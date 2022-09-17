Поки незрозуміло, чи мають російські передові сили достатні резерви, щоб протистояти ще одному українському наступу, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна продовжує наступальні операції на північному сході країни, тоді як російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл та містом Сватове. Поки що неясно, чи є в окупантів можливості для оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, вважає за важливе збереження контролю над цією зоною, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Бєлгородської області Росії.
Крім того, ця лінія проходить вздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. "Будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, Росія, найімовірніше, спробує вести наполегливу оборону в цьому районі, "але незрозуміло, чи російські передові сили мають достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу".
Будь ласка, зачекайте...
Плюс до усього, як тільки оголяться "смачні" рубежі, тут же знайдуться охочі повернути СВОЄ. При чому, без особливих потуг; просто піти і забрати.
Орко командування ніяк не готувалось до захвату Києва за три дні пів року як вже. Свиней побито за 50 000, плюс неповернені втрати (живі, але вже не дієздатні) тисяч 150 мінимум. А готувався контингент до вторгнення усього в 100 000.
Та й гроші скоро почнуть якось закінчуватись, а у наших Ленд-ліз тільки почне працювати.
Тому про будь-які операції ЗСУ, офіс преZедента має бути проінформуваний по завершенню цих операцій аби не було як з вагнерівцями
- шановний пане президенте, розпочинаємо наступ на кварталівському намрямку...
- а, ем, гммгмм... а це де... ну дообре, добре, доповісте, коли можна буде їхати знімати відосик.
- так точно, пане президенте.
генштаб дає наказ військовим:
- повна тиша в радіоефірі, тепер звільняємо Херсон!
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Чи мають вони резерви військові, поки незрозуміло, а от те, що резервів моральних вже немає, ясно без жодних інститутів.
Російська бидломасса на всі сто підписувалася під маленькою, переможною війною. - "Три дні і ми у Києві, тиждень та ЗСУ розсипалося, 10 днів і Україна під нами".
На "швидку перемогу" вони були згодні.
На криваву оборону і поразку, на затяжну, кровопротлитну війну, де б'ють їх, а чи не б'ють вони, ця бидломаса не згодна.
Тому, на сьогодні в Росії Вова П. перетворився на чир на сраці для всіх буквально, і для лібералів, і для патріотів, і для силовиків, і для олігархів, і для власного найближчого оточення.
Летаем дронами, ищем технику, стреляем экскалибуром по координатам, снаряд конечно можно и сбить, и помехи поставить, но у кацапов с этим явные проблемы. Дальность экскалибура тоже 60км, а то и 70 и выше, смотря какая температура, влажность и прочие характеристики. Если кацапы не отследят выстрел экскалибура, а ихний зоопарк еще тот хлам, чисто против своей техники, которая как пионы шар надувает без дульного тормоза и снаряд толстый, а здесь еще и активно-реактивный снаряд помимо точности. Если попали, то хорошо, если не попали, то повторяем. А чем холоднее будет погода, тем это актуальнее будет, когда кацапы полезут из окопов и будут стоять у домов. Да, придется бить по домам, чтобы поразить технику. Кацапы могут в том числе и под дулами автоматом собирать живой щит, крепить детей на скотч прямо на танки. Это им никак не поможет, а за погибших будет месть.
С такой хорошей техникой и учитывая, что у кацапов провал с ПВО (сильно удивился, когда они так мало gmlrs сбивали, хотя оба комплекса и тор, и панцирь просто должны их сбивать, видать в Сирии байрактары у них под 100 штук уничтожили рабочих вместе с операторами и у них тут одно мясо), можно круглосуточно щелкать их технику и людей в ней, особенно с понижением температуры, когда они там греться будут. И плевать сколько там резервов, если нету техники. Технику уничтожим и победим в войне окончательно. В остальном кацапы дипломатически всегда будут выигрывать, слишком слабые у нас дипломаты, так легко их разводить и продавать воздух. Кацапам даже устроит сдача всей территории, если тут будет риск новой войны, что отпугнет почти всех инвесторов и кредиторов на восстановление страны. Их надо уничтожить сейчас, пока они слабы как никогда с таким чмоней-президентом.
Вони зас...ть мозги не тільки кацапам,а і наівним та довірливим европейцям.