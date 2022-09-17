14 595 61
Село Діброва на Донеччині повертається під український прапор, - боєць Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Село Діброва, Донецька область, звільнено від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Діброва розташована поруч із Лиманом, за який тривають бої. Офіційного повідомлення про перехід Діброви під контроль Сил оборони наразі немає.
Топ коментарі
+40 Pawlo Kit
показати весь коментар17.09.2022 10:38
+27 Hulio
показати весь коментар17.09.2022 10:39
+22 Андрій Саган
показати весь коментар17.09.2022 10:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
більше того - якщо почитати про подвиги Яхве щодо власне "свого народу", то кацапи виглядають просто як - чувак на лімузині ненароком наїхав на дитину і за садно на нозі у неї - вибачився і дав льодяника.
століттями блін 1 і те ж - Розбудовуємо, страждаємо, журимось, боремось, в рабстві, скубемось, в рабстві і т.д.
"треба" - так блін є доч*рта просто 100%-них українців які так само крадуть і робл*ть все шо треба ворогу.
Вроде вы советский человек, а опять 25 - ой, не так перевели, ой, а Каин с автоматом бегал.
В самом деле - эти все высеры ветхих и новых заветов тупо гонево для усмирения быдла. Потому и божок очень злобный. кстати я уже и понял - менее кровавые божки тупо не вынесли конкуренции. вот так, все просто и не надо университетов. Эврика?
4.Дары различны, но Дух один и тот же;
5.и служения различны, а Господь один и тот же;
6.и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех." 🙏🙏🙏
Евангелие 1Коринфянам Гл.12 Ст.3-5
6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем."
Библия Бытие Гл.6 Ст.5,6 🙏🙏🙏
А ше є "атряди путіна" - психічно хворі бабки. я правда думаю шо це тролінг, бо настільки ї..анутими навіть в парашці бути? - як вони живуть взагалі - в магазинах ж всюди ГМО, а випромінювання - воно всюди і перетворює бабок на ще більш тупих.... угу, куди там.
Героям слава!!!
Якщо Україна взагалі перестане звертати увагу на референдуми а потихеньку гнати ворога -тоді вони зрозуміють що референдумами не залякати.
А як провести референдуми коли не вийшли на адміністративну межу області.
Рашисти довго билися за Святогірськ і в результаті недавно він повернувся під Україну.