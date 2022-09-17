Філатов заявив, що суд скасував компанії Коломойського право експлуатації аеропорту Дніпра: "Після війни будуть лоукости до Європи"
Новини Цензор.НЕТ Події
Дніпровська міська рада офіційно підтвердила, що Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов.
" Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ. Більше десяти років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують позамежними цінами на авіаквитки. Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах", - йдеться у повідомленні.
Філатов додав, що наразі аеропорт зараз зруйнований та "війна триватиме довго, проте настане час, коли дніпряни літатимуть вільно до Європи. Лоукостами. Без Коломойського".
Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан у свою чергу додав:
"Аеропорт Дніпранарешті звільнено від внутрішнього окупанта! Рішення суду ще не закінчення цієї битви, але будемо сподіватись, що вищі судові інстанції і пильне РНБО нарешті перестануть зображати нерозсудливість. А мешканці Дніпра в майбутньому, після війни зможуть легко літати до Європи, користуючись послугами лоукостерів, та не переплачувати потрійну ціну штучно створеної монополії Ігоря Коломойського".
Суттю позову вказано "визнання протиправним і скасування наказу", пише Бабель.
Компанія ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ" була утворена в 2011 році. Її засновником стало ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа", найбільшими акціонерами якої були структури неформальної групи "Приват". Так називають компанії у власності структур Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Сама авіакомпанія з 2018 року позбавлена усіх ліцензій та не виконує польоти, натомість свій флот передали авіакомпанії Windrose.
Будь ласка, зачекайте...
а потім квартальні будуть "рішати" і чинити лівосуддя.....
А обещания, что самолеты будут летать через услуги лоукостеров, после войны и восстановления аэропорта, преднамернно забудутся и аэропорт тем или иным образом вернется коломое.
Здесь аналогия байка Глібова:
"Тут обізвалася лисиця...
У річці вражу щуку утопить...
І щуку кинули у річку".