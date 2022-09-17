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Село Діброва на Донеччині повертається під український прапор, - боєць Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Село Діброва, Донецька область, звільнено від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Діброва розташована поруч із Лиманом, за який тривають бої. Офіційного повідомлення про перехід Діброви під контроль Сил оборони наразі немає.

Також читайте: Росіяни гатили з артилерії по окремих точках лінії фронту на Донеччині, - Кириленко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Героям слава!!!
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17.09.2022 10:38
+27
Молюся за ЗСУ !
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17.09.2022 10:39
+22
черговий обосрамс з боку "2 армии мира"
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17.09.2022 10:36
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черговий обосрамс з боку "2 армии мира"
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17.09.2022 10:36 Відповісти
Героям слава!!!
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17.09.2022 10:38 Відповісти
Наши герои, наши защитники, наши красавцы, мы гордимся вами, вы самые лучшие! Это ваша победа, а не зеленой плесени.
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17.09.2022 11:21 Відповісти
💯АБСОЛЮТНО ‼️🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛СЛАВА СУПЕР Героям ЗСУ‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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17.09.2022 11:24 Відповісти
Молюся за ЗСУ !
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17.09.2022 10:39 Відповісти
марно,бога не існує, якби він існував то він не дивився би спокійно на те як кактують наших людей,гвалтують жінок і вбивають дітей,а якщо існує,то гріш ціна такому богу який дивится на все це і нічого не робить
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17.09.2022 10:44 Відповісти

більше того - якщо почитати про подвиги Яхве щодо власне "свого народу", то кацапи виглядають просто як - чувак на лімузині ненароком наїхав на дитину і за садно на нозі у неї - вибачився і дав льодяника.
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17.09.2022 10:47 Відповісти
ну віра це дійсно сильна штука, але вірити можна не тільки в бога,а в багато різних речей,і якщо ти в це щиро віриш то воно тобі дійсно надає сили, особисто я в бога не вірю,я вважаю це більш такою пасивною вірою так сказати, молитися богу,чекати,що він тебе захистить і відведе зло і так далі це для людей які не хочуть брати відповідальність на себе, я надаю перевагу вірі в себе і власні сили і можливості, над тим щоб чекати милості,допомоги і милосердя від бога
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17.09.2022 10:54 Відповісти
Чому це Він дивится на це спокійно? Сам придумав? Кожен за все відповість. Може колись чув про свободу волі та свободу вибора? Робити щось, це тіпа повбивати москалів? Для цього він нам дав руки та армію. Чи Головнокомандувач підкачав? так ми самі його обрали....
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17.09.2022 10:52 Відповісти
без образ,але я навіть дискутувати на цю тему не хочу, для мене віра в те що ніхто ніколи не бачив і доказів існування цього немає, а доказами вважаються тільки "чудодійні" плачущі ікони і благодатний вогонь в Єрусалимі це те саме що вірити в Санта-Клауса,така моя думка, але якщо тобі віра в бога приносить сили це супер,твоє право вірити в що забажаєш,у нас свобода віросповідання в державі
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17.09.2022 10:59 Відповісти
я протестант, какие-то иконы и благодатные огни не ко мне. у меня высшее биологическое образование, и теория макроэволюции для меня такой же эмпирически бездоказательный предмет веры..... про веру ты первый начал, так що без образ.....
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17.09.2022 11:11 Відповісти
ну ось і чудово,ти протестант, я атеїст,хтось католик чи православний, у кожного є своя думка і віра, і це прекрасно, що люди такі різні, так і має виглядати демократія
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17.09.2022 11:15 Відповісти
Так, демократія. Доводиться терпіти цих аметистів
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17.09.2022 11:25 Відповісти
Вище ти задавав питання " Може колись чув про свободу волі та свободу вибора? " --- а тут уже пишеш що доводится терпіти , терпіти не потрібно, требо чітко усвідомити що люди різні,з різним баченням життя,принципами і менталітетом, от навіть ти і твоя мати наскільки б ви рідними не були це дві зовсім різні людини, а що тут говорити про наприклад населення нашої держави чиселністю 40млн, і в такому випадку вважати,вимагати від інших вірити,думати так як хочеш цього ти не дуже розумно,тому що це нереально, та й у нас свобода слова,віросповідання,свобода волі як ти писав,але чомусь незважаючи на це ти не хочеш прийняти те що є різні люди з різною вірою і переконаннями
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17.09.2022 11:34 Відповісти
ви самі не знаєте во що ви не вірите. Такий собі підлітковий протест, заради протесту.
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17.09.2022 12:03 Відповісти
Санитар, там прорвались к компьютеру, примите меры.
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17.09.2022 12:10 Відповісти
Не переймайтеся, все буде гаразд. Треба щоб країну очолювали недолугі мутні типки без освіти, тоді одразу з'являться і ракети и ЯО.
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17.09.2022 18:16 Відповісти
до ср.!
століттями блін 1 і те ж - Розбудовуємо, страждаємо, журимось, боремось, в рабстві, скубемось, в рабстві і т.д.
"треба" - так блін є доч*рта просто 100%-них українців які так само крадуть і робл*ть все шо треба ворогу.
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22.09.2022 09:58 Відповісти
Згодна з Вами! Приходиться терпiти...☺️🙏🙏🙏
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17.09.2022 16:53 Відповісти
мол и без переводов там нету "отеистам к чему прикопаться"
Вроде вы советский человек, а опять 25 - ой, не так перевели, ой, а Каин с автоматом бегал.
В самом деле - эти все высеры ветхих и новых заветов тупо гонево для усмирения быдла. Потому и божок очень злобный. кстати я уже и понял - менее кровавые божки тупо не вынесли конкуренции. вот так, все просто и не надо университетов. Эврика?
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17.09.2022 12:09 Відповісти
Не мечіть бісеру перед свинями ©️
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17.09.2022 12:10 Відповісти
Протестанти - взагалі-то віруючі, просто відкололись від католиків, ну раптом шо 😎
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17.09.2022 12:25 Відповісти
"3.Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.

