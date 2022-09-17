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Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, рівень води не перевищує критичних позначок, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка,  тривають ремонтні роботи із дамбою, але це вже не впливає на безпеку людей.

"Скоро завершимо роботи і з нею", - додав він.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

Також читайте: ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Тобто ОП і тут затичка.

Хоча реально заткнути діру у дамбі тілом Єрмака - було б гарним рішенням.
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17.09.2022 11:19 Відповісти
Це *******)))
Супермен просто отдихає, порівняно з ************. Він просто всюди. Все робить.
Хто-небудь, розкажіть зеленим дегенератам, чим по Конституції має займатися президент України...
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17.09.2022 11:22 Відповісти
Російські чиновники та російські військові пропагандисти погрожують знищенням дамб, гідроелектростанцій та знищенням громадян України шляхом підтоплення. Вже є приклад Кривого Рогу. Я пропоную скоротити рівень води у всіх водосховищах, особливо Київської, до мінімального рівня, заробляючи при цьому гроши на гідроелектростанціях та запобігаючи великого підтоплення та багатотисячних жертв у разі знищення дамб.
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17.09.2022 12:33 Відповісти
Вілкула ніхто не бачив? Може втік? І міськарада? Вся? Інакше, чому якийсь незрозумілив смотрящий "великого крадівництва" від дерьмака, повідомляє про перебіг справ у Кривому Розі?
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17.09.2022 13:54 Відповісти
 
 