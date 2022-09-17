У регіонах РФ проводять "самомобілізацію" і формують нові батальйони для війни в Україні, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аналітики повідомляють про об’єднання російських адміністрацій навколо заклику до "самомобілізації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
За висновками інституту, російські адміністративні чиновники об’єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до "самомобілізації" на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським військовим.
16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті у Владивостоці, із запрошенням приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів "Тигр" (морська піхота).
Мерія підкреслила, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Російські вербувальники, ймовірно, мають на меті збити одержувачів з пантелику, щоб вони подумали, що були формально та юридично призвані; насправді ж листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.
Заява Владивостока вказує на те, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення певної кількості "добровольчих батальйонів".
Інші місцеві лідери оголосили про нові батальйони на підтримку заклику Кадирова. Губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою "Широнін", і заявив, що обласний добровольчий батальйон "Вятка" вже воює в Україні.
Призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. Він зазначив, що до фінансування добровольчих батальйонів необхідною сучасною технікою долучилися невідомі великі банківські установи.
Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку заклику Кадирова та закликав усі регіони до самомобілізації, навіть невеликі регіони, як-от його власний Магадан, де є лише один військовий пункт.
Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також заявили про підтримку самомобілізації і про те, що майже 1000 добровольців з кожної з їхніх областей вже задіяні (до війни в Україні. – ред.).
Кемеровський губернатор Сергій Цивільов пообіцяв фінансову підтримку добровольчих батальйонів і заявив, що багато жителів Кемерова вже воюють у російській армії.
Сам Кадиров 16 вересня оголосив, що його чеченські батальйони "Ахмат", "Восток" і "Запад" перекинуті в райони Донбасу.
Кадиров також оголосив, що створив ще один загін "Ахмат-1" із 2000 осіб, озброєних до зубів, і стверджував, що це не останній загін, який він і Чеченська Республіка сформували.
Він стверджував, що його новий підрозділ буде вести вогонь по українському та західному персоналу (про який Кадиров зазвичай безпідставно стверджує, що він воює безпосередньо з українськими військовими) в Україні, але не уточнив, чи підрозділ уже розгорнуто.
Будь ласка, зачекайте...
Створення регіональних збройних сил - це найважливіший показник втрати центром управління регіонами.
Немає власних бойовиків, незалежно від того, подобаються тобі вказівки центру чи подобаються, ти їх виконуєш. А є бойовики - завжди з'являється спокуса послати центр нах...
Не даватиму вам аналогії, що відбувається з людиною, у якої окремі частини тіла та органи починають жити незалежно і скільки та людина проживе
Шизофренія певно
увидят своими глазами,а не по телеку.
Жигули ждут своих владельцев.
Зараз дивлюся на Magnum, там є різні варіанти
https://www.millets.co.uk/15896409/magnum-panther-80-side-zip-work-boot-15896409/?utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&gclid=Cj0KCQjwvZCZBhCiARIsAPXbajty5rPkSFxy72j2nZiyhJ8D1oxzU8BnMN6o2dLHcsYAyoHCsu1Q8MIaAqFwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
Україна не буде годувати всю РФ.Хватить тих,що вдерлися.
Е*анутый сосед у нас никуда не денется после войны. Это нужно осознать.
Нужен нормальный Закон о теробороне. Необходимо финансирование, снабжение... Тренировки, слаживание. Закрепить за каждым оружие. Хранить его в военкоматах в оружейке хотя бы. Это долгий организационный проект. В первые месяцы все было стихийно, что сейчас мешает? Почему забросили?
Сделайте по человечески и люди сами пойдут. Да в первое время может не те зайдут, под 50, с пузяками, но в городах пока что и этого хватит.
Главное, чтобы кости были целы, а мясо постепенно нарастет. И тогда Украина превратится в Швейцарию, где на каждом углу врага будет ждать только смерть. Люди не будут безоружны и не знать что делать, как в первые дни вторжения.
Раздача оружия на Оболони показала, что народу можно его доверить. Враг был отброшен и уничтожен. Жаль, что в Херсоне не раздали.