вся уникальность.
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16.09.2022 23:47 Відповісти
СБУ затримала провідну спеціалістку "КБ Південне", яка зливала рф секретні розробки й дані про проект "Сапсан" (саме він мав стати потужною відповіддю російському "Іскандеру"), та про зенітний ракетний комплекс "Кільчень". Підозрювану звати Перькова Резеда Індусівна.

Здається, кількість російської агентури у владних структурах, ЗСУ, спецслужбах та на стратегічних підприємствах рахується не десятками, а десятками тисяч. Як можна було ставити керівником головного контррозвідувального органу звичайного юриста з "Кварталу 95" у той час, коли війна вже йшла 5 років, а країна-агресор не дуже й приховувала своїх намірів?

Не знаю, скільки років нам доведеться чистити ці конюшні, але розвідку та контррозвідку однозначно треба на певний час віддавати під патронат ЦРУ та МІ-6. https://t.me/Sharpreview/17029
показати весь коментар
16.09.2022 23:48 Відповісти
***** татарська?
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17.09.2022 00:18 Відповісти
Украинцы востановили все за 3 дня, кацапье бы так и жило месяцами ... и эти твари еще пытались учить всех вокруг, как нужно жить
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16.09.2022 23:51 Відповісти
Ракетами ,,кинжал,, по насипним щебеночним дамбам . Десятки, сотни млрд $ . Восстановление 3 дня . Аплодисменти ********* !
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17.09.2022 00:04 Відповісти
Щодо червоного кольору води в річці...

"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."

Тарас Григорович Шевченко
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17.09.2022 00:05 Відповісти
Невже пророчий вірш?! А які слова гарні. Пам'ятаю, коли в школі задавали вчити вірші, то Шевченківські запам'ятовував практично миттєво. Дякую за публікацію.
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17.09.2022 00:38 Відповісти
Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі. /253/

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати».
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17.09.2022 01:17 Відповісти
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
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17.09.2022 13:05 Відповісти
 
 