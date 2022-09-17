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Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, рівень води не перевищує критичних позначок, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, тривають ремонтні роботи із дамбою, але це вже не впливає на безпеку людей.
"Скоро завершимо роботи і з нею", - додав він.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.
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Хоча реально заткнути діру у дамбі тілом Єрмака - було б гарним рішенням.
Супермен просто отдихає, порівняно з ************. Він просто всюди. Все робить.
Хто-небудь, розкажіть зеленим дегенератам, чим по Конституції має займатися президент України...