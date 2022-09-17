Заступника начальника Управління СБУ у Київській області Палагнюка відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ МП до ПЦУ
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Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через оприлюднену ЗМІ інформацію щодо його втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Як повідомлялося раніше, Управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що Служба безпеки вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки". Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану та прохання провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.
Це, зазначається у листі, "може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".
Також стало відомо про те, що Палагнюк звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.
У Службі безпеки зазначили: "Ці листи направлені з його власної ініціативи і жодним чином не є позицією Служби". Там додали, що кадрове рішення по Юрію Палагнюку прийняте т.в.о. голови СБУ і йдеться саме про виведення в розпорядження, тобто відсторонення.
Будь ласка, зачекайте...
Якось воно підозріло все виглядає!
Україна - країна для українофобів.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
Юрій Вишневський
Представники влади прямо заявляють про меркантильну зацікавленість у збереженні могутності церкви Онуфрія
Після 24 лютого почастішали переходи церковних громад з УПЦ МП до ПЦУ. До початку великої війни перейшли до ПЦУ 563 парафії УПЦ МП (з 11 463). А з 28 лютого по 8 вересня їхня кількість зросла більш ніж удвічі - до 1142.
Це число могло б бути й більшим. Однак останніми днями з'явилася ціла низка свідчень, що переходу церковних громад з УПЦ МП до ПЦУ спеціально перешкоджає влада. Причому перешкоди створюються не лише на місцевому рівні. Швидше, це виглядає як цілеспрямована політика на рівні центральної влади.
Під дахом СБУ
Сайт lb.ua оприлюднив лист "Щодо передумов до дестабілізації суспільно-політичної ситуації", який розіслав районним держадміністраціям столиці та столичної області заступник начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрій Палагнюк. У листі констатується, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну активізувався процес переходу громад з юрисдикції УПЦ до ПЦУ.
"Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об'єднаних територіальних громад та органів державної влади, що в свою чергу призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів", - йдеться у листі.
Далі Палагнюк послався на норму президентського указу, яка вже понад п'ять місяців не діє. "Вислідковується ігнорування окремими представниками органів місцевого самоврядування Київської області указу президента України №63/2022 "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України" в частині, що стосується заборони проведення масових заходів, що в свою чергу опосередковано ставить під загрозу життя та здоров'я громадян України", - лякає Палагнюк адресатів листа.
Згаданий ним указ №63/2022 видано 23 лютого, за добу до великої війни. Цей указ запровадив на території України, за винятком Криму, Донеччини та Луганщини, "надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб". Строк минув 25 березня; після закінчення строку надзвичайний стан не подовжувався. Наголосимо, що у наступному указі №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні" від 24 лютого (який діє і зараз) жодної заборони на проведення масових заходів немає.
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Але повернімось до листа Палагнюка. Говорячи про збори релігійних громад, на яких ухвалюються рішення про перехід до ПЦУ, він заявив, що "проведення таких "зборів" дає підстави представникам УПЦ для оскарження їх дій в судовому порядку". І ось його висновок: "Вищевказані проблемні аспекти використовуються представниками спецслужб РФ для негативного висвітлення та звинувачень в утисках УПЦ та лобіюванні матеріальних та конфесійних інтересів ПЦУ керівництвом держави, розпалювання міжконфесійної ворожнечі серед прихильників православних деномінацій України для подальшого використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану".
Тому Палагнюк просить районні держадміністрації "провести відповідну роз'яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників суспільно-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків".
Отже, столична структура СБУ фактично прирівняла переходи до ПЦУ до "дестабілізації суспільно-політичної ситуації" на замовлення спецслужб РФ. І це зовсім не згущення фарб. Сайт lb.ua оприлюднив ще один лист Палагнюка - до управління культури Київської ОДА з проханням "надати копії документальних матеріалів (підготовлені протоколи, статутні документи та інше) релігійної громади Парафія на честь Покрови Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання змінити конфесійне підпорядкування". При цьому він послався на статтю 7 закону "Про контррозвідувальну діяльність". Контррозвідники, як відомо, шукають ворожих агентів. Столичних контррозвідників СБУ, схоже, зобов'язали шукати ворожих агентів серед ініціаторів переходів із УПЦ МП до ПЦУ. І це зовсім не смішно.
