США підтримують Україну у притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі, - Блінкен

США підтримують Україну у притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі, Україна, розбивають серце і повинні активізувати нашу підтримку хоробрих українців, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну у притягненні до відповідальності за ці злочини", - написав Блінкен у твіттері.

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