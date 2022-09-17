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США не схиляють Україну до переговорів з Путіним. Це брехня, - посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

баканов,брінк

Посол США Бріджит Брінк запевнила, що її країна не схиляє Україну до переговорів з Володимиром Путіним.

Про це вона сказала ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Це абсолютна брехня. Я можу лише ще раз повторити, що сказали наш президент та держсекретар та інші високопосадовці. Вони заявили, що лише українці та демократично обраний лідер України - президент Зеленський - можуть вирішувати, коли та як цей конфлікт має закінчитися. Та коли і як братися до переговорів", - сказала Брінк.

Вона додала, що США підтримують Україну усіма способами, щоб вона мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів.

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Брінк додала, що всі війни в певний момент закінчуються переговорами. "Але знову ж таки - вирішувати демократично обраному президенту України", - сказала пані посол.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Це , дійсно , брехня , тільки цікаво те , чому ця брехня поширюється
від влади із Банковоі ?
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17.09.2022 09:31
+19
через єрмачків з арахаміями та татаровими.... руZZкій мір поширює свої "хатєлки" ...

це чергова мнагахадовОчка вождя всіх рашистів, в очах якого БоНевтік побачив МИР в 2019 році....
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17.09.2022 09:42
+13
В данному випадку це були не кацапи, а ЗЄботи.
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17.09.2022 09:40
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Це , дійсно , брехня , тільки цікаво те , чому ця брехня поширюється
від влади із Банковоі ?
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17.09.2022 09:31 Відповісти
через єрмачків з арахаміями та татаровими.... руZZкій мір поширює свої "хатєлки" ...

це чергова мнагахадовОчка вождя всіх рашистів, в очах якого БоНевтік побачив МИР в 2019 році....
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17.09.2022 09:42 Відповісти
Да что за хрень ті несешь ,черт тебя подери,хрюсский Арахнохамия никакого отношения к ЕС не имел
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17.09.2022 10:19 Відповісти
Бот, в такому випадку перекладіть на людську мову вашу маячню
"Ведь до недавнего прошлого он в рошеновских ходил". Що для вас "рошеновскі", це українські патріоти?
Ну і фактими підтвердіть.
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17.09.2022 11:09 Відповісти
Идешь пока что -вон ,но ті готов ускориться ,я так понимаю
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17.09.2022 10:31 Відповісти
Кого вилизував? Був типу крутим волонтером, крутився в МО.
Але наскільки щиро він це робив, якщо так стрімко злетів при Зєлі і публічно пропонував дати воду в окупований Крим?

Спрважній волонтер, який бачив зблизька війну, поранених та вбитих рашистми українських військових та цівільних, ніколи би так не прогинався під ху@ла.

Мерзенна щуряка.
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17.09.2022 10:35 Відповісти
Волонтери, нажаль, бувають різні. Як і інші категорії суспільства.
Той же Кива очолював Полтавський Правий сектор....

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17.09.2022 10:45 Відповісти
Кажете вас ображають, то може, для початку, вам би своє брудне хлебало прикрити? Ви ж не з портновим-собачимРтом спілкуєтесь.
Розповісте нам, що у вашому розумінні волонтерство?
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17.09.2022 11:14 Відповісти
Мені цікаво чиїми грошима так щедро волонтерствував хламідія, до 2019 року. Чи не кацапи розкручували свого агента? Бо назвати цю погань щедрою людиною, після обрання "слугою наріТу", язик не повернеться.
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17.09.2022 11:18 Відповісти
Може й кацапи, бо дуже завзято хламідія просуває їхні інтереси зараз.
І ще дуже активно лобіює інтереси Китаю.
По це написано навіть в українській Вікіпедії.
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17.09.2022 11:54 Відповісти
Хренасе, коли це хламідія був рошеновським, маєте якісь докази?
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17.09.2022 10:23 Відповісти
Ну нехай БПП, маєте докази?
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17.09.2022 10:25 Відповісти
Дивилася як захисники України подолали річку ,ноги мокрі,форма мокра,але прямо з Wing і в бій. Переговори це добре. Усі війни закінчуються переговорами про капітуляцію і репарації. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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17.09.2022 09:31 Відповісти
І бреше знов ОПЗЄ через своїх "позитивних брогерів" та ЗМІ-*****.
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17.09.2022 09:33 Відповісти
США не схиляють, але за частішала фраза від багатьох політиків, "що всі війни в певний момент закінчуються переговорами". Джерело: https://censor.net/ua/n3367737
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17.09.2022 09:37 Відповісти
Адольф в конце Великой войны также убеждал, что союзники и ссср перессорятся. А как радовался смерти Рузвельта, но провидение его обмануло . В Украине сразу же после визита Блинкена кротоферма издавала вопли, нас заставляют.... Но все затихло как то само собой. Ну а посол поставила все на свои места.
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17.09.2022 09:38 Відповісти
Кацапы каждые 3 суток проводят огромную (50000 фсбшников работают) ипсо в сторону ЕС. По всему миру. Нам на это необходимо реагировать точно также, непрерывно. Нужны сотни людей с хорошим знанием французского и немецкого в том числе, чтобы вместе с ботами работать в информационном пространстве ЕС и не давать там кацапам шиковать. Чтобы даже послу не нужно было себя утруждать, отрицая очередной вброс, а они будут еще и еще.
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17.09.2022 09:38 Відповісти
В данному випадку це були не кацапи, а ЗЄботи.
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17.09.2022 09:40 Відповісти
це одне і теж....на жаль...