Під дахом телемарафону
Звичайно, тут можна було б подумати, що то є особиста ініціатива Палагнюка. Але ж ні, це всеукраїнська проблема. І щоб переконатись у цьому, достатньо подивитися, як висвітлюється церковна тема на "єдиному" телемарафоні.
Здавалося б, зараз золотий час для того, щоб розповісти людям про причини, які спонукають церковні громади переходити до ПЦУ. Не треба нікого підштовхувати - досить просто дати об'єктивну інформацію про проповідників "русского міра" серед священиків УПЦ МП та особливо про колаборантів на окупованих територіях. Проте цю тему на телемарафоні табуйовано.
Візьмемо найсвіжіший приклад. Володимир Зеленський днями побував у Ізюмі на Харківщині та розповів, що там знайдено масове поховання людей. "Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди лишає смерть. І має за це відповідати".
Телемарафон про це розповів, але "забув" згадати, що в Ізюмі все відбувалося з благословення митрополита Ізюмського та Куп'янського УПЦ МП Єлисея (Іванова). Після окупації Ізюма російськими військами Єлисей їздив до Москви, де зустрівся із московським патріархом Кирилом. А у червні він благословив зрадника Віталія Ганчева, якого окупанти призначили "губернатором Харківщини".
Або ось дуже цікава розповідь нацгвардійця Віталія Марківа після визволення Святогірська. Він розповів про те, як промивали мозок парафіянам попи УПЦ МП у Святогірській лаврі. Лавра була на тому березі, який контролювали ЗСУ, і люди, які ховалися у лаврі від обстрілів, приходили до військових ЗСУ та просили здатися. "Найбільше мене здивувало, що люди, які там ховалися, вони говорили, що це все винна Україна, тому що Україна не здалася, якби Україна здалася, не було б війни", - розповів Марків на радіо НВ. Він наголосив, що людям "промили мізки", і резюмував: "Ми всі розуміємо, що пропаганда працює за всіма напрямами і в тому числі на релігійному теж". Ця історія зацікавила також канал Espreso (який, нагадаємо, викинутий з телеефіру), але для телемарафону вона виявилася нецікавою.
Під дахом Держетнополітики
Варто зазначити, що у правлячій партії є доброзичливці ПЦУ, проте вони не можуть похвалитися великим впливом. Наприклад, народний депатут від 163-го округу на Тернопільщині, "слуга народу" Андрій Богданець 8 вересня вніс проект постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів про передачу у безоплатне використання ПЦУ комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври. Однак шанси на ухвалення цієї постанови виглядають примарними.
10 вересня у Львові відбулася конференція "Життєстійкість після перемоги: вимірювання безпеки суспільного життя українців". Там виступила голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан (вона отримала цю посаду 26 лютого 2020 р.). Вона прямо заявила, що Києво-Печерська лавра має залишитись у розпорядженні УПЦ, бо це фінансово вигідно.
За її словами, "загалом у резиденції в Києво-Печерській лаврі - близько 600 осіб разом із семінаристами, з викладачами академії". Комунальні рахунки Києво-Печерської лаври та витрати на реставрацію - "це дуже великі суми, їх сплачує не держава, а релігійне об'єднання УПЦ", наголосила вона.
"Тому, якщо ми говоримо про певну зміну в Києво-Печерській лаврі, то ми говоримо про те, що близько 600 людей мають вийти звідти, тому що туди повинні зайти нові люди і ці нові люди мають платити мільйонні рахунки щомісяця ", - заявила Олена Богдан.
Цікаво, а якщо московський патріарх Кирило запропонує вдвічі більшу суму, щоби Києво-Печерську лавру заселили російські бойовики під виглядом ченців РПЦ, то глава Держетнополітики погодиться? Справа ж вигідна, а гроші не пахнуть.
