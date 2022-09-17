США не схиляють Україну до переговорів з Путіним. Це брехня, - посол Брінк
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Посол США Бріджит Брінк запевнила, що її країна не схиляє Україну до переговорів з Володимиром Путіним.
Про це вона сказала ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Це абсолютна брехня. Я можу лише ще раз повторити, що сказали наш президент та держсекретар та інші високопосадовці. Вони заявили, що лише українці та демократично обраний лідер України - президент Зеленський - можуть вирішувати, коли та як цей конфлікт має закінчитися. Та коли і як братися до переговорів", - сказала Брінк.
Вона додала, що США підтримують Україну усіма способами, щоб вона мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів.
Брінк додала, що всі війни в певний момент закінчуються переговорами. "Але знову ж таки - вирішувати демократично обраному президенту України", - сказала пані посол.
Будь ласка, зачекайте...
від влади із Банковоі ?
це чергова мнагахадовОчка вождя всіх рашистів, в очах якого БоНевтік побачив МИР в 2019 році....
"Ведь до недавнего прошлого он в рошеновских ходил". Що для вас "рошеновскі", це українські патріоти?
Ну і фактими підтвердіть.
Але наскільки щиро він це робив, якщо так стрімко злетів при Зєлі і публічно пропонував дати воду в окупований Крим?
Спрважній волонтер, який бачив зблизька війну, поранених та вбитих рашистми українських військових та цівільних, ніколи би так не прогинався під ху@ла.
Мерзенна щуряка.
Той же Кива очолював Полтавський Правий сектор....
Розповісте нам, що у вашому розумінні волонтерство?
І ще дуже активно лобіює інтереси Китаю.
По це написано навіть в українській Вікіпедії.
Я вже дуже радий, що Лєнка Зеленська БІЛЬШЕ не передає на раSSію позиції Українськх Воїнів по-смартфону.....
Тут описано детально:
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/eho-vizita-blinkena-pravda-li-bayden-prinuzhdaet-zelenskogo-k-peregovoram-s-putinym-12092022-465950
Напевно, там цілий букет хвороб.
Порох барыга,Меркель воровка.
Їм же Віра, Мова, Віра, як серпом по яйцях. От і надривалися.
Зате тепер в них все Ок - ригвські рєшали у владі під крилом ЗЄ.
Блінкен приїзджав випороти ЗЄрмака і попередив, що якщо манси з антикрорупційними органами та наїзди на керівництво ЗСУ продовжаться, то Україна залишиться без підтримки Заходу і прийдеться домовлятися з ******.
От саме цю другу частину ЗЄрмакофродіти одразу підхопили і побігли разносити.
Юрій Вишневський
Скандал на форумі YES
Почнемо з образи. Вона проявилася на форумі YES (Yalta European Strategy), який проходив у Києві у секретному режимі 9-10 вересня. "Європейська правда" ( видання "Українська правда" ) оприлюднила 46-хвилинний відеозапис засідання за участю Володимира Зеленського.
Як наголосила "ЄП", ще у своїй вступній промові він "несподівано почав емоційно звертатися не до зали, а до когось уявного, кого в залі немає - не називаючи імені чи країни".
"Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася", - заявив він.
Воно наголосило, що у своїх виступах на форумі представники української влади наполегливо обходили питання про те, що це за іноземний лідер, який схиляє Україну до переговорів з Путіним. За інформацією "ЄП", йдеться про Джо Байдена, послання від якого привіз до Києва Ентоні Блінкен, який відвідав Україну 8 вересня з раптовим візитом.
Ця публікація вийшла досить скандальною. Очевидно, що джерелом здогадів "ЄП" про послання Байдена, яке привіз Блінкен, було не американське посольство і не Віктор Пінчук (організатор форуму YES), а сама Банкова.
Парадигма Білого дому - не йти на переговори, поки твої позиції надто слабкі, а погоджуватися на переговори лише тоді, коли твої позиції досить сильні, щоби ти міг диктувати умови ворогові.
Парадигма Банкової протилежна: якщо твої позиції слабкі, значить потрібні переговори, а якщо сильні, то переговори не потрібні.
Зіткнення цих двох парадигм було неминучим. І воно почалося не під час візиту Блінкена 8 вересня, а набагато раніше - у перші ж дні після початку великої війни.
Україні пощастило, що переговори в Білорусі та потім у Туреччині не завершилися нічим - формально вони вже п'ять місяців стоять на паузі. Колись історики розкажуть, скільки зусиль зробили Вашингтон і Лондон для того, щоб це "везіння" трапилося (тобто щоб привести до тями Київ). Усі ці п'ять місяців західні партнери накачували нас озброєннями та фінансами, навчали наших військових тощо. І вони чітко сформулювали, що "це робиться для того, щоб посилити позицію України на полі бою та за столом переговорів". Ця формула багаторазово зустрічається у виступах американських офіційних осіб на брифінгах у Білому домі, Держдепі, Пентагоні.
Вона повністю вписується в їхню парадигму: про переговори можна буде думати тоді, коли твоя позиція буде досить сильною.
Тим більше що Подоляк спростував лише "інсайди" від "ЄП", а все те, що наговорили Зеленський і Резніков, воно ж нікуди не поділося.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/eho-vizita-blinkena-pravda-li-bayden-prinuzhdaet-zelenskogo-k-peregovoram-s-putinym-12092022-465950
Але треба прислухатися до думки українців:
Тільки сила заставить орду сісти за стіл переговорів за НАШИМИ умовами.
экс-президент Штатов Дональд Трамп вчера провел своё ралли в Огайо. Что самое интересное сказал?
Заявил, мол, Демократическая партия США распространяет фейки о России: "Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают".
Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, поскольку его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. «Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», - сказал Трамп.
Трамп заявил, граждане ФРГ рискуют «остаться без страны» из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций, введенных против Москвы. (Вчера Путин сказал немцам - просто нажмите кнопку и запустите СП-2).
Как видите, Трамп повторяет все нарративы рос. пропаганды.
То же самое касается и его заявлений о якобы "лжи" демократов о России.
Рассказывать правду американцам об ужасах войны - это не то, что нужно Трампу и его московским кураторам.