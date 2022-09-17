УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15971 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 257 14
війна (56124) Росія (47118) Пелосі Ненсі (65)

РФ має бути притягнута до відповідальності, відчути біль та поразку, - Пелосі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пелосі,ненсі

Росія має бути переможена та притягнута до відповідальності за всі злочини, що вчинила в Україні, а також відчути справжній біль від покарання.

Про це заявила в п’ятницю на саміті глав парламентів G7 у Берліні спікерка Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідна значна підтримка (України. – ерд.) у сфері безпеки, гуманітарна допомога, економічна допомога, а також санкції, санкції, санкції, щоби Росія відчувала біль від цього", - наголосила Пелосі.

Вона підкреслила, що РФ має бути притягнута до відповідальності – "за звірства, які вона чинить проти маленьких дітей, використовує зґвалтування як зброю війни, голод як знаряддя війни та багато чого іншого". Спікерка Палати представників США також висловила високу оцінку діям України, яка документує злочини росіян проти людяності.

"Зрозуміло, що цю війну треба виграти. І ми дякуємо народу України за його відданість демократії, своїй країні. Однак боротьба, яку вони ведуть, спрямована на захист демократії всюди", - наголосила вона.

Також читайте: Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
І всі кацапи, які корчать з себе жертв режиму чи опозицію. Всі вони пруться вбивати українців, тому що ми відмовились вважати себе кацапами чи младшим братом
показати весь коментар
17.09.2022 07:57
+10
Таладна... Тільки но відписався в паралельній гілці з цього приводу.
Ордосвинособак треба не притягувати до відповідальності, а знищувати взагалі, ізолювати "синьою" ізолентою.
показати весь коментар
17.09.2022 07:46
+10
Московія (росія) має бути знищена. Сьогодні як ніколи, весь світ викрив і зрозумів, що це за утворення, яке тисячу років, переходячи з однієї фрорми правління і назви в іншу, знищувала своїх сусідів та ще і ********** їх. І світ вірив їхній мастерній брехні. Все, що сьогодні на території того утворення, яке називається росія за 200 кілометрів від москви є поневолені народи, у яких знищена мова, культура, коріння і які фактично перетворені в яничар. За тисячу років кацапам не вдалося знищити тільки своїх сусідів українців, хоча дуже багатьох заморено голодом, терором і заслано в їх болота, де ті, що вижили, також стали яничарами. Бо як положиш в бочку засолених огірків свіжий огірок, то він через деякий час стане солоним. Сьогодні українці відродилися разом з армією, мовою, вірою і саме сьогодні українці стали сильними, як ніколи. І саме сьогодні весь світ знає потвору росію і допомагає Україні, яка саме сьогодні має знищити світове зло - московію, яка себе назвала росією.
показати весь коментар
17.09.2022 08:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого вона не відчує. Такою і здохне.
показати весь коментар
17.09.2022 07:43 Відповісти
Таладна... Тільки но відписався в паралельній гілці з цього приводу.
Ордосвинособак треба не притягувати до відповідальності, а знищувати взагалі, ізолювати "синьою" ізолентою.
показати весь коментар
17.09.2022 07:46 Відповісти
І всі кацапи, які корчать з себе жертв режиму чи опозицію. Всі вони пруться вбивати українців, тому що ми відмовились вважати себе кацапами чи младшим братом
показати весь коментар
17.09.2022 07:57 Відповісти
Відчувають біль Люди , а москальня , це не люди , а дика орда і жорстокі вбавці , тому підлягають повному знищенню !!
показати весь коментар
17.09.2022 08:18 Відповісти
Московія (росія) має бути знищена. Сьогодні як ніколи, весь світ викрив і зрозумів, що це за утворення, яке тисячу років, переходячи з однієї фрорми правління і назви в іншу, знищувала своїх сусідів та ще і ********** їх. І світ вірив їхній мастерній брехні. Все, що сьогодні на території того утворення, яке називається росія за 200 кілометрів від москви є поневолені народи, у яких знищена мова, культура, коріння і які фактично перетворені в яничар. За тисячу років кацапам не вдалося знищити тільки своїх сусідів українців, хоча дуже багатьох заморено голодом, терором і заслано в їх болота, де ті, що вижили, також стали яничарами. Бо як положиш в бочку засолених огірків свіжий огірок, то він через деякий час стане солоним. Сьогодні українці відродилися разом з армією, мовою, вірою і саме сьогодні українці стали сильними, як ніколи. І саме сьогодні весь світ знає потвору росію і допомагає Україні, яка саме сьогодні має знищити світове зло - московію, яка себе назвала росією.
показати весь коментар
17.09.2022 08:36 Відповісти
Там і китайози не кращі.
показати весь коментар
17.09.2022 08:37 Відповісти
Так собі підйобка. Низачот.
показати весь коментар
17.09.2022 12:16 Відповісти
Так давайте зброю для перемоги, скільки вже шмарклі жувати? Чи пітіннападе?
показати весь коментар
17.09.2022 08:36 Відповісти
Орда не має право на існування в ********* світі,бо це тотальне зло проти людства,ракова пухлина по захвату сусідніх держав.
Українці стійко тримаються,адже воля до свободи ніколи не згасне в наших серцях.
показати весь коментар
17.09.2022 09:54 Відповісти
нащо брехати?
ти чиїх будеш?
показати весь коментар
17.09.2022 12:54 Відповісти
Кацап! (судячи з прізвища - болгарського походження)
показати весь коментар
17.09.2022 13:39 Відповісти
Олег Пономарь повідомляє, що Ненсі Пелосі днями здійснить візит до Вірменії:
"Небольшое пояснение по этому визиту. Поездка Нэнси Пелоси в Ереван - признание того, что Россия больше не является гарантом безопасности в регионе. И это уже хорошо. Также доложу вам, что армянская диаспора в США большая и могущественная и демократы не хотят терять эти голоса накануне выборов в Конгресс. Также учитывайте то, что США считают Армению более демократичной, чем авторитарный Азербайджан, который поддерживает авторитарная Турция".
показати весь коментар
17.09.2022 12:52 Відповісти
 
 