Під дахом Банкової
Нагадаємо, що наприкінці березня з'явився законопроект щодо заборони УПЦ МП. Через місяць спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що цей проект не буде розглянутий. "Ми довгий час обговорювали це питання в рамках наших політичних фракцій і груп і домовилися так: під час війни ми не маємо права приймати жоден закон, який розколює українське суспільство, - заявив він. - Розбиратимемося з усіма після перемоги".
У принципі ця версія має право на існування. Але вона не єдина. Є й інша версія, за якою влада насправді не збирається після війни "розбиратися" з УПЦ МП, бо вона вже про все з нею домовилася на дуже взаємовигідних умовах.
15 вересня о 22:51 ·
Історія однієї зради. Церковної...
Або як міністерство релігій України стало на службу російським наративами та пану Новінському
Читайте по губах. Україна без рф в енергетиці, в оборонці, промисловості, в будь-якій сфері, але в тісних обіймах з російською церквою.
ЯК СБУ ВПЕРШЕ ЗАЛИШИЛА "ПАЛЬЧИКИ" (ЦИФРОВИЙ СЛІД) ПІСЛЯ НАЇЗДУ НА АВТОКЕФАЛІЮ
Сьогодні відбулася безпрецедентна подія.
Сьогодні в медіа (вперше оприлюднено на ЛБ) було надруковане звернення заступника начальника Головним управління СБУ у Київській області, яким фактично ставлять шлагбауми для громад, що виявили бажання перейти до ПЦУ. Кажуть, що масові заходи (так вони трактують збори із зімни підлеглості) не сприяють національній безпеці.
У попередньому статусі я написала, якою плямою лягає на спецслужбу участь у сумнівних оборудках Новінського. Як вона вбиває їхній, прямо скажімо, молодий авторитет. І деколи здається, що без реформи зберегти той авторитет взагалі неможливо. Бо після таких ситуацій співробітники СБУ здаються не мовчазними героями, а безголовими солдафонами, які виконують будь-яке завдання Офісу.
Зрештою, ми давно знаємо про протидію СБУ в регіонах у тому, щоб пригальмувати процес реєстрації громад ПЦУ. Але нове керівництво у Київській області вирішило це зробити письмовим розпорядженням.
Чому та як так вийшло.
Спробую провести маленьку реконструкцію подій, які покликані зупинити перехід громад УПЦ МП до ПЦУ.
Подій зорганізованими паном Новінським за допомоги (на нашу думку) співробітників Офісу президента та очільниці Державної служби етнополітики (її ще в колах профільних журналістів називають міністерством релігій) Олени Богдан.
ОДНОГО РАЗУ НА БАНКОВІЙ
Наші джерела кажуть, що ця домовленість була досягнута на Банковій. Коли вороги відійшли від Києва. І коли біля храму в Бучі ще тривала ексгумація тіл українців, пан протодиякон під'їхав до нових колег та запевнив співробітників Офісу, що УПЦ МП віддасть на виборах всіх стареньких, але на заміну слід припинити переходи парафій до ПЦУ.
Причому, я все більше схильна думати, що чутки про "кадрову" приналежність диякона до спецслужб росії не жарт та не шпіономанія. Бо він вміє грати на бажаннях та почуттях, знаходити саме ці обіцянки, які чекає саме цей співрозмовник саме в цей момент.
Президенту вони знайшли аргумент, що ПЦУ вічно вдячна за Томос, то порошенківська церква. Для політтехнологів, що кине до ніг всіх стареньких на виборах, а решті, думаю, що почав платити. Не знаю, якими там мають були суми. Чи інші стимули.
Але голова Держслужби етнополітики Олена Богдан, особисто приїжджала у Білогородку, щоб дати роз'яснення проросійським онлайн-каналам, як неправильно переходили в ПЦУ раніше, а як треба тепер (про це нижче).
Я у зв'язку із цим багато думаю про зраду. Ця пані Богдан, яка по статусу все більше нагадує не науковицю, а Олену Бондаренко з нині покійної Партії Регіонів, втиснулася в крісло на посаду, яку не виграла і не заслуговує в силу моральних якостей точно.
