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США підтримують Україну у притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ізюм

США підтримують Україну у притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі, Україна, розбивають серце і повинні активізувати нашу підтримку хоробрих українців, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну у притягненні до відповідальності за ці злочини", - написав Блінкен у твіттері.

Також читайте: "Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі

Автор: Володимир Янченко
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17.09.2022 00:20 Відповісти
Крисьониша із кремля , потрібно живцем рвати на шматочки , бо він
не людина , а ходяча потвора і катюга , який немає права на життя !!😡
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17.09.2022 00:28 Відповісти
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17.09.2022 01:07 Відповісти
Він не демон. Він звичайний представник російського бидла. І це бидло його дуже любить. Бо він такий, як вони.
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17.09.2022 01:19 Відповісти
Выход только один - мацкаля надо кастрировать...
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17.09.2022 02:20 Відповісти
Усі хто чекає на якийсь там трибунал, схаменіться, Ліги Націй, давно не має, є імпотентне ООН, з його голубими казками. Послухали казочку про геїв (підарасів) і озаботилися.
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17.09.2022 06:46 Відповісти
 
 