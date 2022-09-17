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У регіонах РФ проводять "самомобілізацію" і формують нові батальйони для війни в Україні, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,мобілізація,примува

Аналітики повідомляють про об’єднання російських адміністрацій навколо заклику до "самомобілізації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За висновками інституту, російські адміністративні чиновники об’єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до "самомобілізації" на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським військовим.

16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті у Владивостоці, із запрошенням приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів "Тигр" (морська піхота).

Мерія підкреслила, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Російські вербувальники, ймовірно, мають на меті збити одержувачів з пантелику, щоб вони подумали, що були формально та юридично призвані; насправді ж листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.

Заява Владивостока вказує на те, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення певної кількості "добровольчих батальйонів".

Також дивіться: Російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну. ВIДЕО

Інші місцеві лідери оголосили про нові батальйони на підтримку заклику Кадирова. Губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою "Широнін", і заявив, що обласний добровольчий батальйон "Вятка" вже воює в Україні.

Призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. Він зазначив, що до фінансування добровольчих батальйонів необхідною сучасною технікою долучилися невідомі великі банківські установи.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку заклику Кадирова та закликав усі регіони до самомобілізації, навіть невеликі регіони, як-от його власний Магадан, де є лише один військовий пункт.

Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також заявили про підтримку самомобілізації і про те, що майже 1000 добровольців з кожної з їхніх областей вже задіяні (до війни в Україні. – ред.).

Кемеровський губернатор Сергій Цивільов пообіцяв фінансову підтримку добровольчих батальйонів і заявив, що багато жителів Кемерова вже воюють у російській армії.

Також читайте: Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самомобілізацію"

Сам Кадиров 16 вересня оголосив, що його чеченські батальйони "Ахмат", "Восток" і "Запад" перекинуті в райони Донбасу.

Кадиров також оголосив, що створив ще один загін "Ахмат-1" із 2000 осіб, озброєних до зубів, і стверджував, що це не останній загін, який він і Чеченська Республіка сформували.

Він стверджував, що його новий підрозділ буде вести вогонь по українському та західному персоналу (про який Кадиров зазвичай безпідставно стверджує, що він воює безпосередньо з українськими військовими) в Україні, але не уточнив, чи підрозділ уже розгорнуто.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Лучше бы они самоликвидацию провели
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17.09.2022 07:52
+14
Літні берци, перші поставки від північнокорейських товарищив...
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17.09.2022 08:17
+13
На парашників хтось напав?
Шизофренія певно
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17.09.2022 07:52
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Лучше бы они самоликвидацию провели
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17.09.2022 07:52 Відповісти
Одразу :
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17.09.2022 08:09 Відповісти
Це і є самоліквідація
Створення регіональних збройних сил - це найважливіший показник втрати центром управління регіонами.
Немає власних бойовиків, незалежно від того, подобаються тобі вказівки центру чи подобаються, ти їх виконуєш. А є бойовики - завжди з'являється спокуса послати центр нах...
Не даватиму вам аналогії, що відбувається з людиною, у якої окремі частини тіла та органи починають жити незалежно і скільки та людина проживе
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17.09.2022 08:18 Відповісти
та да, місцеві царьки створюють свої війська, нам це вигідно, бо - "... русский бунт бессмысленный и беспощадный" і він буде гірший за іхню громадянську війну
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17.09.2022 10:00 Відповісти
без дозволу з москви місцеві царьки не в змозі й перднути. Немає там ініціативи це путінська ідея.
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17.09.2022 11:24 Відповісти
На парашників хтось напав?
Шизофренія певно
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17.09.2022 07:52 Відповісти
Это план ***** по утилизации маргиналов, дебилов, нацменшинств разных, кавказцев и самого кадырки, руками украинцев. Вобщем много ходов очка, очень много
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17.09.2022 07:57 Відповісти
до громадянської війни готуються
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17.09.2022 10:30 Відповісти
Путiн проти военного стану, а охочих толком нема, плюс, нашi добре вже iх перебили й покалiчили. От й роблять такий цирк
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17.09.2022 07:56 Відповісти
Патріотична істерія по всьому запаребріку.
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17.09.2022 07:56 Відповісти
Ну шож ,бесплатно никто не поедет,а нищебродов там пол Гафностана,жрать то хотса. Можа хоть унитаз наконец то
увидят своими глазами,а не по телеку.
Жигули ждут своих владельцев.
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17.09.2022 07:56 Відповісти
********* не остановится, поэтому должен понести полное поражение.
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17.09.2022 07:59 Відповісти
Так це ж чудово! Коли настане час розпаду РФ, а всі імперії рано чи пізно розпадаються, то в регіонах вже буде досвід місцевої (не централізованої через військкомати) мобілізації та списки охочих і маючих певний досвід воювати мешканців. І тоді мало не здасться нікому. Даєш незалежність Ічкері'ї, Татарстану, Бурятії та іншим суб'єктам РФ!
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17.09.2022 08:01 Відповісти
Чмоні вже закінчились, рашисти в істериці шукають кого іще кинути в целофановий пакети. Ниці створіння
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17.09.2022 08:01 Відповісти
Бєлгород:

