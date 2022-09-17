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Окупант, що воює на Харківщині: "Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовець РФ, що воює на Харківському напрямку розповідає дружині про стан справ на фронті.
Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Наши поехали опять все, нах#й, попали в засаду, нах#й. Восемь короче человек, нах#й, у#бали наших разведчиков. Подорвали два БТРа наших, нах#й. Оставили нас вообще без БТРов, пид#расы нах#й.
Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти. Самое стремное нас, сука, взяли в кольцо, нах#й, мы короче не можем отсюда ни выйти, ни выехать, них#я вообще, бл#ть. Танков у нас было штук 8, осталось по моему два танка, нах#й", - жаліється окупант.
Топ коментарі
+23 Олександр Дніпро
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+18 Виктор Дийнега
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+15 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар17.09.2022 04:23
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I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
ЗСУ ж наче на кордони з кацапією вийшли...