Вона на конкурсі на заміщення посади Голови служби була блідою моллю поряд із Юрашем. Через це релігієзнавці та журналісти бунтували, але за нами по п'ятах ходили люди тодішнього міністра і казали, що якщо ми не зуспокоїмося, то тоді Трофімов переможе і посадять людину на кшталт Табачника. Власне, вона теж табачник. Просто в спідниці. Абсолютно замаскована зрадниця автокефалії. І ганьба Києво-Могилянської Академії. Саме вона мала інтелектуально забезпечити припинення переходів до ПЦУ.
Тобто якщо по порядку. Спочатку Офіс за допомоги СБУ провів так званий собор УПЦ МП, де підрум'янивши їх, помивши, підчистивши статус, оглосили, що тепер вони не МП.
Далі, пані Богдан створила документ. Те саме роз'яснення, як треба переходити в ПЦУ, а як не можна. Саме цим роз'ясненням оперують службісти, коли пишуть листи, щоб начальство не "усердствовало" і не допомагало, коли громада хоче перейти з УПЦ МП. Тобто за вказаним документом, закапсульовано (якщо дуже його скоротити) читається: участь в переході мають брати члени релігійної громади (ті, кого такими визнав настоятель). А настоятель, якщо в його голові русмір, зрозуміло кого призначить "виборщиком".
Те, що відбувається на наших очах, це спроба брутального реваншу Моспатріархата. Вони, хочуть залишити хоча щось, що дозволить відродити московські впливи.
У той час, коли священники ПЦУ ледь уникли депортації росіян, а деякі з них не уникли тортур, очільниця міністерства релігій замість думати про очищення церковного простору, думає, як вберегти в країні Моспатріархат.
Два дні тому я давала інтерв'ю британській журналістці, яка пише книгу про Українську церкву. Вона готувалася і детально розпитувала:
- А що оцей клірик з Гостомеля, який коригував вогонь...
- Його відпустили...
- А що той, що з Бородянки?
- Його пробачили.
- А що з тим, що в Ізюмі?
- Чекаємо...
- Як це можливо?
- Не знаю...
Я дійсно не знаю, як можливо, що небезпеки державі пані Богдан та оці співробітники СБУ шукали в зборах із зміни підлеглості. Але вони не хочуть бачити очевидного. Є структури, яких не повинно бути на нашій релігійній мапі. Принаймні в такому вигляді. Вони не хочуть мінятися. Як би ми про це не мріяли.
На фото книга моєї колеги Tetiana Derkatch. В її основу лягли публікації на виданні ПіМ, коли це видання очолював Victor Tregubov. Там детальний опис, як Церква може працювати проти держави, власне анатомія зради. Це не лише про нерозкаянні гріхи. Це про невивчені уроки влади та спецслужб, яка заграє з Новінським і не розуміє, що це не вона ним грає. Це він ними грає. І навіть не він...
https://www.facebook.com/lanagmailcom/posts/pfbid0SCMeXZ9ekFEdxu1AQxGdHGSQmA7ZXDWibYKLNuYLu3hTeR1BmpYUwE1Aou4WJTEYl
З цькуванням ЗЄОПой Залужного теж саме.
ЗЄрмаки гадять втиху і дають задню, як тільки паляться.
Наглі, самовпевнені і підлі "сверхлюди".
Угорщина «більше не може вважатися повною демократією», - йдеться в заяві Європейського парламенту після ухвалення звіту в четвер.
У парламенті заявили, що ситуація «погіршилася настільки, що Угорщина стала «виборчою автократією».»
«Загалом [Європейський парламент] висловлює жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій ЄС сприяла зриву демократії, верховенства права та фундаментальних прав в Угорщині та перетворенню однієї з її держав-членів на гібридний режим виборчої автократії», - йдеться в заяві. читати звіт.
«Серед експертів зростає консенсус щодо того, що Угорщина більше не є демократичною країною», - додається у звіті.
У своїй доповіді депутати парламенту перерахували низку проблем, у тому числі щодо функціонування виборчої системи країни та незалежності судової влади. Вони також висловили побоювання щодо академічних і релігійних свобод, а також щодо прав уразливих груп, включаючи «етнічні меншини, ЛГБТІК-людей, правозахисників, біженців і мігрантів».
