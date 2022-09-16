Захід не має боятися поразки Росії у її війні проти України, - президент Естонії Каріс

Захід не має знову потрапити в пастку, яка спрацювала після розпаду радянського союзу та пізніше у Росії, яка ґрунтувалася на переконанні, що крах російської вертикалі влади може привести до влади в країні ще гірших персоналій, - оскільки саме це й трапилося, попри всі зусилля Заходу щодо "збереження стабільності".

Таку думку сьогодні у Таллінні висловив Президент Естонії Алар Каріс (Alar Karis) під час церемонії відкриття виїзного засідання Військового комітету НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу торкнутися питання щодо перемоги України та можливої поразки Росії. Я знаю про занепокоєння, що саме це означатиме для європейської безпеки, про побоювання, що поразка Росії в Україні призведе до дезінтеграції поточної вертикалі влади в Росії, і, ймовірно, до дезінтеграції самої Росії. Моя перша рекомендація – не варто будувати політику стосовно Росії на основі остраху такої нестабільності", - наголосив Каріс.

Він нагадав, що колективний Захід вже був "саме у цьому місці". У 80-ті та у 90-ті роки минулого століття острах нестабільності радянського, а пізніше російського керівництва мав високу ціну: лідери Заходу просто закривали очі на політичну траєкторію Росії. Як Горбачов, так і Єльцин грали на цих побоюваннях, що на їх місце до влади можуть прийти навіть більш неприйнятні фігури. Але саме це, так чи інакше, й трапилося в Росії пізніше.

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"Союзники по НАТО допомагають Україні, надаючи обладнання, озброєння, поділяючи дані розвідки. Якщо комусь ще були необхідні докази, що Україна є гідною всіх цих зусиль, - зараз ми маємо величезну кількість таких доказів. Прийшов час, щоб допомогти Україні розвинути ситуацію на основі успіху на полі бою. Ми всі знаємо, що ця війна є далекою від завершення. Це означає що ми маємо зберігати нашу військову підтримку, чого б це не було вартим", - підкреслив Президент Естонії.

Він зауважив, що неспроможність Заходу "капіталізувати" нинішні українські досягнення у боротьбі з країною-агресором могла б стати величезною помилкою. За словами естонського лідера, заморожений конфлікт в Україні міг би стати раною, що не загоюється, на самому серці Європи, та привести Захід до чергового циклу конфронтації з Росією на наступні роки.

"Коли ми не усвідомили на ранній стадії, що Росія не полишить своїх імперіалістичних намірів та намагатиметься скомпрометувати демократичні принципи, - це була помилка. Захід вже пропонував подібний "соціальний контракт" для населення Росії, політичну та економічну стабільність. У відповідь він отримав сповзання у дипломатії та міжнародну агресію. Ми не маємо дозволити собі потрапити знову у цю ж пастку", - сказав Каріс.

Він визнав, що нестабільність в Росії, напевно, несе з собою ризики. Але поточна форма "стабільності", коли Росія відчуває здатність вторгатися до своїх сусідів, підривати демократії Заходу корупцією та енергетичним шантажем, атакувати його дезінформацією, війною та психологічними операціями впливу, - така ситуація не може бути тим "статус кво", який би Захід хотів би продовжувати.

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"З точки зору європейської безпеки й стабільності, найбільш ефективною стратегією стосовно Росії продовжує бути стримування – економічне, політичне та військове. У військовому вимірі це означає, що НАТО має дійсно розвивати свої спроможності у стримуванні та обороні, а також форми передової оборони, щоб протидіяти потенційні російській агресії", - додав Президент Естонії

За його словами, Естонія покладається на НАТО у питаннях оборони, але при цьому розвиває власні оборонні спроможності. За словами Президента, нині понад 70 відсотків громадян Естонії готові встати на захист своєї країни.