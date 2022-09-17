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Окупант, що воює на Харківщині: "Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовець РФ, що воює на Харківському напрямку розповідає дружині про стан справ на фронті.

Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Наши поехали опять все, нах#й, попали в засаду, нах#й. Восемь короче человек, нах#й, у#бали наших разведчиков. Подорвали два БТРа наших, нах#й. Оставили нас вообще без БТРов, пид#расы нах#й.

Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти. Самое стремное нас, сука, взяли в кольцо, нах#й, мы короче не можем отсюда ни выйти, ни выехать, них#я вообще, бл#ть. Танков у нас было штук 8, осталось по моему два танка, нах#й", - жаліється окупант.

Читайте також: Окупант про справи на фронті: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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17.09.2022 02:51
+18
Ненавиджу русню. Всех в расход после зверств в Буче, Изюме и других городах Украины
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17.09.2022 03:42
+15
Говорячий жигуль...
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17.09.2022 04:23
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И даже почку, с такого чмырёныша, вырезать не разрешают...рабство вообще запрещено.. надо скальпы собирать..
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17.09.2022 02:13 Відповісти
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17.09.2022 02:19 Відповісти
скоро буде дуже цікаво коли кільце замкнеться .
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17.09.2022 02:24 Відповісти
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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17.09.2022 02:51 Відповісти
Годная запись, жене пора в очередь на "Ладу".
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17.09.2022 02:54 Відповісти
Забываем про ладу... Кацапы не могут наладить жигулевскую линию... Да шо там авто, там и пиво(жигулевское) давно скурвилось - моча молодого ослика. Санкции... Дайошь поболее... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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17.09.2022 06:41 Відповісти
Ненавиджу русню. Всех в расход после зверств в Буче, Изюме и других городах Украины
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17.09.2022 03:42 Відповісти
Да им только за рассказы выживших а Мариуполе и уничтожение городов можно снаряд хороший,убить да и все и за бучи и Ирпень в том числе,их нито не звал
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17.09.2022 03:56 Відповісти
Говорячий жигуль...
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17.09.2022 04:23 Відповісти
А мене дуже відвертають їх самки,до кого там що "дійде"їм і своїх не жаль,наглі, тупі тільки гроші їх цікавлять...гидко. "Онічтотамозверели?" да, після Ізюма, закатованих, розстріляних полонених наших і цивільних,
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17.09.2022 06:07 Відповісти
Есть супер самки... одна прошма, муж на смене, принимает хахаря. Хахарь сделав дело, свалил. Но маленькая доча спрашивает маму-прошму. мол а кто это был, мама отвечает, шо тетя Ира. Перестраховалась, если муж, придя с работы, спросит дочурку, типо , а кто к нам приходил... Против Ирки, подруги Жены, остолоп ничего не имеет... Можно тока предположить, шо ща вытворяют прикоцаные кацапки. Мужья же на фронте. Можно и не отмазываться т. Ирой, ведь не факт, на 99%, шо козломордое чмо вернется живым.
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17.09.2022 06:35 Відповісти
кацапи то виродки і кацапам одна дорога з України на кацапію в поліетиленовому пакеті з маркуванням "груз 200" ну або "груз 300",вірно?
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17.09.2022 06:31 Відповісти
Тю... в полиэтилене... в рефрижераторе навалом, как дрова и шобы за километр шнобель набок вело от того потяга...
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17.09.2022 06:38 Відповісти
А що Харківщині не повністю звільнена?
ЗСУ ж наче на кордони з кацапією вийшли...
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17.09.2022 08:14 Відповісти
судячи з того що )(уйло говорив з індусом, він в курсі всього про фронт..а так звані єксперди розказують на ютюбі ,що )(уйло нічого не знає..все він знає і у всьому він в курсі
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17.09.2022 08:28 Відповісти
цікаво робот Фьодор уже приймав участь у бойових діях ? Ну якщо проволка не лопне ,якою він до квадроциклу примотаний...І ще бентежить де їх супертанки Армата ...Де це все ?
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17.09.2022 08:31 Відповісти
Все ще не можуть завести
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17.09.2022 10:06 Відповісти
Ані, ****, озвєрєлі там *****... ахахаха
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17.09.2022 09:07 Відповісти
Обоссанные лапти насмотрелись телика и решили что они какие то сверхлюди. Теперь постепенно начинает доходить до некоторых, да поздно.
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17.09.2022 10:05 Відповісти
 
 