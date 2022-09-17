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О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мелітопольський міський голова повідомив про те, що на базі окупантів в районі Молочного лиману і досі йде дим.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров 01

"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі аеродрому окупованого Мелітополя знову пролунав потужний вибух. ФОТО

Іван Федоров зазначив, що окупанти "настільки потужно палять, що й досі йде дим".
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Топ коментарі
+5
КаZZапы, кончайте со своим глобальным потеплением. Вон хлопОк как с вами растёт.
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17.09.2022 09:09
+4
В них просто тютюн Український.
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17.09.2022 08:27
+4
Читала учора юморину, що ЗСУ атакують менше баз орків, бо баз помітно поменшало. Мелітополь це Україна
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17.09.2022 08:51
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В них просто тютюн Український.
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17.09.2022 08:27 Відповісти
Читати не вміють. чи що? На кожній пачці написано великими буквами - "Куріння вбиває".
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17.09.2022 09:14 Відповісти
Так вони ж навіть своєї рідної мови не знають! А тут написано українською! У всіх лісових масивах стоять транспаранти "Пожежонебезпечна зона", "Палити заборонено!", "Розведення багать заборонено!" А кацапи не знають української мови!
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17.09.2022 09:25 Відповісти
радивонівзький заказник --музику заказивалі?
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17.09.2022 08:32 Відповісти
Читала учора юморину, що ЗСУ атакують менше баз орків, бо баз помітно поменшало. Мелітополь це Україна
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17.09.2022 08:51 Відповісти
Якраз на днях анекдот черговий написав:
- Куме! Ви чули новину?
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!
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17.09.2022 09:32 Відповісти
Ой,та не вкрала я у вас🤣.Це аналіз на сайті карта війни в Україні. Доречні, досить правдивий з картами і кометами. Бажаю,щоб у вас було багато інших матеріалів для юморин. Бережіть себе
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17.09.2022 09:37 Відповісти
Та ви що - смієтеся?! Я ще ніде його не публікував - не було приводу (у мене таких немало ще лежить - невикористаних) Так що не треба мене в такій "гріховності" підозрювать - що я Вас у "плагіаті" звинувачую Просто у людей, що однаково думають, в голову приходять схожого роду думки!
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17.09.2022 09:48 Відповісти
Потроху окупати смаляться на нашій землі , якось неочікувано
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17.09.2022 08:58 Відповісти
Не берегут себя кацы,курят много от нервов,окурки разбрасывают кругом😃
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17.09.2022 09:03 Відповісти
КаZZапы, кончайте со своим глобальным потеплением. Вон хлопОк как с вами растёт.
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17.09.2022 09:09 Відповісти
 
 