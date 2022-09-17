Масові поховання і катування в Ізюмі підтверджують, що звірства окупантів у Бучі не були аномалією, - ISW
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Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюма, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії РФ на окупованих територіях", - зазначили аналітики.
Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.
Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".
В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.
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По якому блату туди можна влаштуватися?)
Почитай їхню реальну історію
влада та насилля це одно слово
сам народ ще гірше
Взяти до прикладу 2014 рік, MH-17.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
Місцеві жителі, які пережили в підвалах окупацію і бомбардування міста, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені окупантами і патріоти України розстріляні, за наявними у прибульців списками російською мовою. Якщо оркам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».
«Розстрільні» списки активістів, патріотів України та учасників «АТО», «ООС», та військових ЗСУ для російських окупантів готувала команда Портнова. І він цього даже не приховував. І Венедиктова (Генпрокурор) мовчала.
У нас много таких шо так думают. Даже перед тем как будучи изувеченным принать пулю в затылок, восклицают: Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, я же всегда любил все ******(и объект утилизирован)
У нас и президентом такой. в Омане что было? ну хоть гневно обличает русню и просит дать больше помощи.
Люди зникали і їх ніколи не знаходили потім або знаходили вбитими.
Коли визволили Слов'янськ в 2014 році там знайшли масове поховання і таке було не тільки в Слов'янську . Теперішний «стратег» Гіркін та Безлер керували тоді.
Тож так це не новина та не аномалія для рашистів ,вони це роблять з 2014 року.
соврамши.
саме тому ********* БУДЕ ЗРУЙНОВАНА!!!!
МАЦА-КВА БУДЕ ПЕРЕТВОРЕНА В РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!!