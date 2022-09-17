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18 держав-членів Ради Європи заявили про намір долучитися до справи "Україна проти Росії" у ЄСПЛ

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єспл

Про намір долучитися до справи "Україна проти РФ" вже заявили 18 держав-членів Ради Європи.

Про це повідомила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

У Мін’юсті нагадали, що 23 червня 2022 року Кабінет Міністрів подав до ЄСПЛ міждержавну заяву проти Росії щодо низки найважчих порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Повідомляється, що з огляду на масштаби та триваючу збройну агресію Міністерство юстиції щоденно збирає численні докази звірств російської федерації та подає доповнення до суду.

"Десятий позов України в ЄСПЛ не тільки про звірства росії. Ця справа про верховенство права та забезпечення колективного гарантування прав та свобод людини у Європі. Саме тому Міністерство юстиції України ініціювало питання підтримки іншими державами-членами Ради Європи міждержавної заяви України проти російської федерації за № 11055/22 та активно проводить роботу у цьому напрямку на різних майданчиках" - зазначила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

Клопотання про приєднання до справи вже подали до ЄСПЛ Республіка Ірландія, Королівство Швеція, Королівство Бельгія, Республіка Польща, Естонська Республіка, Чеська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Королівство Нідерланди, Королівство Іспанія, Французька Республіка, Словацька Республіка, Республіка Хорватія, Італійська Республіка та Румунія.

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Також повідомляється, що Велика Британія планує доєднатися (ЄСПЛ надав уряду додатковий час до 11 жовтня для відповідного звернення) та Велике Герцогство Люксембург вказали, що звернення про приєднання буде направлено до суду найближчим часом.

Також у Мінюсті зазначають, що 16 вересня 2022 року - останній день, коли РФ є учасницею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод після рішення про її виключення з Ради Європи у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Водночас, це жодним чином не рятує РФ від відповідальності за скоєні злочини, адже Європейський суд з прав людини має компетенцію розглядати заяви про порушення Росією прав людини, які відбулись до 16 вересня 2022 року", - запевняють у міністерстві.

Автор: Володимир Янченко
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рашка вышла из ЕСПЧ.... и болт она на вас ложила.....
шо там с Международным трибуналом в Гааге?
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17.09.2022 01:01 Відповісти
уважаемый , вы плохо знаете западную систему наказаний, если она заработала , то это значит одно - беда обвиняемому , а если это на уровне государств , то адвокаты уже бесполезны , обвинители и прокуроры будут один перед другим бежать вперед , это уже другой уровень , это не сбитый боинг , тут другое , и это будет похуже Гааги .
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17.09.2022 01:16 Відповісти
ну и дальше что? пусть даже приговорят заочно к повешению, что это изменит?
наложат санкции? так кацапы и так уже по уши в санкциях.....
далеко ходить не надо - посмотрите на ООН, МАГАТЕ, Красный крест и прочих деятелей - русня их на*й посылают, они разворачиваются и идут.....
международная законодательная и исполнительная власть полностью атрофирована и нежизнеспособно..., потому, что все ссут на свою жопу приключения искать....
максимум на что они способны, это только *******.....
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17.09.2022 01:44 Відповісти
Гадаєте, ви себе почуватимете краще, якщо вас засудять до страти, нехай і відкладеної?
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17.09.2022 03:42 Відповісти
конечно не лучше...., но это никак не мешает тому же гиркину продолжать гавкать, причем даже с удвоенной силой..... да и речь вовсе не об этом......
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17.09.2022 13:28 Відповісти
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17.09.2022 01:14 Відповісти
Почему тишина по сотням миллиардов долларов РФ??? все эти деньги немедленно должны быть переданы Украине, чтобы Украина купила у США истребители!
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17.09.2022 01:44 Відповісти
их сначала нужно отсудить.....
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17.09.2022 01:51 Відповісти
касапов будем бить???
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17.09.2022 02:16 Відповісти
 
 