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17.09.2022 08:11 Відповісти
Справа жирный не в каждый гроб влезет.Где ж на них леса наберешься,пусть с собой везут.
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17.09.2022 08:16 Відповісти
Літні берци, перші поставки від північнокорейських товарищив...
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17.09.2022 08:17 Відповісти
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17.09.2022 09:10 Відповісти
Я щось там берців не помітив, так, кросівки на будівництво... Кажу, бо зараз сам шукаю для окремих бригад ЗСУ на передову. Намагаюся зрозуміти які краще і найбільше наближені до стандартів НАТО... Також іде зима, тому і на цей фактор орієнтуємось.
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17.09.2022 10:12 Відповісти
тільки не дивись на демісезонні "талан" бо це фобос та деймос)
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17.09.2022 12:27 Відповісти
взуття можно й цивільни-головне щоб якісне було.
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17.09.2022 12:29 Відповісти
Як цивільне, звичайне цивільне???

Зараз дивлюся на Magnum, там є різні варіанти

https://www.millets.co.uk/15896409/magnum-panther-80-side-zip-work-boot-15896409/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&gclid=Cj0KCQjwvZCZBhCiARIsAPXbajty5rPkSFxy72j2nZiyhJ8D1oxzU8BnMN6o2dLHcsYAyoHCsu1Q8MIaAqFwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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17.09.2022 14:25 Відповісти
Самооборона БНР?
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17.09.2022 08:32 Відповісти
сапогі скороходи
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17.09.2022 08:42 Відповісти
Тупе , кацапське бидло в шкарах
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17.09.2022 09:02 Відповісти
Каски правильные
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17.09.2022 08:15 Відповісти
это уже даже не смешно.людям даже платить не надо. они же доброьольцы.
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17.09.2022 08:21 Відповісти
Вони настільки патріоти, що готові за миску каші-шрапнелі без солі ваєвать-вать-вать.
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17.09.2022 08:37 Відповісти
Якої каші?Російські танкісти здалися в полон цивільним,за те ,щоб їх нагодували,танки заряджені і заправлені.Ніхто вже не піде в Україну,нема брої,їди,і за війну ніхто не платить,то в кадирова дон-шизофренія.
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17.09.2022 09:08 Відповісти
Більше дохлих кацапів! Врази більше дохлятини кацапської!Втрату в кожну кацапську родину!На то воля саміх кацапів.
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17.09.2022 08:28 Відповісти
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
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17.09.2022 08:33 Відповісти
Борова в капцях в піч по запчастинах будуть кидати)
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17.09.2022 08:34 Відповісти
Здичавілі собаки та лисиці допоможуть.
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17.09.2022 08:39 Відповісти
Російські танкісти здалися в полон за їжу.Це зараз.Вони сказали, що два дні нічого не їли,здалися цивільним.
Україна не буде годувати всю РФ.Хватить тих,що вдерлися.
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17.09.2022 08:40 Відповісти
вірменське радіо казало
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17.09.2022 08:43 Відповісти
богата матушка-россия идиотами, готовыми полечь на поле боя неизвестно за что, за вопли кадырки
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17.09.2022 08:57 Відповісти
Броніки в них , таки дерев'яні 😂
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17.09.2022 09:05 Відповісти
все кто хотел могли и раньше записаться, сейчас можно только заставить
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17.09.2022 09:14 Відповісти
А шо, Кадыркин уже занял яку-то должность при ********** морде, шо так свободно кацапскими холуями распоряжается?
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17.09.2022 09:33 Відповісти
він натякав, шо хоче посаду у москві, можливо мав на увазі президентську посаду
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17.09.2022 09:51 Відповісти
А мне кажется что предчувствуя грандиозный шухер местные царьки под шумок создают поместные дружины, я надеюсь скоро вцепятся друг другу в горло.
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17.09.2022 09:54 Відповісти
Самоутилізація дешевше обійдеться.
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17.09.2022 10:40 Відповісти
В ответ, нам нужно развивать тероборону! Это не разовый ответ, а на постоянной основе должно быть в каждом крупном центре.
Е*анутый сосед у нас никуда не денется после войны. Это нужно осознать.
Нужен нормальный Закон о теробороне. Необходимо финансирование, снабжение... Тренировки, слаживание. Закрепить за каждым оружие. Хранить его в военкоматах в оружейке хотя бы. Это долгий организационный проект. В первые месяцы все было стихийно, что сейчас мешает? Почему забросили?
Сделайте по человечески и люди сами пойдут. Да в первое время может не те зайдут, под 50, с пузяками, но в городах пока что и этого хватит.
Главное, чтобы кости были целы, а мясо постепенно нарастет. И тогда Украина превратится в Швейцарию, где на каждом углу врага будет ждать только смерть. Люди не будут безоружны и не знать что делать, как в первые дни вторжения.
Раздача оружия на Оболони показала, что народу можно его доверить. Враг был отброшен и уничтожен. Жаль, что в Херсоне не раздали.
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17.09.2022 13:53 Відповісти
 
 