Я вже дуже радий, що Лєнка Зеленська БІЛЬШЕ не передає на раSSію позиції Українськх Воїнів по-смартфону.....
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17.09.2022 09:46 Відповісти
Ги-ги "лідора країни"! Це в неї "стьоб" такий?
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17.09.2022 09:47 Відповісти
Ну формально Боневтік лідор 73% баранів, що за нього голосували.
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17.09.2022 09:49 Відповісти
Безголових багато скрізь((
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17.09.2022 10:03 Відповісти
У нас їх завелика концентрація. Вистачило, щоб невігласа-ухилянта обрати в президенти.
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17.09.2022 10:05 Відповісти
В першу чергу правдивий перевод повинен бути в Україні, а не передрук з сумнівних каналів ÷ маніпуляція інформацією
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17.09.2022 09:41 Відповісти
В даному випадку справа не в перекладі, а в заявах зеленського, резнікова, які корчать із себе страшенних, безкомпромісних героїв та "накидують" на США.

Тут описано детально:

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/eho-vizita-blinkena-pravda-li-bayden-prinuzhdaet-zelenskogo-k-peregovoram-s-putinym-12092022-465950
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17.09.2022 10:22 Відповісти
Неадекватні випади проти донорів і друзів України усе частіше звучать на публікаційних ресурсах. Жаль,що ця неадекватність є візитною карткою Зеленського. Чим він хворіє?
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17.09.2022 10:48 Відповісти
"Чим він хворіє?"

Напевно, там цілий букет хвороб.
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17.09.2022 10:55 Відповісти
А как они прекрасно здесь работают,уже 8 лет.
Порох барыга,Меркель воровка.
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17.09.2022 09:43 Відповісти
А ти зелених асфальтових бариг не бачиш? Порох тобі в кашу насрав? Ботяра зелена! Іди до падаляка-він тобі за твої "перли" заплатить!
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17.09.2022 09:49 Відповісти
Ти не зрозумів. То мабуть приклади вбросів, які робила риго-зелена ботня 8 років.

Їм же Віра, Мова, Віра, як серпом по яйцях. От і надривалися.

Зате тепер в них все Ок - ригвські рєшали у владі під крилом ЗЄ.
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17.09.2022 09:52 Відповісти
руснявьіє зажопцьі як ракова пухлина, в найкращих традиціях мафіозного утворення.
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17.09.2022 10:07 Відповісти
Зеля намогався поширити думку, що США а Захід нас схиляють до перемовин з Путлером.
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17.09.2022 09:54 Відповісти
Бо для України США союзник, а для ЗЄ загроза.

Блінкен приїзджав випороти ЗЄрмака і попередив, що якщо манси з антикрорупційними органами та наїзди на керівництво ЗСУ продовжаться, то Україна залишиться без підтримки Заходу і прийдеться домовлятися з ******.

От саме цю другу частину ЗЄрмакофродіти одразу підхопили і побігли разносити.
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17.09.2022 10:09 Відповісти
Знову найвеличніше ляпало наляпапало ... а "Українська правда" Фіали-Мусаєвої допомогло йому плюнути в бік США.

Юрій Вишневський

Скандал на форумі YES

Почнемо з образи. Вона проявилася на форумі YES (Yalta European Strategy), який проходив у Києві у секретному режимі 9-10 вересня. "Європейська правда" ( видання "Українська правда" ) оприлюднила 46-хвилинний відеозапис засідання за участю Володимира Зеленського.
Як наголосила "ЄП", ще у своїй вступній промові він "несподівано почав емоційно звертатися не до зали, а до когось уявного, кого в залі немає - не називаючи імені чи країни".

"Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася", - заявив він.
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17.09.2022 09:56 Відповісти
"Жодних уточнень щодо адресата не пролунало. Але відомо, що Зеленський звертався до США, відповідаючи на пропозицію, яку почув за кілька днів до того від держсекретаря Блінкена і яка обурила офіційний Київ", - розповіло видання.

Воно наголосило, що у своїх виступах на форумі представники української влади наполегливо обходили питання про те, що це за іноземний лідер, який схиляє Україну до переговорів з Путіним. За інформацією "ЄП", йдеться про Джо Байдена, послання від якого привіз до Києва Ентоні Блінкен, який відвідав Україну 8 вересня з раптовим візитом.

