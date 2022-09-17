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389 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 756 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 17 вересня 2022 року більш ніж 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 389 дітей загинули та понад 756 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.


"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 394, Харківській - 218, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській – 26", - йдеться в повідомленні.

Так, 14 вересня в м. Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років.

Стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території м. Ізюм Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років.

15 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Святогірськ Краматорського району Донецької області зазнав тілесних ушкоджень 17-річний хлопець.

16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами м. Харків зазнали поранень двоє дітей 5 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Також дивіться: Визволено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Одужання пораненим.
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17.09.2022 10:55 Відповісти
 
 