У документі, який було прийнято 433 голосами «за», 123 «проти» та 28 утрималися, міститься заклик до Європейської ради та Європейської комісії «приділити більше уваги системному демонтажу верховенства права» в Угорщині.
Зокрема, Європарламент закликає Комісію призупинити Угорщині кошти ЄС.
Деякі праві члени Європарламенту розкритикували звіт, заявивши, що він «ґрунтується на суб'єктивних думках і політично упереджених заявах, а також відображає нечіткі занепокоєння, оціночні судження та подвійні стандарти».
«Цей текст є черговою спробою федералістських європейських політичних партій атакувати Угорщину та її християнсько-демократичний консервативний уряд з ідеологічних міркувань», - йдеться в заяві меншості, доданій до звіту.
Посилаючись на корупційні ризики, Європейська комісія, як очікується, рекомендуватиме пізніше цього тижня призупинити виділення мільярдів Будапешту зі спільного бюджету блоку в 1,1 трильйона євро (1,1 трильйона доларів) на 2021-2027 роки, повідомляє Reuters.
Це був би перший подібний крок ЄС у рамках його нової фінансової санкції, яка отримала назву «готівка за демократію» і була погоджена два роки тому саме у відповідь на те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан , а також його союзники в Польщі відмовлялися від ліберально-демократичних принципів усередині країни. блок.
Орбан роками перебував у гострих суперечках з ЄС, до якого Угорщина приєдналася в 2004 році, щодо прав мігрантів, геїв і жінок, а також щодо незалежності судової системи, ЗМІ та наукових кіл.
Однак самозваний неліберальний хрестоносець заперечує, що Угорщина є більш корумпованою, ніж інші країни блоку з 27 країн.
Європейська комісія вже заблокувала близько 6 мільярдів євро для Будапешта з окремого пакету економічного стимулювання блоку Covid, посилаючись на недостатні гарантії проти корупції в державних закупівлях Угорщини.
Кошти вартістю до однієї десятої ВВП Угорщини можуть опинитися під загрозою, якщо інші члени ЄС схвалять очікувану рекомендацію Комісії, перспектива, яка обтяжила угорський форинт, валюту Центральної Європи з найгіршими показниками.
Останніми тижнями Будапешт зазнав тиску, щоб укласти угоду з Брюсселем і розблокувати фінансування хворої економіки Угорщини, а уряд Орбана пообіцяв створити нове антикорупційне агентство.
Країни-члени мають три місяці, щоб прийняти рішення щодо рекомендації Комісії, і вони можуть обмежити покарання, якщо тим часом визнають дії Будапешта переконливими.
Але в п'ятницю Орбан назвав заяву Європарламенту «нудним жартом».
«Що стосується рішення Європарламенту, ми вважаємо, що це сфера (а) жарту. Ми не сміємося, тому що це нудний жарт», - сказав Орбан через перекладача після зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем, повідомляє Reuters.
https://edition.cnn.com/2022/09/16/world/hungary-democracy-eu-parliament-intl/index.html
Буде менше людей в СБУ-буде порядок.
Воистину, Украина - не россия.
Война в Украине и началась при содействии РПЦ.
Слава Богу, что хоть Порох добился Томоса и у нас теперь есть ПЦУ.
Но зато ЗЄ назло Пороху, а заодно получается и Украине будет поддерживать Московский Сатанат до последнего
Йому болить - Армия, Мова, Віра. Його це дратує
Потому война у нас будет продолжаться долго...
Очень тяжело сражаться не только с внешними врагами...
А церковь МП - підтримувала окупацію . Тому і рішили цю церкву ліквідувати
А ОСЬ ЯКОГО ЧЕРТА ТОТ СБУШНИК ПОЛІЗ ЦЕ ЗУПІНЯТИ - це важливе питання .
З такою толерастією, нічим добрим це не закінчиться.
Листи за підписом палагнюка та заява СБУ- більше ніж достатньо для початку кримінального розслідування. Ну, і прокуратура має включатися. А там уже і знайдуть справжнього "ініціатора ".
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю).
А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?
(по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц")