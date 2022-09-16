Рівень води у річці Інгулець, яка тече Кривим Рогом, повернуто на звичайний рівень, постачання питної води відновлено, - ОВА

За три дні ворожі військові випустили по Кривому Рогу 13 ракет, у тому числі й найдорожчі - "Кинджали". Незважаючи на це рівень води у річці Інгулець повернуто на звичайний рівень, постачання питної води відновлено.

Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"За три дні - 13 крилатих ракет. "Іскандери", "Ікси" і найдорожчі російські ракети, яких в них всього декілька десятків – "Кінжал". Виглядає як божевілля, але це – наша дійсність. Штаб працює цілодобово вже третій день. І роботи йдуть цілодобово. Кожне нове влучання, кожна нова ракета створюють нові руйнування та дуже ускладнюють роботу. Задіяний весь ресурс, який може бути задіяний. І аварійний, і рятувальний, і ресурс комунальних та промислових підприємств.

Рівень води у річці Інгулець, яка тече містом, вже повернуто на звичайний рівень. Але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються – руйнування дуже серйозні. І при цьому кожного дня – додаткові руйнування. Спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод, але це – тимчасове", - повідомив чиновник.

За словами керивника ОВА підтоплення житлових будинків у Кривому Розі ліквідовано. Постачання питної води відновлено вже по всьому місті.

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Щодо червоного кольору води в річці Інгулець, то Вілкул пояснив, що такий колір дає складова залізної руди - гематит.

"Відсипка гребель ведеться в тому числі і гематитом. Нічого страшного – за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова, Fe2O3, оксид заліза. І ні яких проблем не несе. При цьому, зазначу, що водозабір питної води для міста береться в іншому місці, де вода не червоного кольору. Звичайного", - запевнив він.

Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.

Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

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