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Росіяни гатили з артилерії по окремих точках лінії фронту на Донеччині, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно тільки поодинокі обстріли в окремих точках на лінії фронту.

Про оперативну ситуацію по Донецькій області станом на ранок 17 вересня повідомив голова ОВА павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Під артилерійський вогонь потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади — Вільне Поле та Бурлацьке. Без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо.

У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок — обійшлося без постраждалих.

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Сьогоднішня відносно спокійна ніч — це виняток. Росіяни стріляють по цивільних постійно — і будуть це робити, поки ми їх не виженемо", - йдеться у повідомленні.
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