Ця публікація вийшла досить скандальною. Очевидно, що джерелом здогадів "ЄП" про послання Байдена, яке привіз Блінкен, було не американське посольство і не Віктор Пінчук (організатор форуму YES), а сама Банкова.
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17.09.2022 09:57 Відповісти
Причина цього скандалу - у відсутності порозуміння між Білим домом та Банковою на найглибшому рівні, на рівні парадигм. Йдеться про парадигми щодо переговорів.

Парадигма Білого дому - не йти на переговори, поки твої позиції надто слабкі, а погоджуватися на переговори лише тоді, коли твої позиції досить сильні, щоби ти міг диктувати умови ворогові.

Парадигма Банкової протилежна: якщо твої позиції слабкі, значить потрібні переговори, а якщо сильні, то переговори не потрібні.

Зіткнення цих двох парадигм було неминучим. І воно почалося не під час візиту Блінкена 8 вересня, а набагато раніше - у перші ж дні після початку великої війни.
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17.09.2022 09:58 Відповісти
Можна уявити здивування Вашингтона, коли вже 26 лютого, на третій день повномасштабного російського вторгнення, Банкова публічно заявила, що Зеленський "очікує від Росії повноцінного переговорного процесу". Реакцію Вашингтона в перекладі з дипломатичної мови на нормальну можна перекласти так: "Хлопчику, ти ще надто слабкий для переговорів, Путін тебе з'їсть. Те, що ти підпишеш, буде твоєю капітуляцією, і ми тобі вже нічим не зможемо допомогти".

Україні пощастило, що переговори в Білорусі та потім у Туреччині не завершилися нічим - формально вони вже п'ять місяців стоять на паузі. Колись історики розкажуть, скільки зусиль зробили Вашингтон і Лондон для того, щоб це "везіння" трапилося (тобто щоб привести до тями Київ). Усі ці п'ять місяців західні партнери накачували нас озброєннями та фінансами, навчали наших військових тощо. І вони чітко сформулювали, що "це робиться для того, щоб посилити позицію України на полі бою та за столом переговорів". Ця формула багаторазово зустрічається у виступах американських офіційних осіб на брифінгах у Білому домі, Держдепі, Пентагоні.
Вона повністю вписується в їхню парадигму: про переговори можна буде думати тоді, коли твоя позиція буде досить сильною.
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17.09.2022 10:00 Відповісти
Сумнівно, щоб спростування від Подоляка дозволило повністю зам'яти ті збитки, які завдано відносинам Києва та Вашингтона.

Тим більше що Подоляк спростував лише "інсайди" від "ЄП", а все те, що наговорили Зеленський і Резніков, воно ж нікуди не поділося.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/eho-vizita-blinkena-pravda-li-bayden-prinuzhdaet-zelenskogo-k-peregovoram-s-putinym-12092022-465950
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17.09.2022 10:02 Відповісти
Скільки людей - стільки думок...
Але треба прислухатися до думки українців:
Тільки сила заставить орду сісти за стіл переговорів за НАШИМИ умовами.
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17.09.2022 10:01 Відповісти
Проблема у тому, що це транслювалися думки "українців" з ОПЗЄ.
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17.09.2022 10:10 Відповісти
З ОП.
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24.12.2022 14:45 Відповісти
Це точно. Штати взагалі не схвалюють перемовини
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17.09.2022 10:19 Відповісти
Штати схвалюють перемовини, але з сильної позиції, без поступок суверенітетом (територіальним чи державним). Не ті перемовини, що хочуть зе&ко, щоб відновити добре відому політику «і вашим і нашим».
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17.09.2022 11:47 Відповісти
Не буде таких перемовин
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17.09.2022 12:49 Відповісти
Яких таких? Уточніть
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17.09.2022 13:06 Відповісти
Знову ЖЕК совравші?
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17.09.2022 12:14 Відповісти
Олег Пономарь: "Трамп повторяет все нарративы роспропаганды"
экс-президент Штатов Дональд Трамп вчера провел своё ралли в Огайо. Что самое интересное сказал?
Заявил, мол, Демократическая партия США распространяет фейки о России: "Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают".
Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает, поскольку его преемник Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. «Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», - сказал Трамп.
Трамп заявил, граждане ФРГ рискуют «остаться без страны» из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций, введенных против Москвы. (Вчера Путин сказал немцам - просто нажмите кнопку и запустите СП-2).
Как видите, Трамп повторяет все нарративы рос. пропаганды.
То же самое касается и его заявлений о якобы "лжи" демократов о России.
Рассказывать правду американцам об ужасах войны - это не то, что нужно Трампу и его московским кураторам.
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18.09.2022 16:41 Відповісти
Це Зеля через ЗМІ розповсюджує думку що Захід схиляє Україну до перемовин. Навіть переклад з західних ЗМІ роблять невірним.
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24.12.2022 14:36 Відповісти
 
 