УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15926 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 419 26
армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4472)

Пораненим членам так званого "Союзу добровольців Донбасу" відмовлено в лікуванні в РФ, бо вони не мають статусу регулярного військового формування, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Поранених загарбників з підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу", які зазнали поранень під час штурму Авдіївки, вивезли в Ростов-на-Дону, але не надають їм медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ

"Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу".

Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські захисники відбили атаки і завдали ворогу втрат у районах 5 населених пунктів, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Це бидло потрібно знищити , а не лікувати !
показати весь коментар
17.09.2022 08:21
+14
показати весь коментар
17.09.2022 08:21
+14
"Мы вас туда не посылали"
показати весь коментар
17.09.2022 08:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы в Украине можем чем-то помочь?
показати весь коментар
17.09.2022 08:17 Відповісти
Хіба що ін*єкцією фенолу.
показати весь коментар
17.09.2022 08:28 Відповісти
Закопать,что бы не мучились.
показати весь коментар
17.09.2022 08:28 Відповісти
На практике получается, что в РФ их за людей не считают. Зато всю ихнею "операцию "затеивали официально ради защиты рускоязычного населения. Получите и распишитесь
показати весь коментар
17.09.2022 09:39 Відповісти
Сарказм?
показати весь коментар
17.09.2022 09:46 Відповісти
Да
показати весь коментар
17.09.2022 12:10 Відповісти
Це бидло потрібно знищити , а не лікувати !
показати весь коментар
17.09.2022 08:21 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 08:21 Відповісти
І правильно що не лікуюють: кожен обдроченець має здохнути за Немиту, а не портить в ній воздух своїм проживанням.
показати весь коментар
17.09.2022 08:22 Відповісти
У них статус бандформування.
показати весь коментар
17.09.2022 08:32 Відповісти
"Мы вас туда не посылали"
показати весь коментар
17.09.2022 08:34 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 08:35 Відповісти
шо?навіть мусорні кульки не видали?
показати весь коментар
17.09.2022 08:36 Відповісти
то для "ілітних" таманців і кантемерівців)))
показати весь коментар
17.09.2022 12:57 Відповісти
Достатньо ізолювати кацапів і можна запасатися попкорном для спостереження за тим як вони самі себе знищують.
показати весь коментар
17.09.2022 08:37 Відповісти
И хто им доктор? Предателей нигде не любят
показати весь коментар
17.09.2022 08:49 Відповісти
- Нет, у вас не будет пенсии военного РФ. Что? Какой военный госпиталь? Вызывайте скорую если вам плохо. Нет, по коммуналке тоже никаких льгот. Ну так воюйте дальше, если хотите, я вас туда не посылала. Всё, мусчина, у нас перерыв на обед. Да, да, министр вам объяснит ветеран вы или нет. Охрана, выведите этого психа.
показати весь коментар
17.09.2022 08:56 Відповісти
Им не до лугандонского биомусора. Они только вЫтиранов лечат.
показати весь коментар
17.09.2022 09:03 Відповісти
Дохните так...
показати весь коментар
17.09.2022 09:06 Відповісти
Це босякі Суркова та Бородая. царьград Костя малофеєв заплатить, а по іншому на острів Валаам, в санаторій.
показати весь коментар
17.09.2022 09:09 Відповісти
Дуже файно.
показати весь коментар
17.09.2022 09:24 Відповісти
Новина ! " Союзу добровольців Донбасу " допоможуть лікарі з " Союзу ветеринарів Росії " .))
показати весь коментар
17.09.2022 10:31 Відповісти
Свині гребують пацюками, аж сльози навертаються. )))
показати весь коментар
17.09.2022 10:36 Відповісти
Це якраз той випадок коли Україні вони вже не потрібні (з відомих причин), а росії не були потрібні ніколи. Тепер їм залишається тільки насолоджуватися "руським міром" і лікуватися боярою і подорожником.)
показати весь коментар
17.09.2022 10:49 Відповісти
«Мы просто хотели жить отдельно без биндер
показати весь коментар
17.09.2022 11:04 Відповісти
 
 