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аеропорт (684) Дніпро місто (2151) Коломойський (1420) Корбан (178) суд (8030) Філатов (419)

Філатов заявив, що суд скасував компанії Коломойського право експлуатації аеропорту Дніпра: "Після війни будуть лоукости до Європи"

Новини Цензор.НЕТ Події

коломойський

Дніпровська міська рада офіційно підтвердила, що Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов.

" Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ. Більше десяти років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують позамежними цінами на авіаквитки. Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах", - йдеться у повідомленні.

Філатов додав, що наразі аеропорт зараз зруйнований та "війна триватиме довго, проте настане час, коли дніпряни літатимуть вільно до Європи. Лоукостами. Без Коломойського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час ракетного обстрілу аеропорту Дніпра поранення отримали шість рятувальників, - ОВА

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан у свою чергу додав:

"Аеропорт Дніпранарешті звільнено від внутрішнього окупанта! Рішення суду ще не закінчення цієї битви, але будемо сподіватись, що вищі судові інстанції і пильне РНБО нарешті перестануть зображати нерозсудливість. А мешканці Дніпра в майбутньому, після війни зможуть легко літати до Європи, користуючись послугами лоукостерів, та не переплачувати потрійну ціну штучно створеної монополії Ігоря Коломойського".

Суттю позову вказано "визнання протиправним і скасування наказу", пише Бабель.

Компанія ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ" була утворена в 2011 році. Її засновником стало ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа", найбільшими акціонерами якої були структури неформальної групи "Приват". Так називають компанії у власності структур Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Сама авіакомпанія з 2018 року позбавлена усіх ліцензій та не виконує польоти, натомість свій флот передали авіакомпанії Windrose.
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Топ коментарі
+14
Ключова фраза-"наразі аеропорт зараз зруйнований...." Підозрюю, що за умовами експлуатації, Коломойський мав би якось відновлювати аеропорт, на сьогодні його просто звільнили від неліквіда ... Таке...
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17.09.2022 09:35
+13
може бути....мнагахадовОчка.....щоб відремонтувати збомблений аеропорт...потрібні міліарди...-хай заплатить Україна(Народ-платники податків і т.д.)

а потім квартальні будуть "рішати" і чинити лівосуддя.....
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17.09.2022 09:36
+11
Переймаються. Чи ти "какаяразница"?
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17.09.2022 09:24
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Прості українці страшенно переймаються тим, хто "держит раён": Колян чи Вован?
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17.09.2022 09:20 Відповісти
Переймаються. Чи ти "какаяразница"?
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17.09.2022 09:24 Відповісти
З тієі команди , мабуть !
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17.09.2022 09:28 Відповісти
Тут один від "мілкоти" кивав п'ятами аж до Ростова.
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17.09.2022 09:44 Відповісти
Мені у Ростов не треба. А ти прямуй у кільватері руссского воєнного корабля.
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17.09.2022 10:15 Відповісти
Алекс Скела так обісрався, що аж самому смішно.
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17.09.2022 11:34 Відповісти
Треба скасувати самого каломойського разом із зеленою 3.14zдобратією !
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17.09.2022 10:24 Відповісти
А чи не має у Філатова громадянство других країн?😁
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17.09.2022 09:20 Відповісти
Наразі будуть шукати і у Філатова друге громадянство
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17.09.2022 09:27 Відповісти
Зараз неначасі...
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17.09.2022 09:48 Відповісти
А-я-яй, личного папика Буратины обидели. Буратина натравит ручной ДБР на Филатова и лишит его украинского гражданства
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17.09.2022 09:24 Відповісти
Це добре , що суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту, а що на це скаже Зе , адже там і його частка бізнесу ? 😕
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17.09.2022 09:25 Відповісти
поки що нічого казати не буде, адже літати все одно неможливо. От коли його відремонтують, уже як державний і за кошти держави, тоді знову передадуть у приватні руки.
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17.09.2022 09:35 Відповісти
Передадуть у влохаті руки Бені 😠
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17.09.2022 09:48 Відповісти
неустранимая борзость 2-го рода. наверное, Филатов друг Корбана - нужно расследование ДБР.
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17.09.2022 09:27 Відповісти
Може Коломойському зараз не вигiдно утримувати аеропорт? На чиiх коштах аеропорт тепер? Державних? Чи потiм вiддадуть йому знову, коли кращi часи настануть?
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17.09.2022 09:30 Відповісти
може бути....мнагахадовОчка.....щоб відремонтувати збомблений аеропорт...потрібні міліарди...-хай заплатить Україна(Народ-платники податків і т.д.)

а потім квартальні будуть "рішати" і чинити лівосуддя.....
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17.09.2022 09:36 Відповісти
Скорiше всього. Потiм Коломойський подасть в суд про незаконний арешт й виграе суд.
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17.09.2022 09:38 Відповісти
Без громадянства України? Тоді повинен бути налог в розмірі ще одного такого аеропорту
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17.09.2022 09:52 Відповісти
мені цікаво тільки одне: преЗдент носить звіти Ігарь Валєрічю письмово чи надає їх в усній формі...? чи просто відправляє свої доповіді через єрмачків з арахаміями та татаровими?....
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17.09.2022 09:31 Відповісти
Сейчас начнуть травить Филатова.Зе и Ко ему этого не простят
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17.09.2022 09:33 Відповісти
Та вже, на повну
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17.09.2022 10:10 Відповісти
Ключова фраза-"наразі аеропорт зараз зруйнований...." Підозрюю, що за умовами експлуатації, Коломойський мав би якось відновлювати аеропорт, на сьогодні його просто звільнили від неліквіда ... Таке...
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17.09.2022 09:35 Відповісти
Позбавити українського громадянства і викинути з України! Нехай їде десь в інше місце економіку доїти!
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17.09.2022 09:44 Відповісти
За происходящим и громкими фразами Филатова и Корбана стоит организованная многоходовка. Смысл - передача разбомбленного аэропорта государству на восстановление.

А обещания, что самолеты будут летать через услуги лоукостеров, после войны и восстановления аэропорта, преднамернно забудутся и аэропорт тем или иным образом вернется коломое.
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17.09.2022 09:54 Відповісти
Кстати, для внушения того, что коломоя считает себя обиженным, могут появиться возмущенные его голоса. И боты голос подадут. Одни что его обидели. Другие, что так ему и надо нехорошему.
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17.09.2022 09:59 Відповісти
Суперновина !
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17.09.2022 10:25 Відповісти
Дніпровська рада наважилася подати до суду, лише коли аеропорт розбомбили, а всі роки до цього лагідно відсмоктувала і не парилася, що містяни переплачуюь.
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17.09.2022 10:29 Відповісти
Коломою разбитый аэропорт не нужен.
Здесь аналогия байка Глібова:
"Тут обізвалася лисиця...
У річці вражу щуку утопить...
І щуку кинули у річку".
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17.09.2022 11:34 Відповісти
 
 