Село Діброва на Донеччині повертається під український прапор, - боєць Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТО

Село Діброва, Донецька область, звільнено від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Діброва розташована поруч із Лиманом, за який тривають бої. Офіційного повідомлення про перехід Діброви під контроль Сил оборони наразі немає.

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