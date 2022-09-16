Рівень води у річці Інгулець, яка тече Кривим Рогом, повернуто на звичайний рівень, постачання питної води відновлено, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За три дні ворожі військові випустили по Кривому Рогу 13 ракет, у тому числі й найдорожчі - "Кинджали". Незважаючи на це рівень води у річці Інгулець повернуто на звичайний рівень, постачання питної води відновлено.
Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"За три дні - 13 крилатих ракет. "Іскандери", "Ікси" і найдорожчі російські ракети, яких в них всього декілька десятків – "Кінжал". Виглядає як божевілля, але це – наша дійсність. Штаб працює цілодобово вже третій день. І роботи йдуть цілодобово. Кожне нове влучання, кожна нова ракета створюють нові руйнування та дуже ускладнюють роботу. Задіяний весь ресурс, який може бути задіяний. І аварійний, і рятувальний, і ресурс комунальних та промислових підприємств.
Рівень води у річці Інгулець, яка тече містом, вже повернуто на звичайний рівень. Але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються – руйнування дуже серйозні. І при цьому кожного дня – додаткові руйнування. Спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод, але це – тимчасове", - повідомив чиновник.
За словами керивника ОВА підтоплення житлових будинків у Кривому Розі ліквідовано. Постачання питної води відновлено вже по всьому місті.
Щодо червоного кольору води в річці Інгулець, то Вілкул пояснив, що такий колір дає складова залізної руди - гематит.
"Відсипка гребель ведеться в тому числі і гематитом. Нічого страшного – за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова, Fe2O3, оксид заліза. І ні яких проблем не несе. При цьому, зазначу, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. Звичайного", - запевнив він.
Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.
Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
Будь ласка, зачекайте...
Все що змило після розливу річки, так це бурятське гімно яке вони насрали на березі Інгульця.
Здається, кількість російської агентури у владних структурах, ЗСУ, спецслужбах та на стратегічних підприємствах рахується не десятками, а десятками тисяч. Як можна було ставити керівником головного контррозвідувального органу звичайного юриста з "Кварталу 95" у той час, коли війна вже йшла 5 років, а країна-агресор не дуже й приховувала своїх намірів?
Не знаю, скільки років нам доведеться чистити ці конюшні, але розвідку та контррозвідку однозначно треба на певний час віддавати під патронат ЦРУ та МІ-6. https://t.me/Sharpreview/17029
"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
Тарас Григорович Шевченко
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.