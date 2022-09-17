Пораненим членам так званого "Союзу добровольців Донбасу" відмовлено в лікуванні в РФ, бо вони не мають статусу регулярного військового формування, - Генштаб ЗСУ

Поранених загарбників з підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу", які зазнали поранень під час штурму Авдіївки, вивезли в Ростов-на-Дону, але не надають їм медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ

"Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу".

Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування", - йдеться в повідомленні.

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