УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15971 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 717 34
армія РФ (13428) війна (56124) поховання (161) Ізюм (280) воєнні злочини (1561)

Масові поховання і катування в Ізюмі підтверджують, що звірства окупантів у Бучі не були аномалією, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюма, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії РФ на окупованих територіях", - зазначили аналітики.

Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримують Україну у притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Українці знали і до 24 лютого знали що кацапи не люди, малорос ЗЕ досі цього не знає і веде з ними перемовини
показати весь коментар
17.09.2022 07:36
+23
Тот кто служил в армии совка этому не удивляется и знают творилось за кулисами пропаганды советов в гнилой тоталитарной рабской армии. Воровство, нищета, издевательство между солдатами и показуха на камеру. Учитывая, что рабсияне из совка фактически не выходили, то не только полностью переняли все атрибуты тюрьмы народов, но ещё и усугубили их.
показати весь коментар
17.09.2022 07:30
+20
Кровавых свинособак всех нужно уничтожить !!!
показати весь коментар
17.09.2022 07:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кровавых свинособак всех нужно уничтожить !!!
показати весь коментар
17.09.2022 07:16 Відповісти
Непильна роботьонка в цьому інституті

По якому блату туди можна влаштуватися?)
показати весь коментар
17.09.2022 07:16 Відповісти
Для початку треба отримати візу на проживання в США, а потім вивчитись в відповідному університеті.
показати весь коментар
17.09.2022 08:43 Відповісти
Тот кто служил в армии совка этому не удивляется и знают творилось за кулисами пропаганды советов в гнилой тоталитарной рабской армии. Воровство, нищета, издевательство между солдатами и показуха на камеру. Учитывая, что рабсияне из совка фактически не выходили, то не только полностью переняли все атрибуты тюрьмы народов, но ещё и усугубили их.
показати весь коментар
17.09.2022 07:30 Відповісти
Підтверджують звірину сутність росіян.
показати весь коментар
17.09.2022 07:31 Відповісти
наведіть приклад такого звіра? Рашисти то потвори із ада
показати весь коментар
17.09.2022 15:02 Відповісти
ад пуст. все бесы здесь....(с)
показати весь коментар
17.09.2022 16:31 Відповісти
Українці знали і до 24 лютого знали що кацапи не люди, малорос ЗЕ досі цього не знає і веде з ними перемовини
показати весь коментар
17.09.2022 07:36 Відповісти
а як же 73% уставших от войньі?
показати весь коментар
17.09.2022 15:03 Відповісти
про яку аномалію мова???
Почитай їхню реальну історію
влада та насилля це одно слово
сам народ ще гірше
показати весь коментар
17.09.2022 07:37 Відповісти
Московитські людожери.
показати весь коментар
17.09.2022 07:42 Відповісти
І головне, за це ніколи ніхто не понесе відповідальність. Покричать, повиражають глибоку стурбованість і на тому все закінчиться.
Взяти до прикладу 2014 рік, MH-17.
показати весь коментар
17.09.2022 07:43 Відповісти
А де ж підараси з Amnesty international?
показати весь коментар
17.09.2022 08:24 Відповісти
рисуют новую картинку обнимашек. Не отвлекайте.
показати весь коментар
17.09.2022 16:32 Відповісти
А ви казали після Бучі, що не всі руцькі однакові. Ну-ну.
показати весь коментар
17.09.2022 08:28 Відповісти
Вся Україна в трупах, це кацапи аномалія, небезпечні тупі вбивці.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 08:38 Відповісти
Незалежна Міжнародна Комісія з розслідування військових злочинів виявила у звільненому від російських православних окупантів українському місті Ірпені, сфотографувала та зафіксувала в документах для Суду в Гаазі, ЧОТИРЕСТА П'ЯТЬДЕСЯТ ВІСІМ трупів цивільних громадян (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло).

Місцеві жителі, які пережили в підвалах окупацію і бомбардування міста, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені окупантами і патріоти України розстріляні, за наявними у прибульців списками російською мовою. Якщо оркам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».

«Розстрільні» списки активістів, патріотів України та учасників «АТО», «ООС», та військових ЗСУ для російських окупантів готувала команда Портнова. І він цього даже не приховував. І Венедиктова (Генпрокурор) мовчала.
показати весь коментар
17.09.2022 18:42 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 08:48 Відповісти
Згадаємо разом мем "бо Путін нападе" під дурнувате ржання. Тепер не смішно?
показати весь коментар
17.09.2022 08:50 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 08:52 Відповісти
Но немцы, которые находили такие вещи - фошисты, а совочки - мммм, радная срана бламбир па 20 коп.
У нас много таких шо так думают. Даже перед тем как будучи изувеченным принать пулю в затылок, восклицают: Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, я же всегда любил все ******(и объект утилизирован)

У нас и президентом такой. в Омане что было? ну хоть гневно обличает русню и просит дать больше помощи.
показати весь коментар
17.09.2022 10:14 Відповісти
Війна почалась не в 2022 війна почалась в 2014, Багато людей вбивали та викрадали в Луганську та Донецьку ,там були також катівні які знаходять зараз в деокупованих теріторіях.
Люди зникали і їх ніколи не знаходили потім або знаходили вбитими.
Коли визволили Слов'янськ в 2014 році там знайшли масове поховання і таке було не тільки в Слов'янську . Теперішний «стратег» Гіркін та Безлер керували тоді.
Тож так це не новина та не аномалія для рашистів ,вони це роблять з 2014 року.
показати весь коментар
17.09.2022 10:48 Відповісти
,вони це роблять з 2014 року. \\\\\\\

соврамши.
показати весь коментар
17.09.2022 11:45 Відповісти
Судить? Потом ещё на них работать,чтобы этих нелюдей кормить и обогревать в тюрьмах? Их нужно тупо уничтожать. Остановите уже кто-то наконец этот кошмар. Да неужели эту мразь никто не может поставить на место?
показати весь коментар
17.09.2022 13:05 Відповісти
Ублюдки.
показати весь коментар
17.09.2022 16:31 Відповісти
русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные.
показати весь коментар
17.09.2022 16:44 Відповісти
я це знаю, ще з 90-их років, коли мене ще тоді в середній школі, повели на екскурсію в музей, де ось це ось все було детально розказано....

саме тому ********* БУДЕ ЗРУЙНОВАНА!!!!
МАЦА-КВА БУДЕ ПЕРЕТВОРЕНА В РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!!
показати весь коментар
17.09.2022 22:29 Відповісти
І це ми ще не знаємо, скільки жертв буде у Маріуполі, коли ми його звільнемо!
показати весь коментар
17.09.2022 23:19 Відповісти
 
 