4.Дары различны, но Дух один и тот же;

5.и служения различны, а Господь один и тот же;

6.и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех." 🙏🙏🙏

Евангелие 1Коринфянам Гл.12 Ст.3-5
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17.09.2022 17:15 Відповісти
лечись шоле
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22.09.2022 10:55 Відповісти
Чушь , а те , кто был КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ " 🤡🤢🎪я вам ничего не должен", "договоримся по-середине"ит.д.⁉️Кто ответил за зверства коммунистов - Голодомор , выселение украинцев и крымских татар со своей земли ⁉️………………… КТО ОТВЕТИЛ ЗА САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ 24 февраля⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Наоборот , произошло слияние ОПЗЖопников ( вонявших про Гражданскую войну )и "СЛУГ"дьяврола
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17.09.2022 11:34 Відповісти
В різних релігіях тезою є те, що Бог в нас 💆‍♂️. І те, як ми незграбно живемо на нашій прекрасній плянеті - демонструє рівень відсутності Бога в нас 🤕
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17.09.2022 12:22 Відповісти
Намасте)
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17.09.2022 14:54 Відповісти
Шанті Ом 💆‍♂️
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17.09.2022 15:33 Відповісти
ми незграбно жили на нашій прекрасній плянеті??
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17.09.2022 16:08 Відповісти
"5.И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;

6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем."
Библия Бытие Гл.6 Ст.5,6 🙏🙏🙏
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17.09.2022 17:37 Відповісти
Хамелеон медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба
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17.09.2022 10:40 Відповісти
Лиман приречений на звільнення
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17.09.2022 10:40 Відповісти
фошіст, расстріляв 100500 мірних рссукіх поднял свастіку над мєсним рєйхстагом, камуністи, фпірьот!!!11(Зюганов дивиться ролик і розводить генетичне непорозуміння, тобто своїх виборців)

А ше є "атряди путіна" - психічно хворі бабки. я правда думаю шо це тролінг, бо настільки ї..анутими навіть в парашці бути? - як вони живуть взагалі - в магазинах ж всюди ГМО, а випромінювання - воно всюди і перетворює бабок на ще більш тупих.... угу, куди там.
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17.09.2022 10:42 Відповісти
Марат Динаев, организатор Отрядов Путина. делает полезную работу. Недаром российский Минюст ДВА раза ликвидировал отряды......
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17.09.2022 10:57 Відповісти
но так нетрудно и загреметь не за троллинг но за "дискредитацию" чемоданного окурка. они же тупо поехавшие если допустить шо верят в эти свои вопли к Байдену. Впрочем как и Медведев-уточка. лепрозорий, как говорит Антиколорадос, он там жил, как и бабченко
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17.09.2022 11:04 Відповісти
Ну дай Бог. А то намедни орденоносец РПЦ Серега Гайдай несколько дней сообщал, что Креминную россияне оставили, наши партизаны вывесили флаг, а ВСУ не зашла. Говорил-говорил, пока россиянцы его не услышали и не зашли в Креминную обратно.
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17.09.2022 10:46 Відповісти
ну, НА!
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17.09.2022 10:48 Відповісти
Ви думаєте,що ЗСУ мають змогу тримати широку лінію оборони? Ви карту дивилися по дистанції? Так подивіться
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17.09.2022 10:57 Відповісти
не думаю. я думаю, за що Гайдай отримував в 2016 році ордени та грамоти від РПЦ, та чому він запросив россіян у Кремінну.
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17.09.2022 10:59 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.09.2022 10:53 Відповісти
У Путіна навіть не знають дату проведення референдума на Харківщині мали провести 4 листопада А СТАЛОСЯ НЕ ТАК ЯК ГАДАЛОСЯ .
Якщо Україна взагалі перестане звертати увагу на референдуми а потихеньку гнати ворога -тоді вони зрозуміють що референдумами не залякати.
А як провести референдуми коли не вийшли на адміністративну межу області.
Рашисти довго билися за Святогірськ і в результаті недавно він повернувся під Україну.
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17.09.2022 11:17 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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17.09.2022 11:21 Відповісти
🙏🙏🙏
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17.09.2022 17:39 Відповісти
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17.09.2022 12:20 Відповісти
Це Луганська область
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17.09.2022 12:25 Відповісти
Це село біля Ямполю в Донецькій області.
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17.09.2022 14:45 Відповісти
Дякую за роботу, хлопці!
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18.09.2022 08:20 Відповісти
 
 